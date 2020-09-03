Утро в Ижевске: застрявшая в Дагестане ижевчанка, особый статус Ярушкинского дендропарка и выпавшая из окна пенсионерка

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, любимый город! Сегодня, 3 сентября, ожидается переменная облачность и до 16 градусов тепла. Заваривайте горячий чай и читайте нашу подборку новостей одной строкой:

Морскому котику из Ижевска привезли подругу в зоопарк Нижнего Новгорода

Подросток на питбайке получил травмы в Удмуртии

Мужчина в Ижевске угрожал взорвать бытовой газ в своей квартире

Водитель «Мерседеса» насмерть сбил пешехода в Удмуртии

Остановку в районе Металлурга в Ижевске сделают в сентябре

Председатель Совета ветеранов Ижевска Шамиль Утешев скончался

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Пенсионерка выпала из окна

Сейчас проводится проверка Фото: Архив КП

Из окна третьего этажа на улице Карла Маркса в Ижевске выпала женщина. Информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе УМВД России по городу Ижевску. Сейчас проводится проверка.

Ярушкинский дендропарк станет особо охраняемой территорией

Ярушкинский дендропарк станет особо охраняемой территорией Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ярушкинский дендропарк в Ижевске станет особо охраняемой территорией местного значения по требованию прокурора. Проверка установила, что в 2012 году правительство республики передало в собственность города три особо охраняемых участка, которые входят в состав дендропарка. Но администрация Ижевска не внесла сведения об участке в соответствующий кадастр. Режим особой охраны не был установлен, а содержание территории было ненадлежащим.

Ижевчанка застряла в Дагестане

личное фото Екатерины

Вот уже несколько месяцев ижевчанка Екатерина Ермакова и ее 6-летняя дочка не могут вернуться домой. Весной, когда границы закрылись из-за коронавируса, они находились в Баку. В августе они наконец-то получили разрешение посольства России выехать на родину в Удмуртию. Однако уже на границе страны ее и еще 638 человек отправили в гостиницу в Дагестане на двухнедельный карантин. Подробности истории читайте здесь.