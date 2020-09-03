Выплаты на детей, разметка в школах и скидка на проезд в общественном транспорте: как изменятся жизни ижевчан в сентябре?

Что нового появится в первый месяц осени? Фото: Амир Закиров

Новая осень – это почти как новая жизнь. Какие изменения ждут нас в этом месяце, читайте в нашем обзоре.

На 4 рубля дешевле

С 1 сентября владельцы карты «Мир» смогут проезжать на общественном транспорте со скидкой 4 рубля. Такие льготы получат жители 4 городов Удмуртии: Ижевска, Воткинска, Глазова и Можги.

Для выгодного проезда нужно оплатить его бесконтактной картой. Акция продлится до конца 2020 года.

Для скидки оплачивать проезд нужно бесконтактной картой «Мир» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Авиасообщение России расширится

В августе жители России могли улететь лишь в несколько стран. Это Турция, Танзания и Великобритания. Потом к этому списку присоединилась еще Швейцария.

На заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору поручили проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом, Иорданией, Кипром, Китаем, Мальтой и Францией. Обсуждалась и возможность восстановления полетов в страны СНГ: Таджикистан, Киргизию, Таджикистан и Армению.

А уже с 7 сентября можно будет посетить Грецию.

Новые правила ОСАГО

Они вступили в силу еще 24 августа. Теперь сумма страховки зависит еще и от поведения водителя на дороге. Чем больше серьезных нарушений, тем выше стоимость тарифа.

А с 30 сентября при заключении договора ОСАГО у владельцев автомобилей снова будут просить диагностическую карту или справку о прохождении техосмотра. Напомним, эта норма была отменена в марте из-за пандемии коронавируса.

Заканчивается срок подачи заявлений на выплаты детям

С июля 2020 года дети в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в 10 000 рублей. В конце месяца действие указа Владимира Путина об этом пособии заканчивается, поэтому последний срок подачи заявления – 30 сентября.

Заявление можно написать на сайте Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного Фонда России.

Подробнее об этой и других выплатах рассказала в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» Ирина Пасынкова, начальник отдела организации назначения перерасчета пенсий. Прослушать эфир можно на сайте.

Часть денег за страховку по кредиту можно вернуть

С 1 сентября в силу вступил закон, который позволит россиянам вернуть часть страховой премии. Деньги смогут получат граждане, которые погасили кредит досрочно. Раньше страховщик на свое усмотрение возвращал деньги. Теперь это будет его обязанностью.

После погашения кредита заемщик может написать заявление о расторжении договора страхования. Тогда ему вернут премию с вычетом суммы, которая накопилась за время действия договора.

Чтобы вернуть деньги за страховку, нужно погасить кредит раньше срока Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Уроки в условиях пандемии

19 августа глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице вКонтакте сообщил, что с 1 сентября все школы Удмуртии будут работать в обычном режиме.

На День знаний ученики пришли в школы. Что же там изменилось? Роспотребнадзор подготовил несколько рекомендаций для учебных заведений. Одна из них – не допускать скопления школьников. Для этого откроют эвакуационные выходы.

Также детям будут измерять температуру на входе, а учеников с симптомами ОРВИ – отправлять домой. Подробнее о том, что изменится в школах – в материале.