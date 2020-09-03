«Оборвалась струна его гитары»: друзья и коллеги вспоминают Шамиля Утешева

Фото: личный архив

2 сентября не стало Шамиля Утешева — в прошлом начальника ижевского железнодорожного вокзала, а в последние годы — видного общественника, председателя Ижевской общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. О том, как он всегда сохранял неугасаемый оптимизм и помогал каждому, кто к нему обращался, “Комсомолке” рассказали его друзья и коллеги.

«Оборвалась струна его гитары»

Руководитель Ассоциации жертв политических репрессий Елена Максимова впервые встретила Шамиля Хасяновича в 2012 году. Вспоминает, что желание познакомиться и дружить возникло одновременно у обоих. Поэтому общие дела быстро пошли на лад — вместе выпускали книги и фотоальбомы.

Фото: личный архив

Последний раз Утешева она видела 3 августа — он принес ей розы на день рождения и спел песню.

— Человек этот — прелесть. Хочу сказать, что пел он отлично. И сейчас оборвалась струна его гитары, - отмечает руководитель Ассоциации жертв политических репрессий Елена Максимова. — Это человек, который действительно болел за людей старшего поколения. Везде принимал активное участие, невзирая на то, есть у него время или нет. Наша организация потеряла такого друга. Не подумаешь, что кто-то может его заменить. Потеряли великого человека.

Заботился о ветеранах и пенсионерах

Председатель Совета ветеранов Ижевского региона Горьковской железной дороги Михаил Русских познакомился с Шамилем Хасяновичем в 1994 году, он тогда работал начальником Ижевского вокзала. Но по работе сталкивались редко, поэтому общаться стали уже на пенсии, когда начали заниматься общественной работой.

Фото: личный архив

— В совет ветеранов Шамиль Хасянович пришел с желанием работать, энергией, умением «заразить» своим энтузиазмом. Привлек новых людей. Воплощал в жизнь новые идеи, проекты. Проводил спортивные соревнования, — вспоминает Михаил Русских.

По его словам, Утешев создал ветеранскую организацию работников дошкольных учреждений среди пенсионеров детских садов и яслей, а также был одним из инициаторов поиска людей, которые строили железную дорогу Ижевск-Балезино в годы войны.

— Мы с ним даже писали письмо, чтобы этих строителей поощрили, - вспоминает председатель Совета ветеранов Ижевского региона Горьковской железной дороги Михаил Русских. — В последний раз я виделся с ним в середине августа. Выглядел он уставшим, но сам сидел за рулем. Все было хорошо тогда. Мы обсуждали праздник на День пожилого человека... У него было много планов, которые он, к сожалению, уже не сможет воплотить.

Председатель Совета ветеранов Октябрьского района Ижевска Владимир Скрипченко добавляет, что Утешев постоянно стремился помогать окружающим, не оглядываясь на их статус и регалии.

— Он отдаст свое, чтобы человеку сделать приятное или помочь в какой-то беде, или вообще помочь по жизни. Отдаст последнюю копейку, или займет, но человеку обязательно поможет. О себе он мало беспокоился, беспокоился о людях, пенсионерах, особенно об участниках ВОВ, - рассказывает председатель Совета ветеранов Октябрьского района Ижевска Владимир Скрипченко

По воспоминаниям Скрипченко, Шамиль Хасянович даже в непростое время, когда 75-летие Победы пришлось на пандемию, старался поздравить и что-нибудь подарить ветеранам, заботился о клубах ветеранов.

Фото: личный архив

— Он обязательно вручит благодарственное письмо или грамоту от администрации или республиканского значения, обязательно выбьет. Мог там днями сидеть и ждать. Такая доброжелательная навязчивость.

«Помогал всем, кто нуждался»

Кроме того, Шамиль Утешев был членом Общественной палаты Ижевска

— Шамиль Хасянович был неутомимым, оптимистичным человеком, который посвятил свою жизнь людям. Где бы он ни работал, какую бы должность ни занимал, он всегда помогал тем, кто в этом нуждался, - вспоминает председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова. - Будучи членом Общественной палаты Ижевска шестого созыва, Шамиль Хасянович всегда оставался неравнодушным к проблемам города и его жителей, к вопросам воспитания молодого поколения, а также к тем проблемам, с которыми к нему обращались ветераны Ижевска. Нам остается продолжать его начинания, чтобы сохранить память об этом светлом и жизнелюбивом человеке.

А зампредседателя комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды Общественной палаты Ижевска Людмила Исаченко добавляет, что вся глубина личности Шамиля Хасяновича раскрылась перед ней во время их последней встречи, на субботнике в сквере Оружейника Драгунова.

— Мы работали там вместе, он рассказывал о своей юности, трудовом пути. Про гитару, про песни, стихи – все рассказал! После этой встречи он открылся мне человеком разносторонним, талантливым, внимательным. Несмотря на то, что Шамиль Хасянович прожил долгую жизнь, он оставался молод душой, не боялся трудностей и всего добился сам, ценой своих усилий, хотя про себя говорил: «Вот такой я удачливый».

«Если получится, проведем вечер памяти»

Заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков называет Шамиля Утешева своим другом.

— Замечательный человек, очень авторитетный, светлый. Человек, который действительно много сделал для работы ветеранских структур в городе. Вообще очень много сделал для наших стариков. Никогда не забывал о людях, - рассказывает Дмитрий Чистяков, заместитель главы администрации по социальной политике

Особое внимание Шамиль Хасянович уделял патриотическому воспитанию, постоянно выступал перед молодым поколением.

— У нас было очень много планов. Он любил детей, любил с ними общаться. И поэтому юбилейный год мы хотели завершить крупными мероприятиями, связанными с патриотическим воспитанием. Не все успели, но в память о Шамиле Хасяновиче мы все это реализуем.

Кроме того, если позволит эпидемиологическая ситуация, планируется провести вечер памяти в ДК Железнодорожников 10 октября, на 40-й день после кончины Утешева.

— Человек недюжинной энергии, который действительно хотел сделать жизнь других людей более светлой, более счастливой. Для нас это очень большая утрата.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Шамиля Хасяновича.