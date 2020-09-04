«Они умеют вводить в заблуждение»: в Ижевске задержали «оконных мошенников», от рук которых пострадали более 500 человек Фото: Архив КП

Истории про мошенников, которые ходят по квартирам, предлагая проверить окна, появляются регулярно. Как правило, аферисты проводят диагностику, попутно находят недостатки, которые нужно исправить и выставляют огромные счета за свои услуги. Чаще всего жертвами становятся пенсионеры и доверчивые горожане. Вот и ижевчанин Эдуард чуть было не пострадал от таких «мастеров».

- Однажды ко мне в дверь позвонил молодой человек. Он сказал, что он работает в фирме по установке окон и пояснил, что должен проверить – нормально ли открываются окна в моей квартире. Молодой человек был одет в рабочую одежду, на комбинезоне – название фирмы. Я его пустил.

Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди и доверчивые горожане Фото: Архив КП

Осмотрев окна, мужчина предупредил владельца квартиры, что есть проблемы – плохо работает ручка, нужно смазать крепления, возможно надо будет менять одну из рам, так как есть трещина. А после предложил составить протокол оценки.

— Он сидел минут 20, что-то писал и спрашивал есть ли у нас с женой жалобы на работу окон. После этого передал мне листок, где были перечислены все проблемы, предложил подписать. Я начал спрашивать сколько это стоит. В итоге выяснилось, что все проблемы — не гарантийные случаи. И на все исправления нужно около 46 000 рублей. За два окна! – рассказывает наш герой.

Эдуард сказал, что подписывать ничего не будет, но подумает. В ответ на это сотрудник фирмы начал кричать, угрожая, что больше к ним не придет. И если жильцы не подпишут документ сейчас, то потом им придется заплатить в два раза больше. Однако Эдуард остался непреклонен.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, обратитесь в полицию по телефону (3412) 419-852, 8-982-993-00-09, 8-912-458-79-79 Фото: Архив КП

- После того как сотрудник ушел, я нашел договор и понял, что это вовсе не та компания, которая устанавливала нам окна. Когда я позвонил туда, мне пояснили, что скорее всего это были мошенники. Кстати, соседи рассказали, что этот мужчина приходил и к ним – кому-то он насчитал услуг на 20 тысяч, а кому-то – на 80.

Такая же история произошла с одной из пенсионерок, которой предложили бесплатную диагностику окон. К ней приехали молодые люди, осмотрели окна и начали уверять, что балконную дверь необходимо снять и поставить заново, потому что она находится в аварийном состоянии. Перепуганная женщина согласилась. Дверь сняли и поставили на кухне. На следующий день приехал другой сотрудник и дверь поставил ту же самую дверь обратно. За работу взяли 160 тысяч рублей!

«ОНИ УМЕЮТ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

Таких случае в Ижевске немало – недавно в городе задержали более 40 сотрудников фирмы по ремонту окон. Они звонили пожилым людям и предлагали выехать на бесплатную диагностику. А дальше пугали жителей квартиры, что их окна или лоджия в неисправном состоянии и выставляли счета за ремонт с огромными суммами – порой до 250 тысяч рублей.

Помните, что бесплатный гарантийный ремонт может проводить лишь компания, которая ставила окна Фото: Архив КП

Схема была стандартная: кол-центры предоставляли фирме базы данных. Менеджеры звонили только на домашние номера: они считали, что такие телефоны есть только у пожилых людей, которых легко обмануть.

- Они предлагали бесплатную диагностику пластиковых окон. При выезде на адрес работники говорили самую главную фразу — «окна в аварийном состоянии». Работники умели вводить в заблуждение, показывали дефекты, - рассказывает начальник отдела Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртии Елена Петрушина.

Сейчас возбуждено уже более 500 уголовных дел, по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору; мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Самое серьезное наказание - до десяти лет тюрьмы.

Перед тем, как подписывать документы, обязательно внимательно их изучите. Если сомневаетесь – посоветуйтесь с родными Фото: Архив КП

Отметим, что адвокат «оконщиков» считает, что это дело - давление на бизнес.

- Ценообразование на этом рынке услуг не контролируется законом, - отметил он. - Поэтому участники рынка могут указать любую стоимость. У организации был документ, где были прописаны все цены за разные виды услуг. Действия правоохранительных органов являются давлением на бизнес. При таких условиях можно привлечь и банковский сектор, где, возможно, урон гораздо больше. А здесь был результат — отремонтированные окна.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ?

Елена Петрушина рассказала, как можно не стать жертвой подобных фирм. Для начала, перед тем, как подписывать какие-то документы, нужно убедиться, что у фирмы есть действительный юридический адрес. Помните, что бесплатную диагностику по гарантии может проводить лишь фирма, которая устанавливала окна. И, наконец, перед тем, как соглашаться на предложения – посоветуйтесь с родственниками, проверьте информацию о компании в Интернете.

Если вас обманули мошенники, никогда не поздно обратиться в полицию. Например, мужчина из Воткинска думал, что не вернет деньги, так как он подписал договор. Но в итоге он увидел сюжет о задержании сотрудников фирмы и сам обратился в полицию. Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, обратитесь в полицию по телефону (3412) 419-852, 8-982-993-00-09, 8-912-458-79-79

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