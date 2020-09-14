Целебные воды и легенды о родниках: «Комсомолка» проверила, из каких источников Удмуртии можно пить воду

Проект «Родники Удмуртии» проводится «Комсомолкой» уже в третий раз

Вот уже три года подряд «Комсомолка» проводит проект «Родники Удмуртии». Наши журналисты отправляются в экспедицию по республике, берут пробы воды, которые потом проверяют в лаборатории. В августе мы вновь проехали по всей республике, а помогли нам в этом наши партнеры - Автоцентр «ГАЗ», Управление Минприроды УР и фирменный магазин ижевского производителя изделий из пластмасс «Радиан».

Рассказываем, какие родники удалось проверить в этот раз.

Мальгиновский ключ в селе Юкаменское (Юкаменский район, 170 км от Ижевска)

Фото: Архив

Родник находится на территории бывшей деревни Мальгиновка - отсюда и название.

Поплутав по улицам села и поспрашивав местных жителей, мы, наконец, добрались до него. Неприметный сарайчик с дырками в стенах, пара досочек в глине около входа, трава выше пояса - видно, что хоть родник и пользуется популярностью, но за ним особо-то никто и не ухаживает.

Фото: Архив

Внутри дополаскивала белье местная жительница. Сложив белье в ведра, она надела их на коромысло - о, да, оказывается, это орудие труда живо еще до сих пор! - и вышла наружу. Оказалось, что женщину зовут Надежда, она живет здесь более 30 лет.

- Родником пользуются все местные, - поделилась она с нами. - Даже те, у кого дома есть колонки - и белье полощут, и воду набирают. Раньше родник располагался чуть выше, а потом неожиданно поменял свое русло. Так мы просто переставили эту будку с того места на новое. Конечно, все уж старое, никто не ремонтирует. Я прихожу, убираю бутылки, окурки - сидят же здесь постоянно.

Внутри длинное корыто и длинная палка над ним - как раз для того, чтобы было удобно полоскать белье и вешать его. Струя воды сильная, вода на вкус слегка сладковатая.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Бор, железо, водородный показатель и фторид-ион в роднике в норме. Однако сухой остаток и жесткость ниже нормы. Показатель сухого остатка - 279 мг на литр при норме в 1000-1500, а жесткость - 4,85 при норме 7-10. Низкая жесткость указывает, что вода в роднике щелочная. Это значит, что она будет вымывать кальций из костей и зубов. Сухой остаток показывает степень минерализации воды. Если показатель выше нормы, вода минеральная.

Бор - менее 0,05* (в норме)

Железо общее - менее 0,142 (в норме)

Жесткость общая - 4,85 (ниже нормы)

Остаток сухой - 279 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,60 (в норме)

Фторид-ион - 0,250 (в норме)

Родник в деревне Чурашур (Юкаменский район, 166 км от Ижевска)

Фото: Архив

Родник нашли почти сразу - он располагается рядом с дорогой. Деревянный сарайчик с лавочками, протоптанная тропинка, скошенная по бокам трава и… таксофон.

Внутри сарая традиционное вытянутое корыто, в которое и льется вода. Напор не такой сильный, но вода в канистру набирается быстро.

- Хоть у нас дома есть стиральная машина и своя вода, все равно на ключ ходим белье полоскать, - рассказал местный житель Ким Пономарев. - У нас некоторые специально берут воду для чая. Говорят, она целебная - сколько раз видели, как с целыми флягами приезжают.

Фото: Архив

По его словам, сарай построили давно, периодически его обновляют - последний раз его отремонтировали лет 5-6 назад, к юбилею деревни.

- Раньше рядом с родником был пруд, который потом пересох. Зимой за родником особо не смотрят, бывает так, что корыто полностью покрывается льдом. На все религиозные праздники воду берем из родника. И она может простоять целый год и не испортиться, представляете! - говорит житель.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

По показателям этот родник похож на мальгиновский. Бор, железо, водородный показатель и фторид-ион - в норме. Сухой остаток и жесткость - ниже нормы.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - менее 0,05 (в норме)

Жесткость общая - 4,25 (ниже нормы)

Остаток сухой - 230 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,89 (в норме)

Фторид-ион - 0,220 (в норме)

Родник в деревне Верхний Дасос (Юкаменский район, около 200 км от Ижевска. Самый быстрый маршрут - через Игру и Красногорское)

Фото: Архив

В неприметной деревне Верхний Дасос живут всего две семьи - это 6 человек. Для них родник - единственный источник воды. Отсюда они берут воду для питья, здесь же стирают и полощут белье.

- И зимой, и летом ходим на родник, у нас ведь нет колонок здесь. Какая вода? Да обычная, нам выбирать не приходится, - рассказал местный житель Ильфат Матюков, который живет в этой деревне всю свою жизнь. 20 лет назад вместе с соседом они облагородили родник, построили небольшой домик, установили для удобства в нем длинное корыто и лавочки.

Фото: Архив

Сейчас тропинки к роднику почти не видно, она вся заросла травой. От центральной дороги до домика спускаемся около 20-25 метров. Вокруг - остатки старого забора - он был построен специально, чтобы отгородить родник от нашествия домашних животных.

Внутри домика - мусор, трава, старые тряпки и пожухлые листья. А вот вода - чистая, слегка сладковатая на вкус.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Бор, железо, водородный показатель и фторид-ион в роднике соответствуют нормативам. Однако сухой остаток и жесткость вновь оказались ниже нормы.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - 0,072 (в норме)

Жесткость - 4, 64 (ниже нормы)

Остаток сухой - 236 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,61 (в норме)

Фторид-ион - 0,242 (в норме)

Родник в деревне Тылыс (Юкаменский район, около 180 км от Ижевска)

Фото: Архив

Один из самых красивых родников в Удмуртии находится недалеко от реки Лекмы. Его благоустроили, официально освятили и открыли в июле 2014 года. Позже построили тут купель, заложили часовню в честь святых Петра и Февронии, поставили смотровые площадки, купеческий дом и сувенирную лавку. А зимой специально для крещенских купаний около родника ставят обогреваемую палатку и угощают травяным чаем - красота!

Фото: Архив

Кстати, в Тылысе есть свой сад камней! Посидишь на «Женском камне», будет у тебя и здоровье, и любовь. Посидишь на камне силы, придет к тебе душевное спокойствие. Еще один обычай - к роднику постоянно приезжают новобрачные, проходят через арку любви и 7 мостов и украшают дерево желаний.

- Это место всегда привлекало людей. Еще старейшины приходили сюда, считая воду из родника целебной. На рассвете глава семьи должен был спуститься за водой, напоить всех членов семьи, окропить жилище, протереть ручки дверей - особенно, если в доме кто-то заболел или частые ссоры, - рассказывает Мария Леонтьева, заведующая отделом туризма.

Фото: Архив

Она поведала и легенду про родник. Молодой русский парень полюбил девушку-бесермянку, но родители воспротивились их любви и не разрешили им быть вместе. Долго парень горевал. И вот однажды проснулись жители от страшного рева: треснула земля и брызнула 33 родниками. Говорили, что это были слезы незадачливого влюбленного, а рев - это с большим трудом сдерживаемый мужской крик души. С тех пор парня никто не видел - он превратился в неведомое божество и исчез. Вот так и появился родник «Мыргедон», что в переводе означает «рев быка».

Родники выходят из земли на разной высоте, сливаясь в один. И их действительно 33. А еще на горе Мыргетон даже есть небольшие водопады. Красота!

Сюда за целебной водой каждые выходные приезжают паломники и иностранные гости (в крещение и на праздники до 1000 человек), а местные жители исправно набирают ее для своих нужд. Вход на территорию бесплатный, к тому же ее ежегодно обрабатывают от клещей и грызунов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Жесткость и сухой остаток воды в роднике оказались ниже нормы. Бор, железо, водородный показатель и фторид-ион соответствуют нормативам.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - менее 0,05 (в норме)

Жесткость общая - 4,09 - (ниже нормы)

Остаток сухой - 219 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,99 ( в норме)

Фторид-ион - 0,158 (в норме)

Родник «Дар Земли» (Юкаменский район, деревня Татарские Ключи. Около 190 км от Ижевска)

Фото: Архив

Родник, признанный памятником природы Юкаменского района, находится в деревне Татарские Ключи. Здесь живут 168 человек.

- Это самый большой родник в Удмуртии. В роднике формируется ручей из 29 ключей с объемом стока 50 литров в секунду. Другими словами, он способен напоить за сутки 20 тысяч человек при норме водопотребления около 250 литров, - рассказала учитель географии Марьям Арасланова. Она уверяет, что вода в источнике вкусная, а вода из родника - обязательный атрибут обрядов жителей этой деревни.

Например, ее используют для первого купания младенца в бане и при этом обязательно читают специальную молитву, желают здоровья и успешной жизни в будущем. На свадьбе молодая невестка должна принести воду, не пролив ни капли. Справилась с заданием - хвалят ее мать за то, что она научила дочь носить воду на коромысле быстро и аккуратно. Религиозные праздники Ураза байрам и Курбан байрам тоже проводят у родника. На ключевой воде варят кашу, кипятят чай и угощают всех гостей. И воду для обмывания тела усопшего обязательно берут с ключа.

Фото: Архив

Интересна и история названия этого родника. Все его знают, как Татарские ключи. Назвал его так русский купец с Вятки, который приехал сюда продавать свой товар. Захотелось ему попить водицы. Остановился на пригорке, у большого родника, где девушка набирала воду. Попросил попить из ведра девушки, та, закрыв лицо платком, подала ему воды. Выпил купец и говорит: «Какая вода вкусная! Как называется этот чудесный родник, да еще такой большой»? Она ответила ему по-татарски, и он понял только, что живут здесь татары. Сел купец в свою повозку и сказал: «Пусть сей ключ будет татар ключом». Вот так и появилось название ключа и всей деревни.

Фото: Архив

Вокруг родника - нерукотворная красота: много зелени, небольшие прудики, гуси, которые чувствуют себя здесь хозяевами. Толстые, упитанные. Недалеко пасутся овечки с ягнятами. Почти как в Швейцарии.

Чтобы попасть на родник, спускаемся в овраг - удобной дороги здесь нет. До недавнего времени и сам родник был необустроенным. Но буквально пару лет назад здесь построили домик, выложили дорожку из досок, на пригорке построили беседку. А специально к съемкам обычая проведения татарской свадьбы в 2018 году сделали красивый плот.

Но мне показалось, что за ним никто не смотрит: густая крапива так и норовит тебя ужалить. А вода и в самом деле чистая и приятная на вкус.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

В роднике оказались ниже нормы только два показателя: жесткость и сухой остаток. Бор, железо, водородный показатель и фторид-ион находятся в норме.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - 0,080 (в норме)

Жесткость общая - 4,6 (ниже нормы)

Сухой остаток - 260 (ниже нормы)

Водородный показатель - 7,95 (в норме)

Фторид-ион - 0,196 (в норме)

Родник в деревне Новые Марасаны (Завьяловский район. Чтобы добраться до места, необходимо двигаться по Воткинскому шоссе. С правой стороны будет знак въезда, главное, не проехать мимо)

Родник мы нашли довольно быстро, воспользовавшись подсказкой местного жителя. Машина свободно проехала по грунтовой дороге до самого оврага. Спуск оказался неблагоустроенным, но довольно пологим. К роднику вела глинистая тропинка, выходящая на обветшавший деревянный настил. Вместо площадки перед родником обнаружилась старая фанерная дверь. Впечатлил желоб, изготовленный из цельного древесного ствола - от старости он порос мхом и потрескался, но со своей ролью вполне справляется. Новой оказалась только пластиковая труба, из которой текла вода - как позже рассказали местные жители, ее проложили недавно.

- Старые жители за родником ухаживали, сейчас уже плохо присматривают - коренных жителей не осталось почти, - говорит жительница деревни.

Раньше родник снабжал водой всю деревню, а женщины ходили туда стирать белье. Однако с появлением водопровода ходить к роднику стали меньше.

- Всю жизнь здесь живу, с 1943 года, - рассказывает старожил Владимир. К нам он вышел в сопровождении кошки. - Воду для всех нужд брали, для питья, для бани, носили на себе. Сейчас тоже пьем. Очень вкусная вода, холодная - ее пьешь, пьешь и не напьешься.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Все показатели, кроме сухого остатка, на роднике оказались в норме. Жесткость ниже нормы, но с учетом погрешности она вписывается в нормативное состояние.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - менее 0,05 (в норме)

Жесткость общая - 6,87 +/-0,62 (ниже нормы, но с учетом погрешности в норме)

Сухой остаток - 467 (в норме)

Показатель водородный - 7,59 (в норме)

Фторид-ион - 0,129 (в норме)

Холодный ключ в селе Июльском

Фото: Архив

На этот родник, расположенный рядом с живописным мостом, мы пришли вместе с группой будущих первоклассников - их привели сюда на экскурсию, и ребята, увидев людей с канистрой и фотоаппаратами, начали наперебой рассказывать о небольшой местной достопримечательности. А Наталья Шадрина, воспитатель пришкольного лагеря Июльской школы, рассказала, что привела детей на экскурсию и заверила, что воду можно пить без кипячения. На вкус вода оказалась довольно приятной, не хуже бутилированной артезианской.

Холодный ключ находится сразу же за жилыми домами, но надо сказать, с дороги он почти не виден: со всех сторон высокая трава. Спуск обустроен каменными ступенями, вода вытекает из металлической трубы, перед родником старенький деревянный помост - слегка шаткий, но в целом прочный.

Фото: Архив

Когда мы уже собирались уезжать, к нам подошел мужчина и поинтересовался, для чего мы отбирали воду. Мы разговорись. Селянин представился Николаем и рассказал, что вокруг много родников, но этот самый чистый, с самой вкусной водой.

- В этой воде серебро есть, - поделился он, - даже видно, как там «серебринки» плавают! А, думаете, почему она не портится? Канистру поставьте - через год она такая же будет. Из Ижевска, из Воткинска приезжают, много воды берут. У меня раньше мать с отцом в другом месте жили, болели, а сюда переехали, так отец даже в больницу больше не ходил. Я сам эту воду пью постоянно - потому и здоровый! А еще у меня когда-то мотоцикл был, вода закончилась - электролит, я налил из этого родника и так и ездил.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Вода в роднике действительно соответствует нормам, и только сухой остаток и жесткость вновь оказались ниже положенного.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - 0,110 (в норме)

Жесткость общая - 6,73+/-0,61 (в норме с учетом погрешности)

Остаток сухой - 449 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,50 (в норме)

Фторид-ион - 0,178 (в норме)

Святой источник в селе Перевозное (Воткинский район)

Фото: Архив

Возле одного из самых известных родников Удмуртии мы ожидали увидеть приехавших за водой людей, но застали на святом месте полную пустоту и тишину. Первоначально мы заплутали, но спросив у нескольких местных жителей, все-таки нашли верное направление.

Святой источник находится за селом, ехать к нему нужно по грунтовой дороге около двух километров. Предупредим сразу, в дождливую погоду проехать будет трудно даже к самому селу.

Фото: Архив

Но родник, конечно, оказался благоустроенным: территория выложена брусчаткой, обустроены закрытые купели - отдельно для мужчин и женщин, а воду можно набрать в двух точках. Трубы, по которым направлена родниковая вода, металлические.

- Я считаю, что это правильно, когда питьевая вода течет по металлическим или деревянным трубам или желобам, - отмечает краевед Александр Кондратьев. - Это природные материалы. Не нужно уводить воду в пластик.

Мы спросили у одного из жителей, ходит ли он к роднику за водой, но получили отрицательный ответ.

- Это для туристов больше, - пояснил мужчина, - а у нас водопровод есть. К тому же идти далековато.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Вода в роднике не соответствует нормам по двум показателям: жесткость и сухой остаток. По остальным критериям вода прошла проверку.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - 0,096 (в норме)

Жесткость общая - 5,25 (ниже нормы)

Остаток сухой - 279 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,55 (в норме)

Фторид-ион - 0,275 (в норме)

Родник в деревне Двигатель (Воткинский район)

Фото: Архив

Этот ключ мы нашли с большим трудом. Оказалось, даже не все жители знают о его существовании. Пришлось звонить девушке, которая просила проверить родник - она по телефону объяснила, как проехать. Родник расположен за прудом, в поросшем лесом овраге. Наш «вездеход» едва пробрался по глинистой неровной дороге, проложенной вдоль плотины. Спуск показался довольно крутым, несмотря на металлические ступени - от старости они покосились и вросли в землю. Вода бежала по металлической трубе в обкрошившемся по краю керамическом кожухе. Площадка перед родником была совсем небольшая - чуть оступишься, и промочишь ноги.

Фото: Архив

Вокруг - непонятные деревяшки, очевидно, призванные выполнять роль ограждения и перил. В целом вид ключа нельзя было назвать приятным. Зато этот родник заслуживал наименования «самый дикий» - берега усеивали норки грызунов, а в траве прыгала масса лягушек.

На обратном пути нам встретилась местная жительница с внуком. Она рассказала, что люди родник посещают и воду из него берут, но не так часто. Больший интерес вызывают окрестные пруды - их возле деревни Двигатель семь.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Как и большинство других родников Удмуртии, в деревне Двигатель источник не прошел проверку по двум показателям: сухой остаток и жесткость.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - менее 0,05 (в норме)

Жесткость общая - 5,23 (ниже нормы)

Остаток сухой - 316 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,47 (в норме)

Фторид-ион - 0,170 (в норме)

Родник в селе Италмас (Завьяловский район)

Фото: Архив

Этот родник нам также пришлось искать при помощи местных жителей. Приехав на край села, мы остановили машину перед картофельным полем, за которым начинался лес. Именно там, как мы поняли, и располагается источник. Жительница соседнего дома вышла к нам. Оказалось, что Ирина живет здесь с основания села.

- Когда приехали, тут были только лес и поля, - вспоминает она. - Муж в любую погоду, даже зимой, водил нас на родник. Место святое, вода чистейшая. Кругом сугробы, а я в положении, говорю: куда ходить-то? А он все равно берет меня, сына старшего, соседских ребятишек - и за водой ведет, тропкой ножка в ножку. Надо, говорит, и все! Он деревенский, закаленный был, и нас приучал. Сейчас уже реже ходим - вода из скважины, она не хуже, но по старой памяти берем все равно. Внук вот из города приехал - тоже сегодня полный бидон принес. Вот он вас и проводит.

Фото: Архив

Пока мы беседовали, хозяйка дома угощала нас спелой иргой прямо с ветки. Наконец мы поблагодарили Ирину и направились к роднику за своим юным провожатым.

Родник журчал на дне лога. К нему спускалась длинная деревянная лестница, заканчивающаяся полусгнившим мостиком. Несмотря на то, что металлическая труба подходила к мостику довольно близко, чтобы набрать воду, пришлось слезать и наступать в лужу. По другую сторону моста была организована небольшая запруда. Один ее край оказался совсем мелким, а противоположный имел глубину в несколько метров - здесь также имелась лестница с деревянными ступенями, ведущая к купели. Как нам объяснили, в крещение люди приходят сюда, чтобы окунуться. Несмотря на то, что дно озерца покрывал ил, вода выглядела кристально прозрачной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Вода в роднике соответствует нормам по всем показателям, кроме сухого остатка и жесткости.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - 0,065 (в норме)

Жесткость общая - 5,75 (ниже нормы)

Остаток сухой - 350 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,56 (в норме)

Фторид-ион - 0,168 (в норме)

Родник в селе Удугучин (Увинский район)

Село находится в 136 километрах от Ижевска, так что дорога заняла у нас пару часов. Ехали по грунтовке. Само село располагается на небольшой возвышенности, поэтому мы сразу увидели белые стены храма Александра Невского. Слева от него и находится родник.

Фото: Архив

Подход к воде проложили ступеньками - небольшими бетонными плитами. Спускаться удобно - есть перила. Колодец обнесли небольшим строением: башенкой с куполом, вокруг посадили цветы.

Если подойти к роднику было легко, то взять воду из него - не совсем. Приходится сильно наклоняться. Впрочем, местные уже привыкли.

- Я постоянно хожу на этот родник за водой, - рассказала местная жительница. - Да и все мои знакомые тоже ее любят. Вода там очень вкусная и чистая.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Вода в роднике не соответствует нормам по двум показателям: жесткость и сухой остаток.

Бор - 0,065 (в норме)

Железо общее - менее 0,05 (в норме)

Жесткость общая - 5,64 (ниже нормы)

Остаток сухой - 486 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,19 (в норме)

Фторид-ион - 0,226 (в норме)

Родник в селе Копки (Селтинский район)

После проезда Селтов мы снова съехали с трассы на грунтовку на пути к Копкам. После 20 минут езды по кочкам мы приехали в село. Дорогу к роднику нам помогли найти местные жители:

- Проезжайте прямо, потом поворачивайте налево. Там вы увидите здание нашего СДК, - подсказала жительница села. - Еще при моем прадеде построили церковь. Тогда и облагородили родник.

Так по советам пенсионерки мы попали к зданию дома культуры. Рядом с ним стояло два небольших домика. Там-то и был родник.

Фото: Архив

- Прошлым летом мы сделали ремонт: прогнивший сруб поменяли на бетонные плиты, - рассказывают в администрации села. - В Крещение бывает Крестный ход. Воду в роднике освящает священник.

Кстати, как признаются местные, они верят в целебную силу источника и регулярно приходят сюда за освященной водой.

Внутри домиков были скамейки. Во время нашего приезда там сидели два подростка.

- Вода нормальная, вкусная, - подтвердили школьники.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Вода в источнике соответствует нормам по всем показателям, кроме жесткости и сухого остатка.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - менее 0,05 (в норме)

Жесткость общая - 4,21 (ниже нормы)

Остаток сухой - 342 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,53 (в норме)

Фторид-ион - 0,145 (в норме)

Родник в Нечкино (Сарапульский район)

Добраться до родника не составило больших проблем, главное, не проехать мимо. С левой стороны при въезде в село стоит стела с названием «Нечкино». Проехав немного дальше, на развилке мы свернули налево и припарковали машину у первого же дома. Всё! Мы на месте! Перед домом есть незаметная тропинка, она-то нам и нужна. Сам источник чистый, ухоженный, оборудован небольшой лавочкой, на которую можно поставить бутылки для воды. Вдоль кирпичной стены стоят три иконы, а вода вытекает из железной трубы в стене.

Фото: Архив

Мы решили попробовать воду, она оказалась вкусной, мягкой и не имела неприятных запахов. Вокруг красивая природа, есть чем полюбоваться. Но чтобы дойти до самого родника, надо пройти по тропинке, по обеим сторонам которой растет высокая трава. Возле родника можно еще и познакомиться с местными обитателями - там ползает много маленьких ящерок.

Нам всю неделю очень везло с погодой: тепло, солнечно и без дождя. Это все к чему? Да к тому, что пробраться сквозь лужи и грязь не приходилось, но на одном из родников ноги промочить все-таки пришлось.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Родник не прошел проверку по двум показателям: сухой остаток и жесткость.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо - менее 0,05 (в норме)

Жесткость общая - 4,55 (ниже нормы)

Остаток сухой - 311 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,63 (в норме)

Фторид-ион - 0,170 (в норме)

Родник в Сарапуле (ул. Интернациональная, 60)

Родник находится во дворе одного из жилых домов города Сарапул, на улице Интернациональной. Честно говоря, мы чуть не проехали мимо, потому что с первого взгляда может показаться, что это обыкновенные сточные воды. Купель родника наполнена мусором, попробовать воду в этом роднике мы не рискнули.

Фото: Архив

Как сказал один из местных жителей об этом роднике: «вода ужасная, но люди пьют», в этот же родник стекают отходы с завода.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Результаты проб показывают, что вода в роднике соответствует нормам по всем показателям, кроме сухого остатка. Но как мы уже писали, это всего лишь показатель того, что вода не минеральная.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - 0,073 (в норме)

Жесткость общая - 9,06 (в норме)

Остаток сухой - 773 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,19 (в норме)

Фторид-ион - 0,33 (в норме)

Родник в деревне Межная (Сарапульский район)

Деревня небольшая и найти родник не составит труда - нужно выйти на улицу Ключевскую. В самом ее начале будет тропинка, ведущая к роднику. Вода вытекает из железной трубы, с виду чистая. Рядом есть лавочка и есть кружки - пить можно прямо из них. Некоторые так и поступают.

Фото: Архив

- Мы часто берем здесь воду, - говорят местные. - Она вкусная и чистая. Говорят, если пить регулярно - проживешь долго. Мы даже слышали про такую женщину - она пила из этого родника и дожила до ста лет!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Жесткость и сухой остаток в воде ниже нормы. По всем остальным показателям вода прошла проверку.

Бор - 0,068 (в норме)

Железо общее - менее 0,05 (в норме)

Жесткость - 3,95 (ниже нормы)

Остаток сухой - 401 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,81 (в норме)

Фторид-ион - 0,226 (в норме)

Родник в Ярушкинском дендропарке (Ижевск, ул. Союзная)

Этот родник находится в Устиновском районе Ижевска. Свои ходом можно доехать на 40-м автобусе до остановки «Улица Союзная». Найти его не так-то просто - нужно пройти практически через весь парк. К самому роднику ведет небольшая, но давно протоптанная тропинка.

Фото: Архив

Спуститься можно с двух сторон: со стороны поля и новостроек и со стороны леса. Каждый спуск сделан из одинаково ровных дощечек - можно не переживать за испачканные кроссовки. У родника можно прогуляться, но далеко не уйти - вокруг тропинок борщевик и заросли, об этом также предупреждают в сообществе дендропарка.

Кстати, у самого источника стоит скамейка - можно посидеть и передохнуть, тем более что место очень живописное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Результат проб воды почти хороший: жесткость не дотягивает до нормы совсем немного (с учетом погрешности все хорошо), сухой остаток ниже нормы. По остальным показателям родник прошел проверку.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо - менее 0,05 (в норме)

Жесткость - 6,95+/-0,63 (в норме с учетом погрешности)

Остаток сухой - 477 (в норме)

Показатель водородный - 7,38 (в норме)

Фторид-ион - 0,206 (в норме)

Родник в деревне Мещеряки (Завьяловский район)

Родник искали всей деревней. Сложилось ощущение, что кроме отправившей заявку никто о нем не знает. Как нам объяснила жительница, к роднику есть тропинка за домом. На машине не проехать - только пешком. Тропинки никакой нет, дорога не протоптана и вообще никаких человеческих следов. Место заросшее и видно, что никто источником не пользуется. Оно и не удивительно - чтобы пройти, нужно преодолеть заросли, а спуска к роднику нет, только обвалившаяся земля, с которой так и норовишь скатиться вниз.

Фото: Архив

Из зарослей и земли торчит труба, вот из нее вода и льется. Помимо того, что можно запросто упасть и некуда поставить канистру, пока идешь, не исключено кого-нибудь подцепить. Поэтому нужно быть аккуратным настолько, насколько возможно. Однако пока мы плутали по деревне, нашли живописное озеро с высохшим деревом посередине. В этот момент камеры достали все.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Родник не прошел проверку по двум показателям: жесткости и сухому остатку.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо - 0,208 (в норме)

Жесткость - 5,60 (ниже нормы)

Остаток сухой - 408 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,94 (в норме)

Фторид-ион - 0,216 (в норме)

Родник на Булычевке (Ижевск, Ленинский район, около СНТ «Булычево»)

Дорога к роднику ведет асфальтовая, через лес. Он находится в середине леса, вокруг гуляют грибники. Спуск к источнику крутой и глинистый, поэтому после дождя вряд ли пройдешь. Родник оказался подземным, поэтому всей командой наблюдали за чудом природы, когда вода бьет вверх, но вместо струи лишь пузырится песок. Зрелище впечатляющее, но набрать воду будет проблематично, особенно в большую емкость.

Фото: Архив

Во-первых, нужно присесть, а держаться совершенно не за что. Во-вторых, дерево рядом уже старое и покрыто мхом, поэтому можно легко упасть прямо в воду. Кроме того, вода достигает определенного уровня и большую канистру придется погружать в песок, чтобы набралась вода. Для тех, кто живет рядом, можно и несколько небольших бутылок набрать, а на следующий день вернуться. Но если вы планируете набирать воду на длительное время в большие емкости - это место не подходит.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Бор, фторид-ион, водородный показатель в роднике оказались в порядке. А вот жесткость и сухой остаток ниже нормы.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо - менее 0,05 (в норме)

Жесткость - 5,00 (ниже нормы)

Остаток сухой - 298 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,50

Фторид-ион - 0,238 (в норме)

Родники в деревне Малиново (Завьяловский район)

Первый родник находится на повороте к деревне. Машину пришлось оставить на обочине, а дальше пешком по асфальтовой тропе. Трава вокруг высокая, но совсем не мешает. К самому роднику удобно наклониться, но канистру поставить можно только на асфальт рядом. На обратном пути встретили пожилого мужчину с двумя бутылками. Говорит, 50 лет пьет отсюда воду и все замечательно, нравится.

Фото: Архив

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

В первом роднике вода соответствует нормам по всем показателям, кроме сухого остатка. И тот не дотягивает до нормы в 1000 мг на литр совсем немного: 881 с погрешностью 79.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо - менее 0,05 (в норме)

Жесткость - 9,66 (в норме)

Сухой остаток - 881 (ниже нормы)

Водородный показатель - 7,29 (в норме)

Фторид-ион - 0,267 (в норме)

Второй родник находится уже в самой деревне. Заехать туда тоже не получилось, поэтому шли пешком минут 7 до точки, которой не знали. Женщина подсказала, что идти еще очень долго, до самого конца деревни. И то не факт, что найдем - последний раз она там была в детстве. И правда - пройти к роднику - целое испытание. Хуже дороги (а точнее бездорожья) за день не было. Через поле, по краю обвала, отмахиваясь от борщевика и репья, мы еле нашли в глубине зарослей родник. Но тропинка была проложена - значит, кто-то все-таки им пользуется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Второй родник не прошел проверку по двум показателям - жесткости и сухому остатку.

Бор - менее 0,05 (в норме)

Железо общее - 0,244 (в норме)

Жесткость - 4,76 (ниже нормы)

Сухой остаток - 344

Показатель водородный - 7,38 (в норме)

Фторид-ион - 0,261 (в норме)

Родник в Игермане

От машины до родника пройти немного. Но пройти нужно по мосту, который с каждым шагом уходит под воду. Этот мост нам указали жители. А на вопрос, как удается по нему ходить, ответ был интересный. Оказывается, жители отправляют за водой детей или ходят в высоких сапогах.

Фото: Архив

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ:

Вода не прошла проверку по двум показателям: жесткость и сухой остаток.

Бор - 0,099 (в норме)

Железо - менее 0,05 (в норме)

Жесткость - 3,89 (ниже нормы)

Остаток сухой - 284 (ниже нормы)

Показатель водородный - 7,69 (в норме)

Фторид-ион - 0,32 (в норме)

КОРОТКО ОБ ИТОГАХ

Наши родники соответствуют показателям по бору, фтору и железу. Химик Александр Кондратьев рассказал, что избыток железа не вреден, а избыток фтора вреден для зубов. К проблемам может привести и избыток бора - пострадать могут почки, печень, центральная нервная система. При этом в Удмуртии бор может быть выше нормы, только если воду загрязняют какие-либо производства.

- Жесткость должна быть не ниже и не выше нормы. Вода с низкой жесткостью вымывает кальций из организма. От жесткой воды образуются камни в почках и накипь в чайнике, - рассказал Александр Кондратьев.

Сухой остаток показывает степень минерализации воды. Если этот показатель выше нормы, вода минеральная.

Нормы для показателей:

Бор - не более 0,5

Железо - не более 0,3

Жесткость - 7 - 10

Сухой остаток - 1000 - 1500

Показатель водородный - 6 - 9

Фторид-ион - не более 1,5

*Показатель водородный измерялся в единицах pH. Остальные показатели измерялись в мг/куб. дм.

Фото: Архив

СПАСИБО ПАРТНЕРАМ

В этом году проект поддержали сразу несколько компаний. Третий год подряд наши журналисты отправляются в экспедицию на удобных автомобилях Автоцентра «ГАЗ», которые легко справляются с любым бездорожьем.

- Мы участвуем в событии «Родники Удмуртии», потому что считаем, что организаторы проекта делают огромный вклад в улучшение экологической обстановки Удмуртии. Являясь партнерами мероприятия, мы хотим быть причастны к изменениям, которые положительно влияют на качество жизни нашей родины, - отметил директор Автоцентра «ГАЗ» Антюганов О.Б.

Фото: Архив

Тару для проб нам предоставил фирменный магазин ижевского производителя изделий из пластмасс «Радиан».

- В проекте участвуем впервые, считаем важными мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности и властей к чистоте и заботе о природных источниках нашего края. Мы часто и с гордостью называем Удмуртию богатым родниковым краем, поэтому должны беречь и содержать в порядке наши зеленые «оазисы» здоровья, - отмечает генеральный директор ООО «РАДИАН» Юлия Чигвинцева. - На родниках и в домашних хозяйствах многие жители Удмуртии используют пластиковую тару завода «РАДИАН» - канистры, бочки и баки. Она изготовлена из пищевого полиэтилена и подходит для хранения воды. Пластиковые емкости отвечают всем требованиям экологичности и безопасности - изделия долговечны и подлежат вторичной переработке. Одним изделием в среднем пользуются 5-7 лет.

Фото: Архив

Ну а саму экспертизу второй год подряд «Комсомолке» помогли провести в АУ «Управлении Минприроды УР».

- Мы охотно поддержали проект «Родники Удмуртии», так как идея проекта очень интересная, а в нашей лаборатории есть как раз все необходимое для проведения анализов воды. Наблюдение за состоянием окружающей среды, в том числе водных объектов, - это важный фактор экологического благополучия не только республики, но и страны в целом. Такие проекты, как «Родники Удмуртии», безусловно, нужны, и очень важно, по мере возможности, оказывать им поддержку, поощрять подобную деятельность, - отмечает директор АУ «Управление Минприроды УР», Константин Вахрушев. - Мы сотрудничаем со многими городскими и республиканскими общественными движениями, ежегодно проводим совместные экологические акции и проекты. Например, довольно тесное сотрудничество в области экологического просвещения у нас налажено с общественной организацией «Родники», «Зеленый паровоз». Также для нас уже стало традицией участвовать во всероссийских акциях – это субботники «Зеленая Весна» и «Вода России», посадки леса в рамках акции «Лес Победы».

Кстати, Управление работает и с физическими лицами - ижевчане могут заказать анализ проб воды с личного участка, огорода или любимого родника.