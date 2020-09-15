Жители Удмуртии говорят спасибо медикам, сражающимся с коронавирусом

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В Ижевске и Удмуртии продолжается проект «На передовой», в рамках которого жители республики говорят спасибо медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Это особенно актуально, учитывая, что статистика по заболеваемости COVID-19 и вирусными пневмониями по-прежнему растет, и медицинский персонал местных больниц работает в режиме полной загруженности. Наша поддержка медикам сейчас – точно не помешает.

Как можно сказать спасибо врачам, участковым терапевтам и педиатрам, медсестрам и медбратьям, санитаркам и санитарам, фельдшерам и водителям скорой помощи так, чтобы они услышали ваши слова благодарности? Проще и быстрее всего сделать это в рамках конкурса «Лучшая клиника – 2020», на официальном сайте которого сейчас идет сбор отзывов в адрес борцов с коронавирусом.

Вот так, например, пациенты благодарят медсестру Елену Арсентьевну Возисову, которая работает в приемном покое Городской клинической больницы № 7: «Спасибо за бессонные ночи и за наше спасенное здоровье!»

Чтобы тоже сказать спасибо, заходите на сайт лучшаяклиника.рф по ссылке и заполняйте форму. Вы можете оставить благодарность отдельному медику или целому медицинскому коллективу. Не забудьте поставить галочку напротив поля «Борец с COVID».

После модерации ваша благодарность появится на сайте конкурса в разделе «Спасибо, доктор!». Когда отзывов наберется достаточно, организаторы конкурса будут транслировать их через ижевские СМИ – чтобы каждый медик услышал слова благодарности в свой адрес.

Справка КП

«Лучшая клиника – это конкурс медицинских учреждений и врачей Ижевска и Удмуртии. В этом году он проходит в четвертый раз. 21 сентября на сайте лучшаяклиника.рф стартует голосование, а пока вы можете подать кандидатуру любимого доктора на конкурс в номинации «Народный врач», а также сказать спасибо медикам, которые вам помогли – как борцам с коронавирусом, так и всем остальным.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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