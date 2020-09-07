К каким врачам обращаться за помощью: выбор ижевчан

Фото: Сергей Грачёв

Реклама медицинских учреждений в Ижевске встречается буквально на каждом шагу. Но как узнать, каким клиникам и врачам доверяют сами пациенты? Как не ошибиться в выборе специалиста? Поможет проект «Лучшая клиника», очередной сезон которого стартовал в Ижевске при информационной поддержке «Комсомольской правды» - Удмуртия».

В основе конкурса – народное голосование за клиники и врачей, которое стартует на сайте лучшаяклиника.рф 21 сентября. И если медицинские учреждения Ижевска и Удмуртии, как правило, сами подают заявки на участие в проекте, то кандидатуры медиков на конкурс заявляют в том числе и пациенты. Таким образом, участие врача в конкурсе – залог его профессионализма и высокого доверия к его опыту со стороны ижевчан. На данный момент в базе данных «Лучшей клиники – 2020» – больше 80 заявок с именами лучших врачей города и республики.

Кстати, вы тоже можете заявить на конкурс своего любимого врача – для этого достаточно заполнить форму.

Кандидатуры врачей, участвующих в конкурсе, мы узнаем уже 21 сентября – кстати, после этой даты прием заявок не остановится, – а пока вы можете почитать благодарности, которые пациенты оставляют в адрес ижевских врачей.

Вот так, например, пациентка благодарит акушера-гинеколога РКДЦ Дмитрия Стародумова:

«Спасибо, уважаемый Дмитрий Леонидович, за то, что 9 лет назад на сроке 31 неделя мой сыночек родился! Человечный, строгий, авторитетный, отличный руководитель! Мастер своего дела! Сына назвала, конечно, Димой!»

Среди тех, кому горожане говорят спасибо, – акушеры-гинекологи и педиатры, терапевты и хирурги и многие-многие другие. За два года существования сайта в разделе «Спасибо, доктор!» опубликовано уже несколько сотен благодарностей – и это отличный навигатор по лучшим медикам Ижевска.

Следите за новостями проекта на сайте «Комсомолки» и в наших группах в социальных сетях.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

Реклама