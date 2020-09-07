Шеринг электросамокатов в Ижевске: сколько стоит, где найти и как попробовать?

Фото: Антон Обухов

Несколько недель назад по всему Ижевску появились точки, в которых можно взять в аренду элеткросамокаты. Как работает шеринг, чем он отличается от обычного проката и во сколько обойдется услуга, рассказывает журналист «Комсомолки» Анастасия Михайлова.

От приложения – к поездке

Чтобы воспользоваться услугой по прокату электросамоката, мне пришлось установить специальное приложение Whoosh на телефон. Оно бесплатное, скачать его можно в Google Play или App Store. При регистрации пришлось ввести номер телефона и электронную почту, а еще – привязать карту, с которой будут списываться деньги за поездку.

Приложение отслеживает всю вашу поездку Фото: Антон Обухов

С помощью приложения можно найти ближайшую точку, на которой можно взять самокат. В моем случае это был пункт рядом ТЦ «Гвоздь». Никаких документов при этом не нужно – подходи на стоянку, выбирай самокат и отправляйся по своим делам. Чтобы забрать самокат, нужно лишь просканировать QR-код на нем – замок открывается автоматически, а с карты списывается 50 рублей. После этого каждая минута поездки обходится в 5 рублей.

Управлять самокатом легко. Управление интуитивно понятное. Справа – небольшой рычаг газа, слева – тормоз. Чтобы поехать, нужно оттолкнуться ногой и нажать на газ. Контролировать состояние самоката можно с помощью дисплея по центру – он показывает скорость движения и заряд. При желании, можно включить фонарик – для этого есть кнопка.

Электросамокат «лег» на бордюр, его пришлось поднимать Фото: Антон Обухов

Я решила отправиться до Центральной площади Ижевска. Передвигалась по тротуарам. С первой проблемой столкнулась на перекрестке улиц Удмуртская и Кирова. Чтоб перейти на дорогу пришлось поднять самокат – поднять 35 кило оказалось не так-то просто.

В целом, пользоваться электросамокатом удобно. Управление интуитивно понятное. А вот амортизация не очень – самокат подскакивает на выбоинах.

До площади я добралась за 15 минут. Парковку нашла около ЦУМа. В этом главное отличие проката от шеринга – можно взять электросамокат в одной точке города, а оставить его в другой. Чтобы закончить поездку, нужно завершить ее в приложении, пристегнуть самокат и сделать две фотографии, отправив их в приложение: крупный кадр замка и общий уже пристегнутого самоката. Они отправляются. Так Whoosh следит за состоянием самокатов и корректностью парковки.

Чтобы завершить поездку, нужно сделать две фотографии Фото: Антон Обухов

Поездка обошлась мне в 127 рублей. В целом, средство передвижение вполне удобное и сравнительно недорогое. Если хотите побаловаться и прокатиться вечером – получится намного выгоднее, чем покупать электросамокат (он стоит около 35 тысяч рублей). К тому же его не нужно заряжать — это сделает компания. Кстати, обычный прокат обходится в среднем в 750 рублей в час, так что и тут шеринг выигрывает.

Часовая поездка на самокатах Whoosh обойдется в 400 рублей Фото: Антон Обухов

К недостаткам можно отнести небольшую площадь действия. Пока на «вушах» можно прокатиться в центре города и немного в металлурге. Остальные районы Ижевска отмечены красной зоной — заезжать туда нельзя, потому что самокат будет считаться украденным. Однако «Whoosh» надеются расширить зону для поездок уже в следующем сезоне.

— Она зависит в том числе от размера парка — чем больше самокатов, тем больше зона работы, — пишет член компании. — Мало самокатов на большой территории — это не дело.

*Вуш

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