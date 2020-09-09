Прививка от гриппа в Ижевске 2020: когда и где можно пройти вакцинацию бесплатно

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В Удмуртии стартовала вакцинация от гриппа. Когда и где можно пройти вакцинацию бесплатно, какие штаммы вируса ожидаются и кому нужно прививаться, разбиралась «Комсомолка».

НОВЫЕ ШТАММЫ

Увы, в этот раз мы ожидаем новые штаммы – они сформировались в 2019 году и в России еще не циркулировали. Об этом «Комсомолке» рассказал Евгений Мельник, врач-эпидемиолог Управления Роспотребнадзора по Удмуртии. Однако по словам специалиста, поводов переживать нет – вакцина создается с учетом рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поэтому она защищает от этих штаммов.

В этом году вакцинация в торговых центрах проводиться не будет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В этом году будут применяться трехвалентные вакцины, содержащие следующие штаммы вирусов гриппа:

- A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;

- A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

- B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).

ПРИВЬЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Всего в этом году планируется привить не менее 60% населения региона – более 900 тысяч человек. В первую очередь в прививке нуждаются «группы риска» - дети от 6 месяцев, беременные, лица с хроническими заболеваниями, работники больниц, образовательных организаций и транспортных служб, люди в возрасте от 65 лет. Кроме того, настоятельно рекомендуется привиться тем, кто перенес несколько пневмоний.

Однако вне зависимости от рекомендательного перечня, бесплатно привиться смогут все желающие. Сделать это можно будет в любой государственной поликлинике.

После прививки могут появиться симптомы, напоминающие ОРВИ - это нормальная реакция, ее не следует бояться Фото: Сергей ГРАЧЕВ

— Можно будет привиться и на дому, — рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева. — У нас сформированы бригады для вакцинации людей из групп риска, чтобы они могли минимизировать походы в поликлинику. Кроме того, предусмотрены рабочие субботы – диспансерные дни, когда будут открыты отдельные кабинеты вакцинопрофилактики.

Кроме того, по сообщению регионального Роспотребнадзора, вакцинация вскоре начнется в детских садах и школах. Однако детям прививки будут ставить лишь с согласия их родителей.

3 НАИВНЫХ ВОПРОСА О ПРИВИВКАХ

Поможет ли вакцинация против гриппа от коронавируса?

По одной из версий, вовремя сделанная прививка от гриппа может усилить сопротивляемость организма и к коронавирусу. Однако как именно будут взаимодействовать между собой ковид и вирус гриппа – врачи могут лишь предполагать.

После прививки точно не заболеешь?

Вакцинация не защищает человека от заболеваний полностью – заразиться можно и после прививки. Однако вакцина является гарантией протекания болезни без осложнений, которыми как раз и опасен грипп. Таким образом забывать об остальных мерах профилактики все равно не следует.

Когда лучше прививаться?

По мнению врачей, лучше делать это лучше в сентябре-октябре, до сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. Иммунитет формируется через 8-12 дней после вакцинации и сохраняется до года.

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