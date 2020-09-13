Погода в Ижевске: горожан ожидает дождливая неделя

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С 14 по 20 сентября ижевчан ожидает дождливая, пасмурная неделя, об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра. За семь дней не предвидится ни одного солнечного – с понедельника по пятницу синоптики обещают сплошную облачность. Дожди также прогнозируются ежедневно, исключение составляет только пятница и, возможно, еще четверг и суббота – если полагаться на сервис «Яндекс. Погода».

Неделя сразу начнется с дождя. В понедельник, 14 сентября, дневная температура составит около +10..+15°С. Скорость юго-западного ветра будет достигать 9-14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +7°С, ветер будет западным, около 3 м/с.

15 сентября, во вторник, столбик термометра дойдет максимум до +13°С. Скорость северо-западного ветра составит 4 м/с. Ночные температуры установятся около +5°С, ветер сохранит направление и скорость.

В среду, 16 сентября, днем ожидается до +12°С. Ветер по-прежнему северо-западный, его скорость будет около 6м/с. Ночью ожидается +7°С, дождь, возможно, прекратится. Ветер не изменит направления, его скорость составит примерно 5 м/с.

17 сентября, в четверг, опять пойдет дождь, температура воздуха ожидается до +13°С. Ветер все так же будет северо-западным, со скоростью 4 м/с. Ночью ветер изменит направление на южное, его скорость составит около 2 м/с. Опять возможны прояснения, при этом похолодает до +4°С.

В пятницу 18 сентября, синоптики обещают пасмурную, но теплую погоду – дневная температура достигнет +17°С, это будет самый теплый день недели. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с. Ночью вновь похолодает до +8°С; скорость ветра снизится до 4 м/с, направление сохранится.

В субботу, 19 сентября, дневная температура установится около +14..+16°С. Ветер снова южный, до 4 м/с. Ночью – до +9°С .

В воскресенье, 20 сентября, днем в Ижевске около +13°С, ночью – около +6°С.

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