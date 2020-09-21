Голосование за лучших врачей и клиники Удмуртии стартовало

Фото: Сергей Грачев

Сегодня в полночь, 21 сентября, стартовало голосование за лучших врачей и лучшие медучреждения республики. Напомним, выбрать самых достойных докторов, а также клиники в разных номинациях можно в рамках проекта «Лучшая клиника – 2020», информационным партнером которого выступает «Комсомолка».

На сегодняшний день на конкурс подано 13 заявок от клиник и почти 300 заявок на участие врачей в номинации «Народный врач», однако число участников растет ежедневно. На то, чтобы выбрать лучших из них, у жителей республики есть ровно месяц.

Как проголосовать?

Заходите на сайт лучшаяклиника.рф и пройдите регистрацию через электронную почту. После того, как вы укажете свой логин, придумаете пароль и заполните остальные поля формы, загляните в ящик электронной почты, указанный при регистрации, и пройдите по ссылке в полученном письме. Важно: письмо может оказаться в папке «Спам», проверьте и ее тоже. Даже если вы уже регистрировались в прошлом году, это будет сделать повторно.

Дальше все очень просто – вы можете пройти в раздел с клиниками и проголосовать за медучреждения в каждой номинации, а затем зайти в раздел «Народный врач» и там отдать свои голоса за тех, кого хотели бы поддержать. Если вы не нашли любимого доктора в той или иной номинации, подайте его кандидатуру на конкурс до 20 октября.

Голосовать можно один раз в сутки за одного участника в каждой номинации. Последний день голосования – 20 октября.

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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