Эксперты: избыточные запреты на курение нарушают права граждан

Регион может стать одним из первых, ограничивших возможность потребления никотина в помещениях предприятий общественного питания, помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг и ряде других объектов даже раньше, чем это установлено принятым в июле обновленным пакетом антитабачных мер в рамках ФЗ 303.

Если проект закона будет принят, гражданам в Удмуртии нужно будет держать в голове целых 22 переменных, потенциально связанных с наложением административной ответственности на жителей при потреблении никотина на улице. То есть дело идет к тому, что нарушителями хотят сделать без разбора всех, кто в принципе курит или использует никотинсодержащие продукты.

По словам первого заместителя председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артёма Кирьянова, такая инициатива может поставить под угрозу права граждан республики: «Полный запрет на курение – это уже нарушение прав гражданина. Я последовательно выступаю против таких жестких ограничений и не вижу какого-то прямого соотношения между запретительными мерами и снижением числа курильщиков.»

«Курильщики вынуждены приспосабливаться и сделают это и в этот раз» - уверен Кирьянов.

По мнению Павла Шапкина, председателя национального союза защиты прав потребителей, введение ограничений только усилит подверженность удмуртского населения пассивному курению: «Нет ничего хорошего в том, чтобы выгонять курильщиков со свежего воздуха. Большая часть населения живет в многоквартирных домах, и если мы сосредоточим курильщиков в них, то страдать, вдыхая клубы дыма, будут все жители дома».

По мнению экспертов, законопроект не может быть принят в текущем виде, так как не была проведена оценка регулирующего воздействия. Таким образом, с одной стороны, не очевидна его непротиворечивость по отношению к уже действующим ограничениям, а также потенциальный уровень негативного воздействия на местный деловой климат в сегменте малого и среднего бизнеса.

Подобный удмуртскому законопроект ранее был отозван из пермского заксобрания для доработки в свете критической реакции жителей региона и недостаточной обоснованности.