Где в Ижевске можно сдать тест на коронавирус, сделать КТ легких и флюорографию?

Фото: Константин Ившин

Сколько стоит тест на коронавирус, где в Ижевске можно сделать флюорографию и компьютерную томографию легких? «Комсомолка» собрала список клиник, в которых можно пройти обследование.

ГДЕ СДЕЛАТЬ КТ ЛЕГКИХ В ИЖЕВСКЕ

- Центр КТ и МРТ «Флагман», тел. 77-77-03, стоимость: 3000 руб.

- МИБС на Репина (Ижевск), Многофункциональный диагностический центр. Центр эпилепсии и ЛДЦ МИБС, тел. 33-41-00, стоимость: 3000 руб. Принимают только без температуры и с отрицательным тестом на коронавирус. Дата следующей возможной записи: 25.09.2020.

- Республиканский клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики в Ижевске, тел.: 37-49-13, 68-39-97, стоимость: 2000 руб

- Республиканский клинико-диагностический центр г. Ижевск, тел. 68-39-97, стоимость: 2000 руб

- «Медсервис», тел. 55-03-00, стоимость: 3500 руб. Принимают даже с температурой.

Фото: pixabay.com

- Клинико-диагностический медицинский центр, тел. 93-56-07, стоимость: 2700 руб

- Клиника «МЕДСИ», тел. 93-56-11, стоимость: 2700 руб

- МРТ экспресс, тел. 57-06-06, стоимость: 3000 руб. Принимают только без температуры.

- ЛДЦ МРТ Экспресс, тел. 22-28-38, стоимость: 3000 руб. Принимают только без температуры

- Первая республиканская клиническая больница, тел.: 46-32-70, 20-48-00, стоимость: 3500 руб

- Детская клиника «МЕДСИ», тел. 93-56-09, стоимость: 2700 руб

ГДЕ СДЕЛАТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ИЖЕВСКЕ

- «МедЛаб», тел. 42-00-01, стоимость: 1500 руб.

- «Доктор Плюс», тел. 60-11-11, стоимость: обычный - 1500 руб., срочный - 2500 руб. Живая очередь с 7:00 до 18:00.

- «Медицея», тел. 65-51-51, стоимость: 1500 руб. По записи и на дом - без симптомов, с 11:00 до 11:09

- «Ижмедцентр», тел. 72-17-17, стоимость: 1640 руб. Живая очередь.

- Поликлиника № 2, тел. 59-28-01, тест делают только по медицинским показаниям.

- Клиника «МЕДСИ», тел. 93-56-11, стоимость: 1000 руб. Живая очередь с 11:00 до 13:00 в будни.

Фото: pixabay.com

- Клинико-диагностический медицинский центр, тел. 93-56-07, Стоимость: 1000 руб. С 11:00 до 13:00.

- Городская клиническая больница №7, тел. 45-24-01. Живая очередь с 8:00 до 10:00.

- БУЗ УР «Городская поликлиника № 10 МЗ УР», тел.: 43-33-97, 60-10-10 бесплатно с постановлением Роспотребнадзора.

- «Аксион», тел. 56-01-18, стоимость 900 руб, на антитела - 1000 руб. С 8:00 до 13:00 в будни.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ФЛЮОРОГРАФИЮ В ИЖЕВСКЕ

- «Доктор Плюс», тел. 60-11-11. Живая очередь на улице Короткова с 7:00 до 21:00, на улице Пушкинской с 7:00 до15:00.

- «Медицея», тел. 65-51-51. Живая очередь

- «Ижмедцентр», тел. 72-17-17, стоимость: 550 руб. Живая очередь.

- Поликлиника № 2, тел. 59-28-01, бесплатно.

- Клиника «МЕДСИ», тел. 93-56-11, стоимость: 410 руб

- Клинико-диагностический медицинский центр, тел. 93-56-07, стоимость: 410-800 руб.

- БУЗ УР «Городская поликлиника № 10 МЗ УР», тел. 43-33-97, 60-10-10, бесплатно. Живая очередь с 8:00 до 15:30.

- «Аксион», тел. 56-01-18, живая очередь.

Фото: pixabay.com

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Вопросы, касающиеся карантинных мероприятий, определений круга контактных лиц и бесплатного тестирования на коронавирусу, можно задать на горячую линию Роспотребнадзора Удмуртии 8 800 100 24 47 (круглосуточно), 8 800 350 45 75. Телефоны горячей линии «Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республики» 50-42-43, 50-39-07, пн-пт с 9:00 до 16:00.

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