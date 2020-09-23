Оленеферма, мастер-классы в Лудорвае и мост для экстремалов: 3 причины посетить Завьяловский район Удмуртии

Искусственный водопад на реке Старая Фото: Алена Селезнева

«Комсомолка» продолжает путешествовать по Удмуртии и знакомить читателей с интересными местами нашего края. На этот раз мы нашли 3 главные причины, для чего стоит отправиться в Завьяловский район.

ПОГЛАДИТЬ ЖИВОТНЫХ НА ОЛЕНЕФЕРМЕ «ГРИНФИЛД ПАРК»

Оленеферма – уникальное для Удмуртии место. Оно входит в топ-100 главных достопримечательностей Удмуртии, выбранных в рамках проекта «ДаУР!». Здесь живет более 20 ухоженных оленей – маралы и пятнистые. Они всегда готовы пообщаться с посетителями фермы: едят с руки, фотографируются и дают себя погладить. Угощения для них можно заготовить дома из обычной морковки с овсянкой, а можно получить на входе.

Фото: Алена Селезнева

Также на ферме есть и другие представители фауны – яки, барашки, козлы, мини-пиги, альпака и самоедская лайка. Все они без проблем идут на контакт. Кстати, в стоимость входного билета входит и ряд других развлечений, например батут, качели и вкусная еда из кафе.

ПОСЕТИТЬ МАСТЕР-КЛАССЫ В «ЛУДОРВАЕ»

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» имеет огромную территорию и большой выбор развлечений. Он является визитной карточкой Удмуртии, и в нем искусно сочетается сохранение дикой природы с удобством для многочисленных посетителей. Поэтому неудивительно, что он попал в топ-100 лучших достопримечательностей Удмуртии на сайте даур.рф.

Фото: Алена Селезнева

Здесь можно прогуляться на природе, посмотреть архитектурные памятники, покататься на плоту, заказать экскурсию и погрузиться в быт удмуртов. По предварительной записи вы станете участником уникальных мастер-классов, на которых научитесь готовить перепечи, изготавливать сувениры, задабривать духов и даже молоть крупу в сердце Лудорвая – настоящей мельнице. Помимо этого, на территории музея регулярно проходят различные фестивали и мероприятия, скучать здесь точно не получится.

Фото: Алена Селезнева

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ НА ПОДВЕСНОМ МОСТУ И У ВОДОПАДА

Одно из самых экстремальных мест рядом с Ижевском – подвесной мост в Болтачево. Прогулка на высоте 7 метров над бурлящим потоком реки Иж оставит после себя неизгладимые впечатления. Фото- и видеосъемка получается очень эффектной и будет являться доказательством вашей

храбрости. Несмотря на то, что мост недавно отремонтировали и ходить по нему безопасно, не стоит забывать об осторожности.

Всего в 11 километрах от моста находится искусственный водопад на реке Старая Кенка. В жаркое время года этот водопад становится настоящим местом паломничества: можно не только освежиться, но и сделать оригинальное фото в социальные сети.