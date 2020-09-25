Прятали еду и сломали плечо: дочь и зять в Удмуртии выжили из дома мать-инвалида

Нина Ивановна вынуждена ютиться в тесной комнате с дочерью, зятем и двумя внуками Фото: Ирина Кузнецова

- Вы простите меня, я просто не знаю, куда податься и кого о помощи попросить… вот уж не думала, что родная дочь выставит меня на улицу.

Нине Ивановне* – 55 лет. Большую часть жизни женщина провела в Сарапуле – вырастила и воспитала двух дочерей. Несколько лет назад получила инвалидность из-за травмы позвоночника. И даже после этого продолжила работать, помогать детям, сидеть с внуками. Она и представить не могла, что близкие люди смогут оставить ее без крыши над головой.

Прятали еду

- Мы с мужем жили в общежитии, - рассказывает наша героиня. – В 2017 году он скончался от рака. У меня тоже начались проблемы со здоровьем. Мне удалили две кисты в верхней челюсти. Однажды мне стало плохо, потеряла сознание. Соседи не могли попасть в комнату… Тогда младшая дочка, Юля, позвала меня к себе – продай, мол, комнату и переезжай к нам.

Подумав, женщина согласилась. Комнату Нины и квартиру Юлии разменяли, взяли ветхий барак. Женщину поселили в крохотной комнате, из мебели – диван, да тумбочка. Дочка, ее муж Василий и четверо детей разместились в соседних комнатах. Поначалу Нина Ивановна радовалась – она смогла чаще видеть дочь и внуков, но очень скоро поняла, что мирной жизни не получится.

- Оказалось, что у Васи проблемы с алкоголем. Постоянной работы у него не было, перебивался случайными заработками. Как только мою комнату продали, он предупредил: «Я тебе такую жизнь устрою, что ты сама побежишь в интернат для престарелых», — рассказала нам Нина.

Фото: Ирина Кузнецова

К сожалению, он не шутил. Ссоры вспыхивали одна за другой – Василий мог с матом накинуться на тещу, когда та заходила в общие комнаты. Несмотря на то, что продукты покупали на пенсию Нины Ивановны, от женщины прятали еду. Вторая дочь, изредка навещавшая мать и младшую сестру, заметила, что после жизни с родственниками мать сильно похудела.

— Бывали дни, когда я пила только чай и воду. Иногда выходила в огород нарвать зеленого лука, чтобы поесть с солью. На том и жила, - говорит Нина.

Порой Нина Ивановна питалась только продуктами с огорода. Фото: Ирина Кузнецова

Кинул в тещу табуреткой

В апреле 2020 зять поссорился с тещей и кинул в нее табуретку. Чудом не разбил голову, сломал плечо. Нина Ивановна обратилась в полицию, на Василия завели уголовное дело. Врач-невропатолог подтвердила, что здоровью Нины был нанесен значительный урон. Однако дочка уговорила маму простить любимого, и добросердечная женщина пошла ей на встречу, умолчав в суде о медицинском заключении. Мужчина отделался штрафом в 7 тысяч рублей.

Все закончилось, когда в гости к Юлии приехала ее старшая сестра. Евгения услышала, как зять ругается матом на Нину. Тогда женщина велела матери собирать вещи и перевезла ее к себе в тот же день.

Платит кредиты за дочь

Евгения работает вместе со своим мужем: он — водитель автобуса, она — кондуктор. Семья живет в бараке. Второй этаж дома признан аварийным. Евгения с мужем, матерью и двумя детьми живет на первом этаже в тесной комнате. Ютятся на двух диванах.

Сейчас Нина Ивановна живет в бараке. Фото: Ирина Кузнецова

Фото: Ирина Кузнецова

Помимо большой семьи в доме живут еще и домашние животные. Фото: Ирина Кузнецова

— Со мной здесь обращаются хорошо. Меня вкусно кормят, никто не оскорбляет. Только мне очень совестно, что я стесняю дочь и ее семью, — говорит Нина. – Хочется снова иметь свой собственный дом. Я мечтаю снова купить комнату, но позволить себе ее не смогу.

Нина Ивановна старается накопить, но получается это плохо – несколько лет назад она взяла кредиты для Юлии и Василия. Родственники обещали выплачивать проценты, но своего слова не сдержали. В итоге у женщины накопился долг на 300 тысяч.

«Муж хотел маму только напугать»

Тем временем, Юлия, младшая дочь Нины, утверждает, что муж никогда не поднимал на нее руку.

- Она не помогала по дому, не убирала за собой крошки со стола, посуду не мыла, - жалуется она на Нину Ивановну. – Мама любила «умничать». Однажды муж сказал ей: «Где же вас, таких умных, набирают?». А она ответила: «Точно не там, где вас». Тогда он кинул в нее табуретку. Он даже не хотел в нее попадать, просто хотел припугнуть.

Фото: Ирина Кузнецова

Нина Ивановна помогает дочери по хозяйству: моет посуду и делает заготовки. Фото: Ирина Кузнецова

Женщина утверждает, что мать не брала для нее кредитов на большие суммы. Был лишь один займ на 30 тысяч.

- Мы и правда обещали, что будем выплачивать проценты, - признает женщина. – Но у мужа нестабильная работа. Я купила бы матери снова комнату в общежитии, если бы у меня были деньги. Просто чтобы она успокоилась. Но у меня четверо детей, денег нет. Выделить ей долю я не могу, потому что я не могу обделять своих детей по закону.

Что можно сделать?

Больше всего Нина Ивановна хочет, чтобы Юлия сама выплачивала долги по кредиту и вернула ей комнату в общежитии. Правда, идти в суд против нее женщина не хочет – все-таки родная дочь. Увы, по мнению специалистов, решить вопрос миром получится вряд ли.

Так, как объяснил адвокат Руслан Габзулатинов, при желании Нина могла бы убедить дочь снова купить ей жилье или выделить долю в жилье. Мать и дочь договаривались, что в новом доме для Нины выделят долю. Но Юлия обманула мать и оформила жилье только на детей. Юлия объяснила это тем, что опека заставила поделить квартиру на доли только между ними. Однако это могло быть только в случае уменьшения долей детей и внуков Нины. Но в этой ситуации доли детей только увеличились.

— Сделка по продаже комнаты состоялась 10 сентября прошлого года. В течение года с момента, когда пострадавшая узнала о нарушении своего права, есть шанс признать сделку недействительной. Если этого не сделать за год и при оспаривании ответчиками сроков по иску, придется доказывать, что были уважительные причины не обращаться в суд раньше, — говорит адвокат.

А вот заставить Юлию и ее мужа платить по кредитам не получится. Нина брала займы на свое имя. По мнению адвоката, банки не согласятся поменять должника.

Адвокат отмечает, что, к сожалению, порой люди обманывают своих пожилых родственников. Поэтому во время любых сделок стоит сохранять все документы и читать договоры.

— Универсального средства, чтобы не попасть в такую ситуацию, нет. Внимательное и вдумчивое чтение текстов, сохранение документов, знание законов, наличие профессионального юриста снижает риск неблагоприятных последствий, — отмечает Руслан Габзулатинов.

[1] *Все имена героев изменены