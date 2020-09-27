Бабье лето: какая погода ждет ижевчан на следующей неделе?

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Конец сентября и начало октября удивят ижевчан солнечной и теплой погодой. Подробнее – в традиционном прогнозе «Комсомолки».

Итак, в понедельник, 28 сентября, будет ясно. Днем температура воздуха поднимется до +20 градусов, а ночью – до +6 градусов. Ветер западный, 1,6 м/с.

Вторник также порадует теплой погодой. Столбик термометра днем поднимется до +20 градусов. Ночью же похолодает до +5 градусов. Ветер юго-западный, 0,5 м/с.

30 сентября ожидается +19 градусов днем и +7 ночью. Ветер юго-восточный, 1 м/с.

Первый день октября будет ясным. Днем столбик термометра поднимется до +19, а ночью до +8 градусов. Ветер юго-восточный, 0,5 м/с.

В пятницу горожан ждет ясная погода. Днем будет +19 градусов, а ночью - +7 градусов. Штиль.

Выходные будут ясными и теплыми. Ожидается до +19 градусов днем и +7 ночью. Ветер северный, 0,8 м/с.