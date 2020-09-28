Данные по поверке счетчиков в Удмуртии будут вносить в единый реестр в электронном виде

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С 24 сентября 2020 года все поверки счетчиков воды, газа и электричества будут регистрировать в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»). Бумажные свидетельства жителям Удмуртии получать не обязательно. Приоритет электронной регистрации прописан в федеральном законе «Об обеспечении единства измерений».

Как будут проверять приборы учета по новым правилам?

- После поверки специалисты в течение 5 дней будут заносить результаты на сайт. В записи также будет указана информация о дате следующей поверки, о поверяющей организации, заводском номере прибора учета, используемых эталонах и так далее, - говорит председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР», член Общественной палаты России Александр Евсеев.

Если записи о проведении плановой поверки в реестре не будет, собственнику придется платить за коммунальные услуги больше - платежки в течение 3 месяцев будут рассчитывать по среднемесячным показаниям, а далее по нормативу с учетом повышающего коэффициента, а не по показаниям прибора.

- Владелец прибора учета по запросу может получить и обычное свидетельство на бумаге. Но имейте в виду, что этого недостаточно, чтобы считать процедуру поверки пройденной, - добавляет Александр Евсеев.

В чем плюсы таких изменений?

Благодаря открытому реестру, в котором владелец может посмотреть всю информацию (по заводскому номеру счетчика), легче будет бороться с мошенниками, которые представляются сотрудникам ЖКХ и обманом заставляют доверчивых граждан менять рабочие счетчики по завышенным ценам.

- В любом случае, лучше заранее проверить аккредитацию компании на сайте Росаккредитации. Помните, что аккредитованные организации не ходят по квартирам ежеквартально для плановой замены счетчиков, - говорит Александр Евсеев. - Они работают только по предварительным заявкам, согласовывая время выполнения работ с клиентом. И не принимают наличные, а выписывают квитанция для оплаты через терминалы или банки. Факт оплаты нужно подтверждать чеком.

Когда нужно поверять счетчики?

Поверять или менять нужно сломанные счетчики, счетчики, у которых вышел срок поверки или эксплуатации.

Информацию о сроках поверки можно посмотреть в паспорте прибора.

- Некоторые управляющие компании также указывают информацию о приближающейся дате поверки в квитанциях на оплату ЖКХ, - говорит Александр Евсеев. - Проводить поверку лучше незадолго до наступления даты, указанной в качестве срока поверки.

По собственной инициативе владелец прибора учета может поверять его чаще установленного интервала. Также внеочередная поверка нужна при нарушении контрольной пломбы или знака поверки.