«Здесь выросли четыре поколения моей семьи»: как живут люди в ветхих домах на ижевской набережной

Барак на переулке Широком построили в 1912 году, а в 1932 здесь возвели второй этаж Фото: Амир Закиров

Прогуливаясь вдоль ижевского пруда, вы наверняка хоть раз обращали внимание на старые бараки, стоящие в неблагоустроенной части набережной. Покосившиеся от времени домики прячутся за кронами деревьев. Кто и как живет в этом районе, расскажет «Комсомолка».

В окна дома подростки постоянно кидают камни Фото: Амир Закиров

В переулке Широком находится два дома. Двухэтажные строения, покосившиеся от времени, прячутся за забором из металла. Это не единственные бараки в округе - по соседству, на улице Миллиционной, стоит еще один дом. А по дороге в сторону парка Кирова – заброшенный дом-музей Пастухова.

Сегодня в бараке живет пять человек.

– Здесь выросли уже четыре поколения моей семьи. Первый этаж возвели в 1912 году, а второй – в 1932. Дом настолько старый, что, когда мы делали здесь ремонт, мы обнаружили под обоями газеты с ятями, – рассказала нам ижевчанка Юлия. Они с мужем и двумя детьми живут на первом этаже. Муж работает инженером-конструктором на одном из заводов. Сама девушка трудится бухгалтером. Второй этаж занимает их соседка-пенсионерка.

В доме живет семья с двумя детьми и бабушка-пенсионерка Фото: Амир Закиров

ОКОЛО ДОМА ПОСТОЯННО ХОДЯТ ЛЮДИ

Участок небольшой, заболоченный даже в сухую погоду. Рядом с домом - баня, дровянник и деревянный туалет.

- Конечно, здесь красивый вид, пруд. Но мне это все не нужно. На красоты я уже насмотрелась. Да и около дома постоянно ходят люди, - признается героиня. - Со стороны набережной часто бывает шумно. Дети привыкли, засыпают нормально. Но все равно хорошего мало - подростки часто кидают камни в окна. Менять их приходится по несколько раз в год.

Сам дом деревянный, старый. Из коммунальных услуг – только свет. Отопление печное – дрова для печки семья хранит во дворе. Воду приходится набирать на колонке. Хочешь постирать – греть ее приходится на печке или плите, а после – полоскать вещи в тазиках.

- Муж говорит, что нашел бы вторую работу, но постоянно нужно носить воду и топить печку, – делится Юлия.

Отопление в доме печное Фото: Амир Закиров

Девушка признается – семья с радостью бы переехала в более комфортный условия. Но позволить себе ипотеку они пока не могут. Попытки признать дом аварийным успехом не увенчались – жилье принадлежит Юлии и ее соседке. А частные дома под действие программы переселения из ветхого и аварийного жилья не попадают. Так что получить новую квартиру таким образом не получится.

Правда, к семье частенько приходят перекупщики и предлагают купить землю. Но чаще всего озвучивают такие маленькие суммы, но жильцы им отказывают – не хотят продавать участок за бесценок. Тем более, что сумму придется делить с соседкой.

- Еще один вариант, который мы рассматривали - снести старый дом и построить новый. Но получить разрешение на строительство в водоохранной зоне практически невозможно. Да и во время стройки нужно где-то жить.

Туалет и баня находятся во дворе Фото: Амир Закиров

Тем временем, как нам сообщили в управлении архитектуры и градостроительства администрации города, сейчас разрабатывается проект планировки этой территории. Правда, утвержденных документов пока нет, так что судьба бараков находится в подвешенном состоянии.

Дом по адресу переулок Широкий, 2 имеет разрешенное использование «эксплуатация и обслуживание жилого дома». Что касается бараков на переулке Широком, 2 – 4, часть из участков находится в зоне многофункциональной жилой и общественно-деловой застройки. Это означает, что здесь можно строить многоэтажные дома от пяти этажей. Частично градостроительный регламент на участках не установлен, то есть предназначение территории неизвестно. В управлении не уточнили, где конкретно регламент есть, а где нет.

— Администрация города Ижевска осуществляет полномочия по расселению и сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. На сегодняшний день дома №2 и №4 по переулку Широкий в установленном порядке аварийными не признаны, — сообщили нам в управлении ЖКХ администрации Ижевска.

Напомним также, что ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что власти ищут инвестора для реконструкции набережной. Предполагается, что процесс растянется на несколько лет. В 2018 году проект реконструкции оценивали в 1,2 млрд рублей.