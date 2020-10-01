Утро в Ижевске: новости одной строкой и как живут люди в ветхих домах

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 1 октября. Погода продолжает заряжать позитивом - своим теплом и легким ветерком. Пока вы встречаете новый месяц и начинаете строить планы на выходные, предлагаем посмотреть новости одной строкой:
- Порядок действий при положительном результате на коронавирус прописали в Роспотребнадзоре по Удмуртии
- Реставрацию фасада дома №200 на Пушкинской планируют начать в Ижевске
- Режим работы теплоходов изменился в Ижевске
- Более полумиллиона рублей похитили мошенники у пенсионера в Удмуртии
- Сергей Карпов стал начальником Управления строительства администрации Ижевска
- Житель Удмуртии погиб при заготовке древесины
- Перепутала «газ» и «тормоз»: водитель наехала на ребенка в Удмуртии
- Водителей Ижевска будут проверять на алкогольное опьянение
- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 сентября 2020 года: 113 новых случаев и 425 классов, закрытых на карантин
- Еще один проезд отремонтировали в Удмуртии
- Жителя Удмуртии осудили за грабеж и убийство знакомой
- Прокуратура Удмуртии: три заброшенных дома в республике представляют наибольшую опасность
- Погода в Ижевске на 1 октября: облачно с прояснениями и до +20°С
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Четыре поколения семьи выросли в ветхом доме набережной Ижевска
Барак на переулке Широком построили в 1912 году, а в 1932 здесь возвели второй этаж
Фото: Амир Закиров
Гуляя вдоль Ижевского пруда, вы могли обратить внимание на старые бараки, стоящие в непарадной части набережной. Кто и как живет в этих ветхих домах, рассказывает «Комсомолка».
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