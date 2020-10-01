Утро в Ижевске: новости одной строкой и как живут люди в ветхих домах

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 1 октября. Погода продолжает заряжать позитивом - своим теплом и легким ветерком. Пока вы встречаете новый месяц и начинаете строить планы на выходные, предлагаем посмотреть новости одной строкой:

- Порядок действий при положительном результате на коронавирус прописали в Роспотребнадзоре по Удмуртии

- Реставрацию фасада дома №200 на Пушкинской планируют начать в Ижевске

- Режим работы теплоходов изменился в Ижевске

- Более полумиллиона рублей похитили мошенники у пенсионера в Удмуртии

- Сергей Карпов стал начальником Управления строительства администрации Ижевска

- Житель Удмуртии погиб при заготовке древесины

- Перепутала «газ» и «тормоз»: водитель наехала на ребенка в Удмуртии

- Водителей Ижевска будут проверять на алкогольное опьянение

- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 сентября 2020 года: 113 новых случаев и 425 классов, закрытых на карантин

- Еще один проезд отремонтировали в Удмуртии

- Жителя Удмуртии осудили за грабеж и убийство знакомой

- Прокуратура Удмуртии: три заброшенных дома в республике представляют наибольшую опасность

- Погода в Ижевске на 1 октября: облачно с прояснениями и до +20°С

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Четыре поколения семьи выросли в ветхом доме набережной Ижевска

Барак на переулке Широком построили в 1912 году, а в 1932 здесь возвели второй этаж Фото: Амир Закиров

Гуляя вдоль Ижевского пруда, вы могли обратить внимание на старые бараки, стоящие в непарадной части набережной. Кто и как живет в этих ветхих домах, рассказывает «Комсомолка».

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