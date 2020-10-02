Кто из врачей Ижевска и Удмуртии лидирует в проекте «Лучшая клиника – 2020»?

Фото: Сергей Грачев

Заканчивается вторая неделя голосования за лучшие клиники и лучших врачей Ижевска и Удмуртии. Расскажем, кто лидирует сейчас в конкурсе «Народный врач» в разных номинациях.

Напомним, «Народный врач» – это конкурс среди докторов Ижевска и республики, который ежегодно проходит в рамках проекта «Лучшая клиника». На данный момент в нем участвует более полусотни врачей, однако заявки на участие принимаются вплоть до 20 октября. Заявки, кстати, подают пациенты, поэтому участие того или иного доктора в конкурсе – это настоящий знак качества и признак того, что этому врачу доверяют.

Проголосовать за уже заявленных на конкурс медиков можно по ссылке. Для этого нужно зарегистрироваться с помощью электронной почты. Голосовать можно один раз в сутки за одного врача или клинику в каждой номинации. Прием голосов заканчивается 20 октября в 23:59.

Важно: если вы не нашли среди участников конкурса врачей, которым вы благодарны за их работу, заявлять их на конкурс можно и нужно здесь . Для этого регистрация не нужна.

Наконец, вы можете сказать спасибо медикам любой специальности и любого профиля – врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи, включая тех, кто борется сейчас с новой коронавирусной инфекцией.

Все благодарности в адрес медиков обязательно будут опубликованы на сайте «Лучшей клиники». Кстати, врач, который к окончанию голосования получит больше всего благодарностей, также войдет в число победителей конкурса.

Кто из врачей лидирует сейчас?

Итак, а теперь о предварительных результатах народного голосования. На утро пятницы, 2 октября, в конкурсе участвует больше 500 врачей – в 24 номинациях. Кто из них в лидерах?

Так, например, в номинации «Лучший аллерголог» сейчас лидирует Елена Обухова, аллерголог-иммунолог республиканского центра «Аллегро». Все шансы стать лучшим анестезиологом-реаниматологом есть у Алексея Михайлова из Перинатального центра. В номинации «Лучший диагност» больше всего голосов у Ольги Муллахметовой, рентгенолога Первой РКБ.

Фото: скриншот сайта

Врач из государственной клиники лидирует и в номинации «Лучший гастроэнтеролог» – здесь впереди всех Тамара Михайлова, врач Республиканской детской клинической больницы. А вот в номинациях «Лучший дерматовенеролог» и «Лучший гинеколог» больше всего голосов пока набрали две прекрасные дамы из клиники «Медсервис» – дерматовенеролог Мария Бабушкина и акушер-гинеколог Дина Капачинская.

Хотите узнать, кто в лидерах остальных номинаций? Заходите на сайт лучшаяклиника.рф , голосуйте, заявляйте врачей и говорите им спасибо!

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

Реклама