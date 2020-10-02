Запрет на курение кальянов и индексация зарплат: как изменится жизнь ижевчан в октябре? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Уже на следующей неделе погода изменится: в город придут дожди, а температура понизится. Рассказываем, что еще ждет ижевчан в октябре.

Скидки для пенсионеров

Начиная с 1 октября, ижевчане старше 60 лет смогут купить билеты в купе нефирменных поездов дальнего следования со скидкой 40%. Эта акция проводится в честь Дня пожилого человека и продлится до 24 декабря 2020 года.

Оформить выгодную покупку билета можно с 23 сентября по 31 октября Фото: Архив КП

Индексация зарплат

На 3% проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 октября. Об этом сказано в распоряжении правительства России, которое опубликовано на сайте правовой информации.

Зарплаты повысятся у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Запрет на курение кальянов

С 30 октября не получится покурить кальян в ресторане или кафе. Соответствующие изменения внесли в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Также в Удмуртии депутаты запретили употребление кальянов в местах, где запрещено табакокурение.

Курение кальянов на набережной запрещено Фото: Диля Ахмадишина

Соцвыплаты только на «Мир»

С 1 октября социальные выплаты будут переводится на карты платежной системы «Мир». В их число входят: пенсии, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, пособие по безработице, выплаты на детей с 3 до 7 лет. Для пожилых людей, которые привыкли получать пенсии наличными, все останется по-прежнему.

Электронные данные

Уже в этом месяце все поверки счетчиков воды, газа и электричества будут регистрировать в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»). Бумажные свидетельства жителям Удмуртии получать не обязательно. Приоритет электронной регистрации прописан в федеральном законе «Об обеспечении единства измерений».

Благодаря открытому реестру, в котором владелец может посмотреть всю информацию (по заводскому номеру счетчика), легче будет бороться с мошенниками, которые представляются сотрудникам ЖКХ и обманом заставляют доверчивых граждан менять рабочие счетчики по завышенным ценам.