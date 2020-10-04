Октябрь даст о себе знать: какая погода ждет ижевчан на следующей неделе? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Заканчивается неделя, которая подарила Ижевску настоящее бабье лето. Впереди похолодание и пасмурная погода. Но не все так плохо!

В понедельник нас ждет ясная погода, но будет прохладно. Синоптики обещают днем до +11 градусов, а ночью до +2. Скорость преимущественно западного ветра достигнет 2,6 м/с.

6-го октября в Ижевске пройдут небольшие дожди. Дневная температура поднимется до +9 градусов, а ночью – так же до +6…+8. Западный ветер подует со скоростью 3,7 м/с.

Среда, 7 октября, будет пасмурной. Днем столбик термометра укажет на +8 градусов, ночью же на +6. Ветер подует с востока со скоростью 1,6 м/с.

8-го октября погода не изменится. Будет так же пасмурно и прохладно. Днем обещают до +8, а ночью – до +6. Скорость южного ветра достигнет 2,5 м/с.

В пятницу, 9 октября, снова будет солнечно. Дневная температура поднимется до +15 градусов, а ночная – до +8. Ветер подует с южной стороны со скоростью 3,1 м/с.

В выходные погода не перестанет радовать. В субботу и воскресенье будет солнечно, столбик термометра днем остановится на отметке +14, а ночью – на +7. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.