Вождение без прав, опрокинувшиеся машины и сбитые дети: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии. Сегодня расскажем об аварии из-за водителя без прав и столкновении легковушки и «МАЗ»-а. Подробнее читайте ниже.

Опрокинулся и загорелся

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

25 сентября на 9 км автодороги «Педоново - Верхние Парзи» в Глазовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2123 съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся и загорелся. Водитель от полученных травм скончался в больнице.

Пострадал годовалый ребенок

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

27 сентября на 16 км дороги «Якшур-Бодьинский тракт – Воткинский тракт» в Завьяловском районе произошло ДТП.

40-летний водитель автомобиля «МАЗ» столкнулся со «Шкодой-Рапид», которая ехала впереди. Вторым автомобилем управляла 34-летняя женщина.

Телесные повреждения получили пять человек. В их числе годовалый ребенок.

Наехала на ребенка

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 сентября в Глазове женщина наехала на четырехлетнего пешехода. О происшествии сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

37-летняя женщина управляла «Шкодой Рапид», не имея водительских прав. По предварительным данным, она перепутала педали «газа» и «тормоза» и наехала на пешехода. Им оказался четырехлетний ребенок. Его госпитализировали.

Пьяный и без прав

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 октября около 23:30 в селе Постол Завьяловского района Удмуртии опрокинулся автомобиль. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

За рулем автомобиля «Шевроле Ланос» сидел 23-летний человек в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав. Он не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги, а потом опрокинулся.

Водитель и его 21-летний пассажир получили травмы. Проводится расследование.