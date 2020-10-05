Ижевчанка, похудевшая на 17 кг: «Я ем бургеры только по работе»

Фото: аккаунт героини в Instagram

В юности Алена весила 52 кило. Девушка занималась каратэ, настольным теннисом и даже посещала цирковую студию. Но в 21 год она начала набирать вес - пока, наконец, не увидела на весах 92,2 кило!

Фото: аккаунт героини в Instagram

- Около года назад мы с сотрудниками нашего холдинга устраивали спортивное мероприятие. Ведущий соревнований предложил набрать команду из болельщиков. Она не набралась, поэтому я решила присоединиться, - рассказывает девушка. - Мы часа полтора соревновались, бегали, прыгали. Было тяжело - с таким весом прыгать очень неудобно. Я пришла домой и поняла, что жить не хочу даже. Болели ноги, руки. Вообще все. Я пыталась вспомнить свое состояние, когда я была не такой толстой. От расстройства в этот вечер я снова съела что-то очень вредное.

В тот же вечер девушке пришло уведомление. На нее подписался персональный тренер. Подумав день, Алена все-таки решила добавить его в друзья.

Теперь Алена и ее тренер – друзья не только в соцсетях, но и в реальной жизни

Тренер сразу же пригласил ижевчанку на занятие. Оно было бесплатным, поэтому Алена согласилась. В спортзале они покачали пресс, сделали приседания. Тренировка заняла около 20 минут, но Алена сильно устала.

- Потом этот хитрый жук подходит ко мне, - делится девушка. - Я жду логичный вопрос: «Ну как? Нормально, не нормально? Если нормально, тогда следующая тренировка. Если нет, то почему?». А Андрей подходит ко мне и говорит: «Завтра в 12:00 или в 13:00?». Это называется выбор без выбора.

Так Алена начала ходить на тренировки. Она поставила для себя главную цель - похудеть до 75 килограммов.

“ЖИВУ НА ОВОЩАХ И КУРИЦЕ”

Тренировками похудение не ограничилось. Алене пришлось сесть на диету.

- По словам моего тренера, ты - это то, что ты ешь. Поэтому я убрала из рациона свинину (смеется). Сейчас я ем куриную грудку. Ненавидела ее раньше, потому что она казалась сухой. А сейчас я ее полюбила. Никаких макаронных изделий в моем рационе нет. Для меня ничего страшного - я их и так не любила. Картошку мы полностью убрали из меню. Это моя боль. Раньше я могла жить на картошке. Сейчас крайне редко - и то в супе.

Кроме курицы Алена ест свежие овощи. По ее словам, она может протянуть на огурцах и помидорах целые сутки. В ее рацион также ест творог и пьет кефир. Не обходится и без сладкого.

- Без вредностей я пока не могу, - делится Алена. - У меня бывает такое, но я честно потом сознаюсь тренеру. В первые месяцы Андрей контролировал меня полностью. Я ему отправляла фотографии еды. Теперь, если до 10 вечера он не увидит от меня фоток, то пишет: «Я не понял, где фотографии?».

Каждую сладость приходится отрабатывать в спортзале

Алена - директор ресторана. Там ей приходится оценивать качество еды - например, фаст-фуда.

- По работе я должна есть бургеры. Мы должны проверять производство, чтобы блюда готовились из хороших ингредиентов. Но я пробую кусочками. Даже не помню, когда я съела целый бургер в последний раз. Отношения у меня с такой едой исключительно рабочие.

Дома ижевчанка готовит для себя отдельно. Муж и дочь не поддерживают диету Алены.

- Я когда-то предложила мужу питаться вместе со мной. Он согласился. Я сделала творог ему со сметаной. Мне нельзя такое, но он бы просто есть не стал. А муж взял огромный кусок булки и закусывал им. Не смог он на диету со мной сесть: любит пожирнее. Иногда муж составляет мне компанию, но это бывает редко.

ПЕРЕСТАЛИ УЗНАВАТЬ ЗНАКОМЫЕ

Алена тренируется уже год. За это время она сбросила 17,6 кг. Девушка занимается в основном силовыми упражнениями, а велодорожка дается нелегко. Слишком рутинное это занятие, признается ижевчанка.

- Весной, до пандемии, я пришла к Андрею и сказала, что на дорожку не хочу. Меня от нее выворачивало. И тренер послал меня бегать на улицу. Это намного приятнее! Разные маршруты и свежий воздух.

Своей первой цели Алена достигла. Теперь она весит 74,6 кг. Но останавливаться она и не планирует.

- Я еще после трех месяцев тренировок сказала тренеру: «Андрюха, помнишь число 75? Забудь. Мне надо 72». В цели тоже должен быть какой-то прогресс. Сейчас я хочу весить 69. Но меньше уже не хочу. Я буду выглядеть, как вечно хотящая есть собачка (смеется).

«Я не нацелена на пушечный результат, потому что основную массу я скинула»

Девушке стало приятно смотреть на себя в зеркало. Раньше она проходила мимо него, а теперь останавливается и рассматривает себя. Но самые приятные моменты ижевчанка испытывает в магазинах одежды:

- У меня была куртка 56 размера. Но у меня большой верх по сравнению с низом. Большие плечи, большая грудь - за счет этого размер увеличивается. Сейчас верхняя одежда у меня 48-50 размера. А низ я носила 52, а уже в эти выходные 46 купила.

Приятнее комплиментов и новой одежды то, когда не узнают знакомые:

- Один раз меня не узнала консьержка. Я прохожу, она у меня спрашивает: «Здравствуйте, вы куда?», я отвечаю: «Домой». «Алена, это что ли вы?». Очень круто, когда тебя не узнают.

«СВОЕГО ТРЕНЕРА Я НЕ БРОШУ»

Хоть Алена и тренируется с тем же тренером год, «уходить» от него она не планирует.

- Одна я не смогла бы достигнуть такого результата. Андрей - мой главный мотиватор. Когда ходишь без тренера, ты можешь пропускать тренировки. А я знаю, что Андрюха меня ждет, и я не могу его подвести. Я не пришла, а он не заработал денег.

На тренировки Алена тратит 8 000 рублей в месяц

За все время тренировок Алена не пропустила практически ни одной.

- Как-то лежу вечером, понимаю, что мне нужно на тренировку, и у меня заболело сердце, - рассказала девушка. - На выходных я съела много всего запретного. Не хотела показывать Андрею, что я набрала. Не хотела его расстраивать. Я тогда написала ему целую исповедь. Он все понял, не стал ругаться, но пообещал вытрясти всю душу. Он не пошутил. Если до этого я делала одно упражнение в 20 повторений, то после этого я пришла на тренировку, и тренер поставил мне 40 повторений. Я психовала, но понимала, что сама за это отвечаю.

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