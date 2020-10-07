Как выбрать заправку с качественным бензином?

Фото: Слава Степанов

Выбрав автозаправку, где реализуют качественный бензин, водитель чувствует себя уверенно на дороге. Особенно, если ему предстоит долгий путь. Сегодня на трассах Удмуртии представлены разные АЗС. Разбираемся, как специалисты проверяют качество топлива.

Многоступенчатая система проверки от завода до АЗС

На АЗС «Башнефти» реализуют топливо Евро-5 и Евро-6, а также фирменные бензины ATUM-92 и ATUM-95. В компании существует семиступенчатая система проверки качества топлива.

1. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) проверяет топливо на соответствие ГОСТам и требованиям технического регламента таможенного союза в заводской лаборатории.

2. Перед отправкой с НПЗ специалисты дополнительно проводят контроль качества топлива, отобранного из железнодорожных или автомобильных цистерн.

3. После доставки железнодорожных или автомобильных цистерн, из них отбирают повторные пробы – уже на нефтебазе, для того, чтобы убедиться, что пришедшее топливо соответствует характеристикам, заявленным НПЗ.

4. После приема нефтепродуктов в резервуары на нефтебазе качество продукта снова проверяют – уже в четвертый раз.

5. Далее топливо заливают в автоцистерны и отправляют на АЗС. Эта ступень контроля осуществляется перед отпуском топлива с нефтебазы. Пробы отбираются из автоцистерны.

6. Затем контрольная проверка производится перед сливом нефтепродукта из бензовоза в резервуар на самой автозаправке.

7. После этого осуществляется контроль качества топлива на АЗС. Пробы отбираются как из резервуаров АЗС, так и с топливораздаточных колонок.

Кстати!

Полезная информация для автомобилистов: лаборант на проверке АЗС выступает как эксперт.

Фото: Андрей Лугоши

Преимущество топлива

Модернизировав НПЗ до уровня европейских, «Башнефть» уже в 2012 году выпустила топлива «Евро-5», при том что в России этот стандарт Евро-5 начал действовать на все автомобили с 2016 года. То есть уже 8 лет на АЗС компании только экологичные бензин и дизельное топливо «Евро-5», а в некоторых регионах «Башнефть» уже продает «Евро-6»! Еще одно важное направление – выпуск собственных бензинов ATUM-92 и ATUM-95. Их отличительной особенностью является наличие особых компонентов, помогающих очистить детали двигателя от нагара и таким образом продлить жизнь автомобиля.

Программа лояльности и конкурентная цена

Водители, которые участвуют в программе лояльности «Башнефти», с каждой покупки на АЗС получают баллы. Накопленные бонусы они могут использовать в сети автозаправок компании, оплачивая топливо и совершая покупки в магазине при АЗС.

- Работаю на грузоперевозках в Удмуртии больше десяти лет. Сейчас являюсь постоянным клиентом «Башнефти». Негативного влияния на свою ГАЗель от их топлива я не замечал, машина в дороге ведет себя хорошо. При этом цены на их АЗС существенно ниже, чем на заправках других компаний, и ниже средних по России. Особенно заметна выгода, когда использую накопленные баллы по их карте, - говорит житель Сарапульского района Сергей Шадрин.

Также приобрести бензин на АЗС «Башнефти» можно по картам «РН-карт», которые действуют по всей России. Мобильное приложение позволяет осуществлять платежи при помощи смартфона без использования пластиковых карт, даже в условиях отсутствия интернет-подключения. Удобны эти карты и для бизнеса. Транспортные компании могут отслеживать траты водителей в реальном времени, управлять их лимитами, а также ограничивать или расширять возможности «РН-карт