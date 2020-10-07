«Он никого не боится»: в Ижевске провели редкую операцию для котенка без век

Рыжий Антошка уже оправился и ищет себе нового хозяина Фото: сообщество «ФОНД группы 4 лапы Ижевск» ВКонтакте

Антошка – веселый и очень игривый кот. Он любит играть и совсем не боится людей. Несколько недель назад рыжику сделали очень редкую операцию на глаза – у кота от рождения не хватало кожи на веках, и ему потребовалась пересадка.

Таким котенка забрали из деревни

Эта история началась, когда волонтеру фонда «Четыре лапы» Анастасии скинули фото маленького рыжего котенка. Малыш бродил по деревне Подшивалово Завьяловского района. Скорее всего, его бывшие хозяева решили избавиться от питомца. От голода котик откапывал и ел червей. Заплывшие глазки, сломанный хвост, грязная шерстка – было видно, что котенку изрядно досталось.

«ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ЗА 15 ЛЕТ»

Сначала Анастасия подумала, что глазки кота воспалились. Фото малыша отправили знакомым ветеринарам. Однако те сообщили, что у животного - разрыв век. Нужно было зашивать.

– Мы начали искать место в стационаре городских клиник. Когда нашли, знакомая привезла Антошку в город, - рассказывает Анастасия. – После осмотра оказалось, что у него вообще нет век. Врач даже сказал, что это первый такой случай за его 15-летнюю практику.

Глаза котенка не закрывались

Котенку нужно было провести операцию – без нее глазки не могли полностью закрыться. Туда лезла шерсть и травмировала роговицу.

Тогда волонтеры открыли сбор денег в социальных сетях – средства нужны были на операцию и содержание в стационаре. Некоторые горожане помогали с кормом – привозили его прямо в клинику. В то же время начали искать ветврачей, которые могли бы провести операцию - искали в Ижевске, Казани, Санкт-Петербурге...

– Мне хотелось, чтобы операцию делал врач, который уже практиковался в этом, – рассказывает Анастасия. – Поэтому я начала искать по другим городам. Потом все же я повезла Антошу к Галине Петровне Павловой, она мне до мелочей все подробно рассказала: какие могут быть последствия и способы операций. В общем, я ей доверилась как врачу.

Котик проходил несколько консультаций перед операцией и сдавал анализы

Котенка решили оперировать и отправили его на анализы.

– У него была колобома. Это врожденное недоразвитие век, – объясняет главный врач одной из ветклиник Ижевска Галина Павлова.

Перед операцией, врач посоветовалась с другими экспертами из Москвы и Воронежа. В итоге было принято решение провести пластику лоскутом губы – кожа пересаживалась с края губ на уголки глаза.

– Конъюнктивы на этих слизистых практически схожи. Такие операции в других крупных городах проводят, я сама училась этой технике, но еще не проводила подобные операции, – рассказывает Галина Петровна.

Рыжик проходил в воротнике около трех недель

Операция длилась около двух часов. За это время котенка побрили и поставили ему наркоз. Рыжику пересадили кожу и наложили швы. Операция прошла успешно. После нее котик носил воротник, который не позволял бы ему расцарапывать глаза. Однако коррекция все равно понадобилась.

– Любая пересадка дает усадку, – объясняет Галина. – В одном месте швы разошлись, поэтому потребовалась коррекция. Операция была не такой серьезной, она длилась около получаса.

Антошке пришлось пережить и кастрацию. Она, кстати, далась сложнее, потому что яички котенка остались в брюшной полости.

Ижевчане собрали для котика около 30 тысяч рублей на новые веки, но этого недостаточно. Деньги ушли на корм, стационар, анализы, прививки и операции. Сейчас фонд «Четыре лапы» должен ветклинике примерно 10 000 рублей.

Котенка назвали Антошкой из-за рыжего окраса

К счастью, сам котик полностью восстановился. В августе ему сделали прививку, скоро поставят вторую. Антошка находится на попечении клиники и ждет нового хозяина, готового полюбить котика с непростой историей.

– Антошка – очень веселый парень, – делится волонтер Анастасия. – Когда беру его на руки, он сразу кусаться начинает, играть. Котенку постоянно что-то надо делать, с человеком ласкаться. Он вообще никого не боится.

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