Фарит Губаев, Олег Гарин и конкурс на главу города: первые решения нового состава Гордумы Ижевска

В Ижевске прошло первое заседание нового состава Гордумы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

8 октября прошла первая сессия депутатов Городской думы Ижевска седьмого созыва. Согласно уставу города, до избрания председателя её вел старейший из народных избранников Владимир Гасов. Главным вопросом повестки стало избрание спикера Гордумы и его заместителей. Фракция «Единая Россия» выдвинула на пост председателя кандидатуру Фарита Губаева, который до настоящего времени возглавлял ООО «ЖРП8 ГРУПП». Это предложение озвучил руководитель фракции Олег Гарин, который был председателем думы предыдущего созыва. Выдвижение Фарита Губаева также поддержал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Председателя Гордумы Ижевска выбирали путем тайного голосования Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В своем выступлении перед депутатами Фарит Губаев отметил, что в думе стало больше избранников по одномандатным округам и он надеется, что они будут еще более активно работать в округах для решения важных вопросов, будут открыты не только для общения с гражданами в своих общественных приемных, но и в социальных сетях. При этом конструктивное взаимодействие будет со всеми фракциями, в том числе по проекту «Пешеходный Ижевск», в рамках которого сейчас определяются тротуары, которые необходимо будет отремонтировать в ближайшие пять лет.

Фарит Губаев избран председателем Гордумы Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

– Первая серьезная задача, которая стоит перед нами, – принятие бюджета города Ижевска на 2021 год и плановый период. Мы все понимаем, что бюджет будет формироваться в сложных экономических условиях. Общими усилиями с руководством республики, администрацией города Ижевска мы должны сохранить бюджет Ижевска социально ориентированным, бюджетом развития. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо создавать условия для наполнения и эффективного использования средств муниципального бюджета, – сказал Фарит Губаев.

В результате тайного голосования Фарит Губаев избран председателем Гордумы. Его поддержал 31 депутат из 34 присутствовавших на заседании, три депутата высказались против.

Заместителем председателя Городской думы Ижевска избран Олег Гарин Фото: Сергей ГРАЧЕВ

– Решение фракции КПРФ было поддержать кандидатуру Фарита Ильдусовича. Я с ним работала в предыдущем созыве в комиссии, у меня только положительные впечатления от работы с ним. Он профессионал в своем деле. Это работа ответственная, и она требует очень много времени и сил, – прокомментировала депутат от КПРФ Мария Бобылева.

Заместителем председателя Городской думы на постоянной основе был избран Олег Гарин, его кандидатуру поддержали 32 депутата. Заместителем председателя Гордумы на непостоянной основе стал заместитель председателя регионального отделения Российского союза офицеров запаса Николай Швецов, за него проголосовали 30 депутатов.

8 октября был объявлен конкурс на пост главы Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Комментируя итоги голосования, глава Ижевска Олег Бекмеметьев выразил надежду, что обновленный депутатский корпус сохранит преемственность прошлого созыва и предложит новые идеи и инициативы.

– Серьезная задача сейчас стоит по разработке стратегии развития Удмуртии до 2030 года, и многие депутаты, еще будучи кандидатами, в эту работу уже включились. Есть текущие хозяйственные вопросы, социальной сферы, ЖКХ, подготовки к зиме. Все они будут с депутатами рассматриваться, – отметил глава города.

Также на сессии депутаты решили сохранить шесть постоянных комиссий, как было в прошлом созыве. Их председателей изберут на следующем заседании думы 13 октября.

На сессии депутаты решили сохранить шесть постоянных комиссий Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Кроме того, сегодня же был объявлен конкурс на пост главы Ижевска. Заявки на участие в нем принимаются с 19 октября по 9 ноября. Сам конкурс пройдет 20 ноября. Напомним, действующий глава города Олег Бекмеметьев уже заявил о намерении принять в нем участие. В состав конкурсной комиссии от Гордумы включили шесть депутатов: Ярослава Балобанова, Олега Гарина, Фарита Губаева, Бахруза Гумбатова, Алексея Кузнецова и Романа Чурина. Еще шесть человек определит глава Удмуртии.

Конкурсная комиссия отберет кандидатов на пост главы города, из которых в дальнейшем Гордума тайным голосование выберет руководителя муниципалитета.

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