Поможет ли счетчик платить за отопление в Ижевске меньше?

Фото: Сергей Грачев

С начала 2019 года жильцы квартир, в которых установлен индивидуальный счетчик тепла, могут платить за отопления по показаниям. О том, помогает ли это сэкономить и какие нюансы бывают в расчетах, рассказал председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР», член Общественной палаты РФ Александр Евсеев.

Счетчик или распределитель?

Индивидуальный счетчик можно установить только в домах с горизонтальной разводкой системы отопления.

- Определить вид системы просто: если труба отопления заходит от соседей сверху и уходит к соседям снизу, значит, у вас вертикальная разводка, и счетчик вы себе поставить не можете. Такая ситуация в большинстве старых домов, - говорит Александр Евсеев.

При вертикальной разводке устанавливают распределители. Они не считают количество гигакалорий, а определяют долю потребленного тепла каждым отопительным прибором. Распредели нужно устанавливать на каждую батарею в квартире.

- Чтобы использовать в расчетах данные распределителей нужно, чтобы в многоквартирном доме был общедомовой прибор учета тепла и более 50% жилых и нежилых помещений в нем имели распределители, введенные в эксплуатацию, - объясняет Александр Евсеев.

Важно, чтобы распределители были настроены под тип радиатора, на который они устанавливаются. Для некоторых типов распределителей нужно покупать программу для корректного вычисления объемов.

- Если эти условия соблюдаются, то данные распределителей учитываются при проведении ежегодной корректировки. Общее собрание может принять решение о более частой корректировке, - говорит Александр Евсеев.

Сэкономить не получится? Что важно знать перед установкой счетчиков тепла:

1. Установка счетчика сама по себе не дает существенной экономии, так как к показателям индивидуального прибора всегда будет добавляться общедомовое потребление.

Сэкономить на отоплении можно установив регулятор на батарею, утеплив межпанельные швы, заменив деревянные окна на пластиковые, оборудовав дом системой автоматического погодного регулирования отопления и т.д. Делать это можно за счет средств капитального ремонта, текущего ремонта или собрав целевые взносы.

2. Если вы не будете передавать показания счетчиков тепла, то оплата будет производиться по нормативам. А неучтенная разница таких квартир будет попадать в общедомовые расходы и оплачиваться всеми жильцами.

Чтобы проверить правильность начисления отопления на общедомовые нужды, нужно будет знать ежемесячные начисления по всем квартирам. А это всегда вызывает определенные сложности.

3. В Ижевске и многих других городах за отопление платят равномерно в течение года. Показания счетчиков будет учитывать только при проведении корректировок.

4. Счетчик тепла нужно своевременно поверять, ведь по истечении межповерочного интервала показания прибора не принимаются к учету (считается, что его нет).

Кстати

Как сэкономить до 30% на коммуналке

Напомним, что в России продолжается прием заявок на возмещение затрат по выполнению энергоэффективного капитального ремонта. Приняв участие в этой программе, собственники дома, накапливающего средства на капитальный ремонт на спецсчете, могут вернуть до 80% от стоимости выполненных работ и начать экономить до 30% на оплате коммунальных услуг по отоплению. В Удмуртии проконсультировать и помочь составить заявку могут в Объединении советов домов Удмуртской Республики по тел. 56-36-09.

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