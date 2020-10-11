Погода в Ижевске: ожидается дождливая неделя

Рассказываем, какая погода ждет ижевчан на следующей неделе Фото: Амир Закиров

Всю следующую неделю Удмуртию ожидает облачная и дождливая погода, об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

В понедельник, 12 октября, дневная температура составит около +14..+15°С. Ожидается переменная облачность. Скорость юго-западного ветра будет достигать 4-9 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +5°С, а скорость ветра до 4 м/с, пройдет небольшой дождь.

13 октября, во вторник, столбик термометра не поднимется выше +13°С. Будет пасмурно и дождливо. Ветер юго-западный, 3 м/с. Ночью около +7°С, и без осадков. Скорость ветра 3 м/с, направление прежнее.

В среду, 14 октября, днем до +15°С, дождь. Ветер по-прежнему юго-западный, 3 м/с. Ночью +5°С, и без осадков. Направление ветра изменится на противоположное – северо-восточное, но его скорость не превысит 1 м/с.

15 октября, в четверг, станет еще прохладнее – до +12°С. Снова пройдут дожди. Восточный ветер подует со скоростью 2 м/с. Он изменит направлении на южное к ночи и усилится до 4 м/с. Ночью без осадков.

В пятницу, 16 октября, дневная температура достигнет +14°С, и впервые за неделю выглянет солнце. Ветер юго-западный, около 5 м/с. Ночью +7°С и дождь; ветер южный, 5 м/с.

В субботу, 17 октября, днем опять облачно и дождливо. Температура около +15°С. Ветер юго-западный, 7 м/с. Ночью похолодает до +5°С и пройдет дождь.

А в воскресенье, 18 октября, по данным сервиса Яндекс. Погода, может пройти мокрый снег. Температура, как ночная, так и дневная, может упасть до +4°С.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.