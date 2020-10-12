Ижевчанка о жизни с бельгийцем: «Пригласил в путешествие и сразу сделал предложение»

Ижевчанка Надежда и Грегори. Фото: предоставлено героиней

В далеком 2010 году ижевчанка Надежда приехала в Испанию в гости к своему папе – решила провести у него все лето. Однажды вечером они с подружками отправились в клуб. В толпе девушка случайно толкнула молодого человека. Это был Грегори.

– Я извинилась. Он спросил, из какой я страны. Отвечать ему я не хотела – я не люблю знакомиться в клубах, к тому же в то время у меня был молодой человек, - рассказывает Надежда. - Но когда выяснилось, что он из Бельгии, я – студентка французского факультета – поняла, что это отличная возможность попрактиковать свой французский с носителем языка!

Молодые люди обменялись номерами телефонов и начали общаться онлайн.

Надя и Грег общались по интернету 4 года. Фото предоставлено героиней

ПРИГЛАСИЛ НА КАНИКУЛЫ В ПРАГУ

4 года Надежда и Грегори переписывались и спрашивали, как друг у друга дела. А потом оба расстались со своими половинками.

– И он стал писать чаще. А я, будучи уже свободной ото всех обязательств, ему отвечала. Однажды он позвал меня поехать с ним в Прагу. Конечно, я сомневалась – я этого человека почти не знаю. Я ему рассказала о своих опасениях и о том, что не смогу оплатить эту поездку. И что вы думаете – он взял все расходы на себя.

И Надя улетела в путешествие. Продолжительные прогулки по красавице-Праге, задушевные разговоры – оказалось, что с Грегом можно поговорить на любые темы и обсудить все что угодно.

– Я поняла, что он серьезный, целеустремленный, очень развитый. Что мне с ним интересно, комфортно. Что на него можно положится. Что с ним можно создать семью. Представляете? Вот так сразу!

Ижевчанке понравилось, что с Грегом можно поговорить на любые темы. Фото предоставлено героиней

СРАЗУ СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10 дней пролетели незаметно. И некогда стеснительная Надя решилась – а потом долго не понимала, как она вообще на такое пошла.

– Я сказала ему примерно следующее: мне все нравится, все круто, мы с тобой общаемся, смеемся, но снова переписываться месяцами я не хочу. Либо ты делаешь мне предложение, и мы думаем, что и как будет дальше, либо до свидания! Я видела его сомнения – ведь в Европе принято жениться после 30-35 лет. Но он согласился! Я понимала, что раз он это делает, то я реально для него важна.

Фото предоставлено героиней

Грегори сделал предложение Наде в Праге, на центральной площади, возле ратуши. А когда они вернулись в Бельгию, он подарил ей колечко. Ребята организовали ужин с родственниками Грега и друзьями, где объявили о своем решении.

Кстати, родители Нади ее выбор одобрили. Маме понравился работящий, серьезный и ответственный молодой человек.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

Как таковой свадьбы у Нади и Грега не было.

– У нас официальный гражданский брак, который юридически дает те же права, что и женитьба. Единственная разница – при рождении ребенка нужно ехать в администрацию и подписывать бумагу, что это совместные дети. А свадьбу, может быть, организуем дома, в Ижевске, с родными и друзьями, которых я так редко вижу.

Сейчас ребята живут в городке Лье – это 100 км от столицы Бельгии, Брюсселя. У них свой дом. 33-летний Грегори работает главным бухгалтером агентства недвижимости, Надя – в сфере косметологии. Дома супруги общаются на французском. Впрочем, некоторые русские слова Грегори понимает.

– Грег очень ценит мою поддержку и веру в него. Говорит, что я для него главный мотиватор, что рядом со мной он может свернуть горы. А в начале его зацепила моя внешность и то, что я умела и могу поддержать любую беседу.

Бельгийские мужчины - идеальные папы. Фото предоставлено героиней

НЕ ПОХОЖ НА ЕВРОПЕЙЦА

Переехав в Бельгию, Надя стала отмечать больше праздников.

– Например, в начале декабря празднуем День Святого Николая, который приходит к ребятишкам с подарками и сладостями. Обязательно отмечаем Рождество, на которое тоже всем дарим подарки. Новый год – это почти что обычный день, а вот Пасха – еще один знаменательный праздник для бельгийцев. По всему дому и в саду прячутся шоколадные яйца, игрушки. И как только дети просыпаются, для них устраивается целый квест по поиску сладостей.

Разницу культур, менталитета Надя чувствует, скорее, не в своей семье, а на улице.

– Грег какой-то русский даже. Тут чай никто не пьет, а он обожает чаепития. Все приметы «присесть на дорожку» и «посмотреть в зеркало, если вернулся» ему непонятны. Но мы каждый раз садимся перед большими поездками, потому что я прошу – расстраивать меня он не хочет. Зато с какими горящими глазами он рассказывает про это друзьям, будто динозавра видел.

В Европе все за равноправие.

– В начале наших отношений я отдала ему тяжелую сумму. Он посмотрел на меня удивленно: мол, что, у тебя рук нет? Я ему: «Ты же мужчина!». После этого таких глупых вопросов он мне больше не задавал. Но на улице очень часто вижу, что мужчина весь такой расслабленный идет, а рядом женщина несет тяжелые сумки.

Кстати, и в кафе Грег всегда платит за Надю. Хотя европейские женщины считают это чуть ли не оскорблением: я что, неудачница какая-то, что не могу за себя заплатить?

Фото предоставлено героиней

– Все везде поровну. Не принято помогать, уступать место. Не принято дарить цветов: я никогда не видела, что кто-то идет с шикарными букетами, максимум – это розочка. Их ухаживания выглядят так – позвал куда-то в бар или ресторан и заплатил только за себя. Странные какие-то.

Надя удивилась, что в Бельгии не принято часто ходить в гости. А еще, что многие дома не переодевают уличную обувь (Грег, кстати, еще и до знакомства с Надей ходил дома в тапочках).

– Для них норма – жестко высмаркиваться за столом при всех, даже выходить никуда не надо. А вот если ты шмыгаешь носом, то это очень невежливо.

«РУССКАЯ КУХНЯ – НАСТОЯЩИЙ КОШМАР»

Наде не нравится бельгийская кухня – европейская с обилием мяса, выпечки (как не вспомнить про бельгийские вафли?) и обязательным вином во время трапезы.

– Мне не хватает супов, каш и овощей. Здесь много углеводной пищи. И ты не встретишь здесь обычного картофельного пюре: Бельгия – это страна картофеля фри. Он везде и не такой, к которому мы привыкли, – обычно это огромные бруски.

Грег готовить не умеет, иногда «балует» семью говяжьими бургерами собственного приготовления. А вот русскую кухню он не любит, она для него – настоящий кошмар!

– Я ему говорю, пельмени – это вкусно! А он: что за национальное блюдо, это же простые равиоли.

«РУССКИЕ – НЕ ЛЕНТЯИ»

– Грегу нравится Россия, нравится наш менталитет. Он считает, что мы пробивные, со смекалкой, мы не будем «сидеть на попе ровно», мы будем идти вперед. Говорит, что русские не лентяи, что мы умная нация.

Он несколько раз приезжал в Россию, и его поразило, как у нас безопасно.

Как таковой свадьбы у Нади и Грега не было, у них официальный гражданский брак. Фото предоставлено героиней.

– Здесь я спокойно могу оставить в машине сумку или даже профессиональный фотоаппарат. В Бельгии он говорит, чтобы я забирала все, даже простую джинсовку – однажды у него разбили окно в машине, чтобы украсть курточку.

Говорит, что у нас чисто: даже шутил про чистоплотных российских бездомных собак, которые делают свои дела не на асфальте, а на траве.

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ – ЭТО ШИК

По мнению Грега, российские девушки – это шик, красота, женственность, каблуки, платья. В Бельгии никто над внешним видом в обычной жизни не заморачивается – натянул футболку, джинсы и пошел.

– Услуги салонов красоты здесь стоят дорого. Например, маникюр – примерно 30 евро, инъекции – от 300 евро. Мама, приезжая к нам, смеется, что она не накрашенная и без укладки выглядит лучше всех.

ДЕТИ В ДЕТСКОМ САДУ СПЯТ В ОДЕЖДЕ

Совсем недавно Надежда стала мамой во второй раз – у нее родилась дочка. Уверяет, что уровень медицинского обслуживания в роддомах в Бельгии лучше, чем в России.

– Даже платные палаты у нас не сравнятся с обычными палатами в Бельгии. У меня не было дополнительной страховки, но палата, где я лежала, была похожа на царские хоромы. Все круто – и условия, и питание.

Единственный минус, что все родственники могут приходить к тебе в палату чуть ли не после родов.

– Хочется отдохнуть спокойно, а тут они, – улыбается Надя. – Причем никто не надевает никаких халатов или бахил. И для них это норма.

В Бельгии долго не сидят в декрете. Женщина может выходить на работу, когда ребенку исполнится 3 месяца. Надежда и Грег отдали в сад старшего сына в 8 месяцев – до этого он был с няней и тетей молодого человека.

Поразило Надю и то, как устроена жизнь детей в детском саду.

– В садиках нет кроваток. Они лежат на низких раскладушках. Из белья только подушечки и одеяло. И спят они там прямо в той одежде, в которой пришли! Хорошо, что в нашей школе они хоть обувь им снимают на сон. В других такого нет. А еще у наших русских девчонок волосы дыбом встают, когда мы видим, что они в саду сидят полу, на холодном кафеле, на улице могут спокойно сидеть на асфальте. И кормят их бутербродами.

По ее словам, каждый год в группе у сына меняется воспитатель. Это нужно для того, чтобы дети учились быстро адаптироваться к новым людям, к тому же, каждый новый человек вносит свой вклад в развитие ребенка.

БЕЛЬГИЙСКИЕ МУЖЧИНЫ – ИДЕАЛЬНЫЕ ПАПЫ

– Грег точно! Никогда не было такого, чтобы он что-то отказывался делать. Он и памперсы меняет, и купает малышей, и отводит в сад. У нас никогда даже вопросов не возникало. В Бельгии мужчина не бросит своего ребенка. Даже после развода они продолжают видеться и общаться с детьми, а если мама против, то готовы идти в суд, добиваясь своего права на общение.

Надежда и Грег отдали в сад старшего сына в 8 месяцев – до этого он был с няней и тетей молодого человека. Фото предоставлено героиней.

А вот по хозяйству Грег не особый помощник:

– Он работает на двух работах. Конечно, может разобрать посуду из посудомойки или убрать со стола. А еще он всегда выкидывает мусор. Остальная домашняя работа на мне. Раз в 2 недели к нам приходит домохозяйка и помогает все убрать. Это круто и уже норма – лучше заплатить и нанять человека, а силы и время потратить на бизнес, на общение с семьей, чем убивать себя в уборке.