Подняться на Байгурезь, посетить Сретенскую церковь и побывать в музее: 3 причины побывать в Дебесском районе Удмуртии

«Богатая гора», «джакузи по-дебесски» и многое другое ждет гостей района
Фото: Алена Селезнева
В год 100-летия государственности Удмуртии «Комсомолка» продолжает знакомить читателей с интересными местами республики. На этот раз мы расскажем, для чего стоит отправиться в Дебесский район.
ПОДНЯТЬСЯ НА ГОРУ БАЙГУРЕЗЬ
Одна из самых интересных достопримечательностей Удмуртии – гора Байгурезь. Ее высота порядка 250 метров. С нее открывается изумительный вид на Чепцу – не зря сюда регулярно приезжают туристы, чтобы просто посидеть на вершине.
Кстати, Байгурезь в переводе с удмуртского значит «богатая гора». Еще ее называют Бакгурезь - «немая гора». Это не случайно – есть легенда, что раньше у подножия жил немой мельник. Мука на его мельнице была отличного помола, и к нему приезжали со всей округе.
Высота горы – порядка 250 метров
Фото: Алена Селезнева
Кстати, в 500 метрах от Байгурези находится урочище Куиньсэрго, которое еще называют «джакузи по-дебесски» из-за пузырьков в воде. Места невероятно запоминающиеся и наполняющие энергией любого, кто там побывает. Если заранее заказать экскурсию, местный центр туризма специально для вас покажет обряды поклонения духам горы и воды – выглядит впечатляюще.
Если вы закажете экскурсию, местный центр туризма покажет обряды
Фото: Алена Селезнева
ПОБЫВАТЬ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ СИБИРСКОГО ТРАКТА
В центре Дебес пару сотен лет назад сливались два потока каторжников – из Москвы и Санкт-Петербурга – и отправлялись дальше по Большому Сибирскому тракту. В память об этом сейчас там стоит верстовой столб, а недалеко от нулевого километра есть участок самого тракта и музей, где вам подробно расскажут обо всем, что связано с трактом. Там же можно заказать себе мастер-класс по письму гусиным пером.
Дебесский музей истории Сибирского тракта и нулевой километр Большого Сибирского тракта входят в топ-100 достопримечательностей на сайте даур.рф
Фото: Алена Селезнева
Нулевой километр Большого Сибирского тракта находится в 20 километрах от Большой Чепцы
Фото: Алена Селезнева
ПОСЕТИТЬ СРЕТЕНСКУЮ ЦЕРКОВЬ
Вот уже более 120 лет в Большой Чепце стоит церковь. Деревянное здание отапливается печью. В середине двадцатого века оно было передано под склад и школу, однако в 90-х возвращено верующим. Попасть сюда на службу можно и сегодня. А для организованных групп туристов в деревне устраивают интерактивную программу.
Церковь была построена более 120 лет назад
Фото: Алена Селезнева
Для организованных групп туристов в деревне устраивают интерактивную программу.
Фото: Алена Селезнева
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