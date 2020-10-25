Погода в Ижевске: небольшой «плюс» и редкое солнце

На этой неделе будет пасмурно Фото: Архив КП

По воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о погоде на предстоящую рабочую неделю. На этот раз, по данным сервиса «Яндекс. Погода» будет облачно, но иногда будет выглядывать солнце. Температура воздуха днем будет низкой, но выше 0.

В понедельник, 26 октября, пройдет небольшой снег. Температура воздуха +1 градус, ночью -1. Небо облачное, но изредка будет выглядывать солнце

Во вторник, 27 октября, небо будет ясным. Днем столбик термометра поднимается до +2 градусов, ночью опустится до -4.

В среду, 28 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем +5, ночью -1.

В четверг, 29 октября, небо тоже будет облачным с прояснениями. Днем температура воздуха составит +4 градуса, ночью 0.

В пятницу, 30 октября, столбик термометра поднимется до +5, ночью до +2. Небо пасмурное.

По предварительным данным, в выходные пройдут небольшие дожди, столбик термометра будет держаться на уровне +5...6 градусов.