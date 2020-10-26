У жителей ижевской многоэтажки бесследно исчезли накопления на текущий ремонт

Жители потеряли около 380 тысяч рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жители дома Воткинском шоссе, 166б попали в неприятную ситуацию – деньги, накопленные ими на текущий ремонт, бесследно исчезли. Куда делась сумма и что теперь делать ижевчанам?

УК ОБАНКРОТИЛАСЬ

Собирать деньги на косметический ремонт жильцы решили сами еще в 2017 году. Устроили общедомовое собрание, проголосовали за введение в платежке новой строки – «Резервный фонд» и начали откладывать по 10-12 тысяч ежемесячно. За несколько лет удалось накопить 380 тысяч рублей. Держателем счета была управляющая компания – «Народное».

Жители платили, деньги – копились. Однако в 2019 году начались проблемы. У «управляйки» накопились долги и «Энергосбыт» подал на нее в суд. Процесс длился год, и месяц назад организацию признали банкротом. Параллельно работники управляющей компании предлагали собственникам подписать документы за смену названия управляющей компании – якобы организацию переименовали в «Богатыри» в январе 2020.

Весной жильцы начали готовить бумаги, чтобы провести в доме работы по текущему ремонту за счет резервного фонда. Но в управляющей компании им сказали, что денег нет и что новая УК никакого отношения к прежней не имеет – спрашивайте, мол, с УК «Народное». При этом сотрудники остались теми же самыми.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Увы, такие ситуации встречаются чаще, чем хотелось бы – особенно, с маленькими управляющими компаниями, на которые мало кто обращает внимание. Об этом рассказал председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев. Они тихо работают с несколькими или десятком домов, потом меняют название, и деньги «растворяются в воздухе». При этом они просят жильцов проголосовать за смену наименования, а по факту – меняют и юридическое лицо.

- Формально собственники не могут ничего потребовать с новой управляющей компании, а старая признана банкротом, - говорит эксперт. – Единственный выход в такой ситуации – переложить ответственность с юридического лица на конкретного человека, принимающего решения. В таком случае будет конкретное лицо, с которого можно вернуть деньги.

Сейчас жители дома подали заявление в Следственный комитет. Сейчас его рассматривают.

Как не попасть в такую ситуацию?

- Мониторить сайт Федеральной службы судебных приставов. Если на сайте появляются сведения о неисполненных производствах в отношении управляющей компании — это тревожный звонок.

- Требовать у управляющей компании ежегодный отчет, заверенный печатью и подписью.

- Хранить платежки в течение трех лет. Это должны делать все собственники, потому что исковое заявление подается от имени каждого жителя.

Если собственники замечают, что у управляющей компании много неисполненных производств или она пытается сменить название, стоит провести работы на накопленные деньги. Также в такой ситуации можно сменить управляющую компанию.

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