Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Расскажите о том, как сильно вы любите маму Фото: pixabay.com

Один из самых важных и трогательных праздников - День матери. Он отмечается в России уже больше 20 лет, и проходит в последнее воскресенье ноября. К сожалению, за чередой дел мы забываем, какой подвиг ежедневно совершают главные люди в нашей жизни - наши любимые мамы. «Комсомолка» хочет исправить это! В честь праздника при поддержке партнеров мы запускаем конкурс «Скажи маме «спасибо». Теперь любой житель Удмуртии может прислать нам свое видеопоздравление и рассказать на всю республику о том, как сильно он любит маму.

Как принять участие в конкурсе

Все просто! Участником может стать каждый, кто хочет выразить свою благодарность маме. Ваш возраст не имеет значения, главное - быть искренним.

Небольшая пошаговая инструкция:

Шаг 1. Запишите видео, на котором вы поздравляете маму с праздником. Человек на видео должен ответить на два вопроса:

1. «Что самое сложное в работе мамы?»

2. «За что вы сильнее всего ее любите?»

И поздравить маму.

Шаг 2. Отправьте видео можно удобным для вас способом: на почту kp@mgcentr.ru или в личные сообщения «ВКонтакте». Срок до 27 ноября. После получения видео все поздравления будут опубликованы на сайте www.izh.kp.ru (18+).

Шаг 3. Дождаться 27 ноября. В этот день Комсомолка вместе с партнерами подведут итоги конкурса. Три самых трогательных участника получат призы.

Главное - не забывайте говорить маме «спасибо» как можно чаще!

Подробные условия конкурса

1. Сроки проведения конкурса: с 27 октября до 27 ноября 2020 года.

2. Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов и оставляет за собой право изменить условия конкурса без предупреждения.

Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе без объяснения причин.

3. Принять участие в конкурсе могут жители Удмуртии любого возраста. Если на видеопоздравлении запечатлен ребенок (не достигший возраста 18 лет) заявку на участие подает его родитель либо иной законный представитель.

4. Для участия в конкурсе человек должен записать видео, на котором отвечает на два вопроса и благодарит ее. Важно: длительность видео не более 1 минуты. Видеозапись нужно отправить по электронной почте на адрес kp@mgcentr.ru .

Отправляя видео, участник дает согласие на публикацию и дальнейшее использование предоставленных материалов. Принятые к участию в конкурсе работы публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

Редакция «Комсомольской правды»-Ижевск» принимает работы на конкурс до 27 ноября 2020 года.

5. В письме необходимо указать свое ФИО, а также контактные данные: телефон и адрес электронной почты.

Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что вы ознакомлены с правилами конкурса, даете свое согласие на обработку персональных данных, соглашаетесь с публикацией фото и видеоматериалов, а также подтверждаете свое совершеннолетие. Вы берете на себя дальнейшую ответственность за публикацию фото и видеоматериалов на сайте www.izh.kp.ru (18+) и за участие в розыгрыше призов. Отправляя видеоматериалы, вы даете согласие на обработку персональных данных и на публикацию фото и видеоматериалов на себя и на своего несовершеннолетнего ребенка, который изображен в видеоматериале. Ответственность за содержание видеоматериалов несет участник, отправившие видео.

Приз выдается победителю конкурса при предъявлении документов, удостоверяющих личность, в случае достижения 18 лет.

6. Видео несовершеннолетних, отправленные без разрешения на публикацию и заполненной формы, не публикуются.

7. Присылая видео в редакцию, конкурсант дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО, истории и фото во всех СМИ «Комсомольская правда» - Ижевск», а также использование фото «Комсомольской правдой»-Ижевск» и партнерами конкурса.

Редакция гарантирует сохранность полученных персональных данных.

8. Видео, участвующее в настоящем конкурсе, не должно содержать оскорблений и ненормативную лексику, материалов 18+ (информацию, запрещенную к распространению среди детей), призывов к насилию, антисемитских призывов, не должны разжигать национальную неприязнь, а также иным образом нарушать действующее законодательство. Видео, не соответствующие данным правилам, не участвуют в конкурсе и не публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

9. Участники конкурса (их законные представители) гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на видео, участвующее в конкурсе. Участники конкурса несут ответственность за нарушение правил третьих лиц. Организатор имеет право запросить доказательства, подтверждающие принадлежность участнику прав на видео.

10. В срок до 28 ноября 2020 года партнеры конкурса выбирают победителей по своему усмотрению. Один партнер может выбрать только одного победителя.

11. После подведения итогов конкурса и оглашения победителей дату и место получения призов уточняйте по телефону (3412) 90-20-20.

При получении приза участнику (его законному представителю) обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Денежный эквивалент сертификатов не выплачивается.

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18+