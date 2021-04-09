Ижевчанка о браке с ирландцем: «Я решила – расшибусь в лепешку, но покорю этого рыжего великана!»

Лилии нравится в ирландских мужчинах их моногамность. Фото pixabay.com

«Я скажу правду – я просто дико захотела этого мужчину!» – 35-летняя Лилия из Ижевска не скрывает, что их отношения с ирландцем Дуганом начались по ее инициативе. Из-за чего муж едва не сбежал от нее и почему она сейчас почти никого не приглашает в гости, расскажет «Комсомолка».

ДЕЙСТВОВАЛА САМА

Лилия встретила Дугана во время своей командировки в Москву в 2015 году. Она – переводчик, он приехал в столицу на IT-конференцию. Мужчина не просто приглянулся девушке – она просто потеряла голову!

«Да как можно было не обратить на этого мужчину внимания? Почти 2 метра роста, с бицепсами, ярко-рыжей шевелюрой, синими глазами с пушистыми рыжими ресницами! Да я сразу решила для себя – расшибусь в лепешку, но покорю этого рыжего великана!»

Они познакомились. Говорили на английском языке. Командировка у обоих длилась недолго – Лиля решила, что нужно действовать. Она сама предложила ему прогуляться по Москве. Правда, перестраховалась и пригласила всех, с кем работала на той конференции.

«У меня за плечами уже был неудавшийся опыт отношений. И я поняла, что все лучше делать самой. Страшно было вот так всех позвать? Да. Очень. Но уж очень мне он понравился», - смеется бывшая ижевчанка.

ПРЕДЛОЖИЛА ЖИТЬ ВМЕСТЕ

Дуган ни разу не бывал в Ижевске. Фото pixabay.com

В итоге Дуган заинтересовался эффектной и настойчивой брюнеткой. Они стали не только общаться по работе, но и переписываться в соцсетях, а также изучать Москву уже вдвоем.

«Я решила посмотреть в интернете, каких девушек любят представители этого народа. Вычитала, что любят веселых и с юмором. Господи, я первое время ржала, как конь, над всем, что он говорит. Теперь стыдно даже вспоминать это. Тогда я кстати достаточно быстро поняла, что веду себя не адекватно, а он позже он признался, что я казалась ему больной на всю голову и очень хотел сбежать».

Конференция закончилась. Лиля уехала в Ижевск, Дуган – в Дублин. Они продолжали переписываться – чувства между ними разгорались, и девушка предложила ему приехать к себе в гости.

«Он думал, что Ижевск – это чуть ли не край земли. Поэтому лететь он сюда не захотел, мы снова встретились в Москве, где провели незабываемую неделю. Я влюбилась по уши. И поняла, что это не просто влечение. А нечто большее. Тогда я пошла ва-банк – предложила ему жить вместе. Дуган опешил. Первый и последний раз я видела моего великана таким растерянным. Он согласился. Но с условием, что я буду часто готовить ему русский борщ. Я была вне себя от радости».

Они начали готовить документы для переезда – в Ижевск Дуган так и не поехал.

НЕ ХОТЕЛИ ПУСКАТЬ В ИРЛАНДИЮ

«Я приземлилась в аэропорту. Но на таможне меня не хотели пропускать. Может, просто не приглянулась сидящей там женщине. Она выспросила у меня буквально все: к кому я еду, зачем, кто встречает, где я буду жить, сколько у меня денег, где я познакомилась с Дуганом. Она все записала и тут же позвонила моему мужчине, задала точно такие же вопросы и только после этого пропустила меня. И первое, что почувствовала при выходе из аэропорта – Ирландия очень сильно пахнет цветами!». Лилия – самостоятельная женщина. Ее мамы давно нет в живых, а отец не принимает в ее жизни уже никакого участия.

«Мне не у кого было спрашивать разрешения на мой переезд. Я давно все решаю сама! У Дугана наоборот – большая семья. Честно, я боялась их. Почему-то мне казалось, что я должна быть для них эдакой семейной клушей-наседкой. Желательно, рыжей, - смеется Лиля. – Как же я глубоко ошибалась. Все-таки Европа – феминистская. Я со своей напористостью и амбициозностью идеально вписалась в их мир».

Брак они заключили в Москве.

«Мы очень долго ждали получения визы в посольстве Ирландии. Дуган должен был подтвердить, что он работает, получает доход, что у него есть жилье. В общем, очень сложно и долго. Но мы уже были женаты, просто ждали решения и штампа в паспорте».

ЗАРПЛАТУ ВЫДАЮТ РАЗ В НЕДЕЛЮ

В Ирландии Лилия решила круто променять свою профессию и пошла учиться в колледж на косметолога, чтобы получить полноценный квалифицированный диплом европейского образца.

«Было очень сложно. Даже мне, которая хорошо знает английский язык. Но косметология – это медицинские знания. Вы знаете, как нелегко учится в медицинском в России. Но это ничто по сравнению с Европой. Все медицинские термины надо сначала перевести на русский, понять, что это такое, потом выучить на английском… Ой, я такой тупой себя не чувствовала давно».

Лиля хочет открыть свой салон, но не уверена, что получится. Все потому что, что для нее Ирландия – страна бюрократов.

«Из документов у тебя должны быть: паспорт, карта с миграционным статусом (если не резидент ЕС), PPS номер – это личный серийный номер для выплаты налогов (один из самых важных документов) и подтверждение адреса. Здесь прописки нет. Вместо нее можно показывать счет за коммунальные услуги на ваше имя или выписку с банковского счета с вашем именем и этим адресом. У меня подтверждением стала выписка об оплате курсов в ирландском колледже. Но! Платил муж со своей карты, поэтому пришлось прикладывать свидетельство о заключение брака, его перевод, мою миграционную карту, и подтверждение адреса мужа».

Кстати, зарплату выдают очень часто раз в неделю, рассказывает Лилия. В Ирландии это распространено. Зарплаты высокие – средняя минимальная 2000-2500 евро в месяц, но и налоги с арендой жилья тоже не маленькие. Здесь ценят IT специалистов, врачей, а также электриков и сантехников. Для работы, если вы не резидент Евросоюза, нужно специальное разрешение.

ИРЛАНДЦЫ НЕ ЕДЯТ В ГОСТЯХ

Поженились ребята в Москве. Фото pixabay.com

Дуган понимает по-русски, но дома пара общается на английском. Лиля смеется, она почти сумела «русифицировать» своего ирландца. Ведь он ест борщ и пельмени!

Вообще Дуган очень избирателен в еде. Он никогда не будет есть сало, холодец, куриные сердечки и желудки, и тем более суши.

«Я с трудом уговорила его попробовать борщ, предварительно подробно рассказав про все ингредиенты. Вы бы видели, как он ел первую ложку борща. Но теперь это его самое любимое блюдо. А еще обожает пельмени. Кстати я заметила, что ирландцы в принципе с подозрением относятся к новой и чужой еде. Они всегда откажутся от предложенной в гостях пищи, потому что не знают из чего это все приготовлено. Первое время я пробовала накрывать столы по щедрой русской традиции, но быстро поняла, что все это не нужно».

По словам женщины, в Ирландии нет такого богатства в блюдах, как в России. На завтрак они предпочитают есть тосты с медом, или джемом, или яйцом пашот. А еще они скептически смотрят на приправы и соусы, предпочитая простую и быстро готовящуюся еду.

ШОРТЫ МОГУТ НОСИТЬ КРУГЛЫЙ ГОД

Еще одна особенность ирландцев – это их закаленность. Шорты они могут носит чуть ли не круглогодично.

- Февраль для меня еще зима. Я хожу в шапках, теплых ботах и пальто. А на улицах в это время уже можно встретить людей в футболках! Представляете?! Дуган постоянно предлагает мне ушанку купить – я ж русская!

Лето в Ирландии, по словам девушки, начинается чуть ли не в мае, а заканчивается уже в середине июня.

РЕЙС САНТА-КЛАУСА

К Рождеству ирландцы начинают готовится чуть ли не с лета – тщательно и основательно выбирают подарки. Обязательно кладут в традиционные рождественские носочки конфетки, игрушки и т.д. Но вместо молока Санте оставляют… стаканчик с виски!

«А еще у них есть классная традиция. В аэропорту Дублина, на табло расписания появляется строка с оповещением, что рейс Санта-Клауса прибывает без задержек. Это очень мило».

Имболк – еще один почитаемый старинный кельтский праздник, который отмечается 1 февраля. Его еще называют День возрождения Бригитты, покровительницы кельтского народа, главной богине, матери и хранительницы очага. В домах зажигают свечи для очищения и возрождения, а молодежь по традиции, гадает на суженых.

Ну и куда же без Дня Святого Патрика?

«Утро у нас в этот день начинается не с кофе, а со стаканчика пива. Быть трезвым в этот день не получится, - смеется Лиля. – Но уже 2 год мы без этого любимого ирландцами праздника и без знаменитого парада. Печально. Коронавирус, уходи!».

РАЗВЕСТИСЬ ТРУДНО

Ребята пока не задумываются о детях. Фото pixabay.com

Ирландцы – очень патриотичны.

«Помню, как он в начале нашего знакомства рассказывал о своей земле, о зеленых лугах. Да я влюбилась в эту страну, даже не видев ее!», - по словам Лили ирландцы очень дружелюбные и любят общаться с новыми людьми. И делать это лучше в пабах. Вот там вы точно перезнакомитесь со всеми. «Раньше меня раздражала их непунктуальность. Да что уж там, и сейчас раздражает. Но я стараюсь философски смотреть на это».

Кстати, Дуган считает русских мужчин настоящими мужиками – ведь многие из них служили в армии. Он считает, что это невероятно мужественно.

А Лилии нравится в ирландских представителях сильного пола их моногамность. Может быть, это связано с тем, что в этой стране до определенного времени были очень жесткие законы в отношении разводов. Официально их разрешили только в 1996 году!

«Мне кажется, что я действительно просто покорила его своим напором. Ему просто некуда было деваться. Но сейчас я безумно счастлива. Дуган – идеальный семьянин!».

От редакции: наша героиня согласилась опубликовать свою историю на условиях анонимности, поэтому ее имя и имя ее мужа изменено.