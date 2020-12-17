Ижевчанка, вышедшая замуж за индийца: на свадьбе в Индии ходили связанными вокруг огня

Дарья и Дипешем Сони. Фото предоставлены героиней

Ижевчанка Дарья познакомилась с индийцем Дипешем Сони здесь, в столице Удмуртии. Сначала они просто общались, а через несколько месяцев он сделал ей предложение. Как отреагировала на это его семья, умеет ли готовить Даша острые индийские блюда и почему она не хочет уезжать в Индию, читайте в новом выпуске проекта «Замуж за рубеж» от «Комсомолки».

Он из Индии

При первой встрече Дипеш показался Даше симпатичным

- Ничего себе, он из Индии! – впервые индийца Дипеша Даша увидела на игре «Кто хочет стать миллионером» в июле 2015 года в школе английского языка. Оказалось, что молодой человек приехал учиться в аспирантуру на биологический факультет на кафедру иммунологии.

- Когда все русские, иностранцы сразу же бросаются в глаза. И Дипеш показался мне симпатичным. Тем более, что несколько лет назад я уже была в Индии – проходила там учебу. И эта страна удивила меня, не оставила равнодушной.

Ребята стали встречаться тем же летом: сначала просто общались, а потом Дипеш начал ухаживать за девушкой, дарить ей цветы. Каждые выходные они «изучали» Удмуртию – уезжали в Воткинск, Сарапул, Глазов, в Лудорвай.

- В Индии принято ухаживать за девушкой. И не просто так для времяпрепровождения, а с далеко идущими намерениями: мужчины в этой стране сразу думают о свадьбе, о семье и т.д. Хотя есть, конечно, разные люди, но в основном это так.

Предложение через 3 месяца

А потом Даша поехала в путешествие в Индию. Дипеш остался в Ижевске.

– Я одна полетела к друзьям в Дели. Спросила у Дипеша, не хочет ли он что-то отправить своим родным. А он предложил заехать к его семье, в Мумбаи. Что я и сделала. Его родные оказались очень гостеприимными: уехала я оттуда с полными сумками подарков для Дипеша.

А по приезде домой, накануне своего дня рождения Даша стала невестой. Утверждение, что индийский мужчина ориентирован на создание семьи, оказалось верным: Дипеш сделал ей предложение уже через 3 месяца после знакомства.

– Мы с подругами почему-то отмечали мой день рождения заранее. А он пришел и стал просить моей руки у моей мамы. Потом, конечно, и меня спросил. Я согласилась, не раздумывая.

Родители девушки тепло приняли ее молодого человека, радовались за них. Порадовалась новостям и семья Дипеша.

Две свадьбы

У меня пары было две свадьбы. Одна в Ижевске

В июне 2016 года ребята сыграли свадьбу в Ижевске, а в сентябре – в Индии, в Мумбаи. Там была не совсем традиционная свадьба – поскольку ребята уже были женаты, к тому же Даша – иностранка, соблюдены были не все ритуалы и обычаи. Свадьбу в Индии организовывала сторона жениха, хотя по традиции должна была сторона невесты.

– Нас, по рассказам мамы Дипа, сначала даже не хотели женить, объясняя это тем, что мы уже расписаны. Но все быстро уладилось – мама нашла пандитов (священников), которые провели сокращенный вариант обрядов. Так что, по индийским меркам у нас была маленькая и скромная свадьба.

В Индии была не совсем традиционная свадьба – поскольку ребята уже были женаты

Кстати, свадьба в Индии считается одним из главных событий в жизни, ведь там не приветствуются разводы. На свадьбу копят деньги, чтобы торжество прошло так, как надо. Приглашают обычно 100-200 человек – это и соседи, и друзья, и родственники. Длится торжество несколько дней – ведь нужно учитывать все ритуалы.

Перед свадьбой у Даши был девичник – «сангит», который они объединили с росписью рук хной (хотя в Индии это два разных события).

Сама свадьба проходила в большом доме, где установили специальную конструкцию, занавешенную тканью, стояли кресла, похожие на троны для короля с королевой, и стулья для гостей.

По словам Даши, свадьба больше напоминала театральное представление

Церемонией руководил пандит. Он читал мантры на санскрите, указывал, что делать: в какой момент держать цветы, капать масло, разбрасывать рис… Значений этих обрядов не знал даже Дипеш – в курсе были только старшие члены семьи. Вместо колец ребята обменялись цветочными гирляндами-ожерельями (вар мала или джаймала).

– И конечно, как во всех индийских фильмах, мы ходили связанными вокруг огня. Край моей одежды связали с одеждой Дипеша, плюс еще и сверху нас связали нитью. Вокруг огня мы ходили не 7 раз, как в некоторых штатах Индии, а 4 – таков обычай Гуджарата. И каждый раз надо было задеть ногой священный камень. Причем, 3 раза я шла за мужем, а последний 4 – он за мной. Это означало, что муж, конечно, в семье главный, но и жена имеет свой голос и к ней тоже прислушиваются. Расшифровывается это хождение, как жить не тужить нам вместе еще в последующих перерождениях.

Самое главное, что отличает индийскую жену от не жены – это синдур, порошок красного цвета, который наносится на пробор волос. Его Даше нанес сам Дипеш

Потом настал черед поздравлений. Старшие женщины, тети и сестры желали счастья и хорошей замужней жизни новоиспеченной жене Даше. А потом все пошли фотографироваться и принимать подарки.

- Свадебного застолья у нас там не было. Как и тамады, культурной программы и прочего. Только небольшой фуршет.

По традиции, автомобиль, в котором возили молодоженов, должен был раздавить кокос. К счастью, он оказался не гнилым – это означало, что семейная жизнь у Даши и Дипеша будет хорошей

Их свадьба пришлась на период религиозного фестиваля Ганпати, когда поклоняются Богу Ганеше. Поэтому сразу после официальной части они пошли в храм к Ганеше.

А потом вместе с мужем Даша отправилась к нему домой. Там их встретила мама Дипа.

– Прежде чем войти в дом, я должна была окунуть ноги в таз с красной жидкостью и ступить на белое покрывало – оставить свои следы в доме мужа. Потом следовал еще один религиозный ритуал – уже около домашнего алтаря с божествами. Потом мы снова фотографировались. Было интересно, но очень долго и утомительно. Хотя мне сделали такой макияж и прическу, что от индианки было сложно отличить, я все же была там в диковинку, экзотикой. Точно так же, как Дип здесь у нас. Со мной фотографировались, приходили на меня смотреть, пытались общаться.

Даша оставляет свои следы в доме мужа

После свадьбы ребята отправились на поезде в путешествие на несколько дней по окрестностям Гуджарата, познакомиться и повидаться с родственниками Дипеша. Посетили один из индуистских храмов, куда после замужества отправляются жены в этой семье. Это тоже традиция. А еще отметились на тропике Рака – на самой северной широте, где солнце в полдень может подняться в зенит.

Про работу и место жительства

Даша с Дипешем и 3-летним сыном Арьяном живут в Ижевске. Сначала Дип доучивался, и они думали, что переедут после защиты. Потом случилась пандемия коронавируса.

– Вообще для маленького ребенка лучше жить в России. Здесь есть бесплатное образование, медицина. В Индии все платно. И если нет денег, а ты болен, то рискуешь просто умереть: врачи не будут тебя лечить, если не оплатишь. Там нет такого страхования, как у нас. Там нет пенсий, поэтому пожилых людей содержат их дети. А я кем и где буду там работать? В общем, это не просто так по щелчку пальцев взять и уехать.

К тому же Дипешу нравится зима и холод в России – он не любит жару.

– Ижевск для него маленький, тихий и спокойный город, где к иностранцам относятся с интересом. Ему нравится, когда его расспрашивают о нем самом и об Индии. А еще он любит фотографировать природу и особенно поезда. Даже здесь, в Ижевске, он с удовольствием делает снимки наших трамваев.

Дип преподает английский язык, а Даша – танцы: сальсу, бачату, румбу, кубинский сон, начала вести зумбу-фитнес и увлеклась индийскими танцами.

Даша преподает танцы: сальсу, бачату и др., а также увлекается индийскими танцами

- Меня часто спрашивают: «Даша, твой муж, наверное, в восторге от твоих индийских танцев?». Но, представляете, он не сразу узнал, что я ими начала заниматься. А сейчас, конечно, поддерживает меня, уверяет, что я хорошо танцую.

Про еду

Дип не понимает русский язык, общаются они с Дашей и сыном на английском. Иногда это трудно, признается Даша: когда-то она может что-то не понять, а он истолковать по-своему.

- Папа рассказывает Арьяну про Индию, показывает ее на карте. С бабушкой «видятся» по видеосвязи. Она ему говорит что-то на гуджаратском, он ей на русском. Так и общаются.

Даша и Дипеш

Вся забота о доме – на плечах Даши, но Дипеш активно ей помогает. А вот готовить он не умеет. Но если попросить его, например, что-то нарезать для блюда, то он охотно соглашается. Благодаря ему в семье Даши появились блюда из бобовых.

- Раньше максимум моя мама готовила гороховый суп. А теперь у меня муж – вегетарианец. Для него бобовые – это одно из основных блюд. Поэтому сейчас я готовлю разные блюда из чечевицы, фасоли и гороха, тушеные и с овощами. Вместе с сыном готовим конфеты из сухофруктов и орехов. Арьян любит месить тесто и раскатывать его для чапати (индийские лепешки, которые едят вместо хлеба с блюдами).

Появились в рационе и пряности. Даша стала их добавлять в еду, но делает все-таки не так остро, как в Индии – российские желудки к этому непривычны.

Как понравиться индийскому мужчине?

Даша с Дипешем и 3-летним сыном Арьяном живут в Ижевске

Если верить различным форумам и статьям, в Индии любят женщин в теле. Они любят рассматривать, «пожирать глазами», доказывать, что встреча с ними – это судьба. Они обожают говорить комплименты, но слова «я тебя люблю» для индийца почти ничего не значат. В Индии царит культ родителей, даже в наше время. Поэтому сыновья обычно прислушиваются к тому, что говорят родители. Индийцы не любят ленивых женщин.

Даша, в свою очередь, уверяет, что индийские мужчины следят за своей внешностью. Любят эффектно преподносить себя – или внешним видом, или «громкими» словами.

– Стереотипов в отношении русских женщин у Дипеша не было. Он о нас вообще ничего не знал. Иногда спрашиваю, чем ему понравилась, а он и не знает, что ответить. А вообще, если общаться с индийцами, то они все в один голос говорят – русские девушки красивые, хотим жениться на русских!