Где в Удмуртии можно познакомиться и погладить оленей, верблюдов, альпаку

Недалеко от Ижевска можно покататься на собачьих упряжках. Фото: vk.com/iz.klana.simurana

Впереди нас ждут длинные новогодние праздники – отличное время для прогулок, общения с семьей и природой. «Комсомолка» предлагает 7 мест, где можно познакомиться с животными, покормить их и погладить.

Детский зоопарк в «Зоопарке Удмуртии»

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Альпака, камерунские козы, овечки, осел, мини-пони, кролики – всех этих обитателей можно гладить, заходить к ним в загоны, кормить специальным кормом (его выдают) и фотографироваться.

Зоопарк домашних животных «В гостях у сказки»

Фото: vk.com/russki_dom

Здесь живут корова Люся, олень Эльза, козлики, кролики и другие животные. Они с удовольствием покушают из ваших рук угощения!

Олени в Летнем саду

Фото: vk.com/parkiizhevska

В этом году Летний сад им. Горького не закрыли на зиму и там появились новые жители — настоящие северные олени. Живут они в специальном загончике, их можно покормить, погладить и сфотографироваться с ними.

Кони в клубе «Аллюр»

Фото: vk.com/klub_allur

Можно покататься на лошади в спокойном темпе (шагом или рысью) как взрослым, так и детям, или организовать конное путешествие «В гости к Бабе- Яге» (это новогодняя программа для семей с детьми).

Много оленей на «Оленеферме»

Фото: vk.com/oleneferma18

Недалеко от Ижевска живет целое стадо оленей, которых можно покормить с рук (через сетку и в вольере), сфотографироваться с ними и понаблюдать за их жизнью в природе. С собой можно привезти яблочки, морковь, капусту или сухой геркулес.

Здесь же можно познакомиться с поросятами, козочками, барашками, альпакой, собачками и др. животными. В стоимость входит каша с горячим чаем, мангал, карусели и батут.

Разные собаки в «Деревне Хаски»

Фото: vk.com/iz.klana.simurana

Туристический центр «Деревня Хаски» основан на базе частного питомника ездовых собак «Клан Симурана». Здесь живут хаски, маламуты, норвежская ездовая собака и якутские лайки.

Со взрослыми собаками и щенками можно играть и фотографироваться, а экскурсоводы расскажут о своих питомцах и связанные с ними легенды, ответят на вопросы. Кроме собак здесь живут домашние животные – свинья, козочки, барашки.

Здесь же можно устроить катание на собачьих упряжках (за дополнительную плату).

Верблюды в «Шаман Парке»

Фото: vk.com/shamanparkburanovo

Сфотографироваться, погладить и покормить верблюдов можно в «Шаман Парке». Кржно встретить и других домашних животных – они все очень спокойные.