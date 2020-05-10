Где в Ижевске на самоизоляции заказать товары для ремонта

«Комсомолка» продолжает рассказывать о тех, кто участвует в акции #ИжевскВместе от Медиагруппа «Центр». Самоизоляция – это отличный повод обновить свой интерьер. В очередной подборке – все, что может пригодится вам для ремонта!

Электричество

«5 разряд»

Электромонтажные работы на коммерческой, производственной и жилой недвижимости. Монтаж электрики в подъездах многоквартирных домов, замена проводки в квартире, электрика в частном доме. В штате 8 работников, имеющие опыт более 15 лет. Работают с НДС.

Телефон: 77-69-39

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«Экосвет»

Магазин электротоваров и светотехники. Доставка от 1000 руб.

Где: ул. 30 лет Победы, 26а, ул. 50 лет ВЛКСМ, 30

Телефон: 56-72-68, 8-904-245-39-81

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«ЭнергоТехСервис»

Завод электротехнического оборудования. Производство низковольтных комплектных устройств (электрощитов); производство высоковольтного оборудования; производство блочного электрооборудования контейнерного исполнения (энергомодулей); автоматизация технологических процессов; услуги электролаборатории до и выше 1000В; электромонтажные работы.

Телефон горячей линии: 8-800-350-96-78

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Расходные материалы

Мастерская «ПАНЭКО»

Токарная деревообраблтка, столярка.

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«Ижевская фабрика красок»

ООО «Ижевская фабрика красок» производит высококачественные водно-дисперсионные лакокрасочные материалы на акриловой основе под Торговой Маркой «Стоцвет», «Линос». Продукция произведена на импортном оборудовании с использованием экологически чистого импортного сырья и родниковой воды. Доставка.

Где: пункт выдачи, ул. Пойма, 7, литер Н. Телефон: 65-89-65, 65-88-02 , 89124463210.

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«ТТ-ИНСТРУМЕНТ»

Заказы на инструмент, садовую технику, товары для автолюбителей, строительное оборудование, силовую технику, станки, сварочное оборудование, тепловую технику, ручной инструмент, расходные материалы. Более 2 600 000 товаров.

Пункт самовывоза: ул. Пойма, 7 (СЦ «Хозяйственная База», зал 227)

Телефон: 65-88-80

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Компания АРГО и сеть Ручка.ру

Фурнитура для окон, дверей и мебели. Возможна доставка!

Где: ул. Орджоникидзе, 5, ул. Ключевой пос., 81в

Телефон: 8-912-011-25-75

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Двери

Большой выбор дверей, консультации. На основе ваших запросов, высылают предложение.

Телефон +7 (3412) 775-823, добавочный временно 2

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«Окна на дом»

Поставка, установка пластиковых и алюминиевых окон и дверей. Остекление балконов и лоджий, остекление коттеджей. Готовы выполнить практически любой заказ, из светопрозрачных конструкции. Сейчас мы не можем выехать на замер и осуществить монтаж, но с удовольствием поможем подобрать вариант остекления по

Телефон: (3412) 90-45-45

Группа «ВКонтакте»

Сайт

Окна ПВХ

Окна ПВХ. Хорошие скидки.

Телефон: 8-922-507-10-84

«Керамания»

Поставка керамической плитки и керамогранита, мозаики и стеклоблока. Бесплатный 3Dдизайн и расчет керамической плитки.

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«Капля»

Магазин бытовой сантехники. Трубы, смесители, унитазы, мойки, запчасти для смесителей, мебель для кухни и ванной

Где: ул. Пушкинская, 251

Телефон: 43-89-88

Системы безопасности

Видеонаблюдение, видеодомофония, охранно-пожарная сигнализация. Бесплатные замеры в черте города.

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Видеонаблюдение

Видеонаблюдение, выезд в любую точку Удмуртии. Договор, гарантия, послегарантийное обслуживание.

Телефон: 8-922-686-47-73

3D заборы

ООО УралАгро - производство 3D-заборов. В наличии всегда большой ассортимент 3D-секций и комплектующих.

Телефон: 8-950-818-58-70

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Жалюзийные двери

Современные жалюзийные двери любых размеров (есть окрашивание) из сосны и МДФ. Отправка по России. Варка прозрачных окон на беседки, мансарды, веранды. Качество, гарантия.

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Телефон: 8-800-600-64-43

Ижсварка

Сварочные инверторы собственного производства «ИЖ», любые сварочные материалы и расходники, ремонт оборудования.

Где: ул. Маяковского, 35

Телефон: 31-05-05, 8-800-3333-152

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«Гаечкин Ключ»

Профессиональный и качественный ремонт электро, бензоинструмента и садовой техники любых марок. Заточка пильных дисков и цепей.

Где: ул. Воткинское шоссе, 146 (цокольный этаж, вход со двора)

Телефон: 44-05-00, 8-950-176-27-27

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Сервисный центр «Эксперт»

Аренда и ремонт инструмента. Есть доставка.

Телефон: 47-07-21

Ремонт и изготовление бочек для ассенизаторов

ООО ТПК «Дельта» и «СоюзСпецСтрой» предлагают свои услуги по ремонту и изготовлению бочек для ассенизаторов, а также услуги по ППМ изоляции стальных труб водяных тепловых систем!

Телефон: 56-56-06

Реставрация ванн

Реставрация ванн жидким акрилом. Сантехнические работы любой сложности. Бурение скважин на воду.

Телефон: 23-46-33, 8-963-483-07-54 (Ватсап, Вайбер)

Группа «ВКонтакте»

Магазин обоев «Декоретто»

Возможность реального бесконтактного просмотра. Обои бумажные от 99 руб.. виниловые от 250 руб., флизелиновые от 465 руб., флизелиновые горячего тиснения от 1090 руб.

Телефон: 8-982-994-02-12

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Услуги

Строительная геодезия

Выполняем работы строительной геодезии: разбивка осей фундамента, фасадные съёмки, геосопровождение строительства, проведение и оформление динамических и статических испытаний, подтверждение объёмов выполненных работ. На приборы есть действующие сертификаты поверок. Оплата любым способом, договор, ИП, ООО. Выезжаем в день обращения, работаем быстро и качественно. Оплата за услуги зависит от характера работы, в среднем 2000-4000 руб.

Телефон: 8-919-905-70-00

Грузчики, разнорабочие

Услуги грузчиков и разнорабочих. Квартирный, офисный переезд. Разгрузка-погрузка фур, контейнеров, грузчики на склад.

Телефон: 8-982-122-94-25

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Услуги спецтехники

Самосвалы, экскаваторы, бульдозер и фронтальные погрузчики. Доставка песка, ПГС, торфа, навоза, перегнойного щебня, бой кирпича.

Телефон: 23-55-53

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Ремонт

Ремонт квартир

Ремонт квартир и других помещений. На момент карантина оказываем экстренные вызовы по ремонту водопровода или электрики 24 часа.

Телефон: 8-922-520-08-00 (Станислав)

Помощь в ремонте квартир

Любая помощь в ремонте квартиры, дома или дачи. Сделаем все сами или научим вас.

Телефон: 8-912-856-57-84, 8-912-856-57-84-85

Ремонт квартир

В период карантина, цены прошлого года на ремонт квартир и постройки дома.

Телефон: 8-950-164-13-34

Укладка ламината

Высококачественная укладка ламината, кварц-винила, паркетной доски.

Группа «ВКонтакте»

Вы тоже хотите принять участие в акции медиагруппы «Центр» #ИжевскВместе?

Тогда расскажите о себе:

В группе «ВКонтакте» «Комсомольская правда»-Ижевск

В группе «ВКонтакте» IZHLIFE

В группе «ВКонтакте» радио «Адам»

В группе «ВКонтакте» «Наше радио»

В специальном чате в Телеграм от «Коммерсанта»

Напишите в комментариях, чем вы занимаетесь, какие услуги оказываете, и не забудьте хештег #ИжевскВместе. Все запросы и предложения будут собраны, отсортированы и опубликованы на сайте «Комсомолки».

Мы верим, что, объединившись, сможем помочь друг другу в непростой ситуации!

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