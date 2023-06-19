36 лет назад Ижевск, на 900 дней ставший Устиновым, вернул свое историческое имя

Этот плакат, установленный на Автозаводе, был призван утвердить в сознании жителей мысль о том, как замечательно быть устиновцами. Сейчас, спустя 30 лет, он воспринимается, скорее, как насмешка над горожанами, которых никто не спросил – а хотят ли они забыть слово «Ижевск»? Фото: фотоальбом «Устинов», Москва, 1986 год.

Ровно 36 лет назад – 19 июня 1987 года – завершилась эпопея с переименованием Ижевска в Устинов, длившаяся почти три года. Городу вернули его настоящее имя, в том числе, благодаря мощной волне протеста, которая поднялась среди ижевчан и не стихала все 900 дней. О том, как это было, расскажем в совместной рубрике «Комсомолки» и Центра документации новейшей истории Удмуртии – «Ижевск архивный».

ИЖЕВЧАН ПЫТАЛИСЬ ЗАСТАВИТЬ ЗАБЫТЬ СЛОВО «ИЖЕВСК»

20 декабря 1984 года скончался министр обороны страны, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов. Ровно через семь дней, – и это стало рекордом в истории советских переименований, – вышло постановление о присвоении Ижевску имени «Устинов».

После обратного переименования память о Дмитрии Устинове, который действительно сделал много для нашего города, увековечили, назвав в его честь новый район города – Устиновский. А не так давно бюст Устинова установили в сквере Победы, возле Вечного огня.

Власти пытались буквально вымарать слово «Ижевск» из официальных документов, прессы, телевидения и радио, но главное – из памяти горожан.

Было отменено празднование 225-летия города, ижевский автомобиль стали называть «уральской малолитражкой», ижевские оружейники превратились в «умельцев из Удмуртии», а пруд стал «водохранилищем города Устинова». «Совхоз «Ижевский» превратился в «Юбилейный», Ижевская птицефабрика - в Октябрьскую, ЦУМ «Ижевск» стал просто ЦУМом, а гостиница «Ижевск» превратилась в «Центральную».

В свет вышел и набор открыток с главными достопримечательностями города. Каждую карточку украшала тисненая золотом надпись «Устинов»

Учителя срывали с курточек школьников сувенирные значки с надписью «Ижевск», которые мгновенно стали дефицитом. А в 1986 году в Москве даже выпустили красочный фотоальбом «Устинов», представивший город в самом выгодном свете.

Но, несмотря на все усилия властей, разбуженная уже начинающейся перестройкой Удмуртия не приняла нового названия своей столицы.

«ДУХИ» И ИСПОРЧЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ: КАК СОПРОТИВЛЯЛСЯ ИЖЕВСК

Волна возмущения поднялась практически сразу. Инициаторами ее стали студенты, преподаватели, работники культуры и другие представители интеллигенции. Поток писем и жалоб хлынул в обком партии, редакции республиканских газет, радио и телевидения. В Удмуртском госуниверситете начали собирать подписи против переименования. 10 февраля студенты попытались даже провести митинг в центре города, но их разогнала милиция.

Среди архивных свидетельств того, что три года наш город носил другое имя, - не только официальные документы, но и такие вот фотографии. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

В феврале 1985 года при проведении выборов в Верховные Советы РСФСР и Удмуртской АССР ижевчане оставили на бюллетенях 8386 надписей против переименования, таких, например, как «Голосуем за Ижевск!». Когда кто-то из выступающих на собраниях или концертах оговаривался и называл Ижевск по-старому, это вызывало бурные аплодисменты.

13 августа 1986 года в городе было расклеено несколько листовок с обращением к трудящимся… Ижевска с призывом выйти на общегородскую демонстрацию под лозунгом «Мы за Ижевск!». Ее также разогнала милиция. На стенах домов тут и там писали «ДУХИ», что означало «Долой Устинов, хотим Ижевск!».

«Как вы могли разрешить, чтобы наш старинный город переименовали в Устинов? Почему у народа никто не спрашивает согласия? Что, нас за людей уже не считают?» - возмущался автор анонимного письма, адресованного лично Марисову, первому секретарю республиканского обкома партии.

Борьба за историческое имя Ижевска продолжалась 900 дней, и одним из решающих аргументов в споре горожан с властями стала папка, которую в апреле 1987 года в приемную ЦК привез Евгений Шумилов, профессор УдГУ, доктор исторических наук. В этой папке было 5 тысяч подписей за возвращение Ижевску его имени. Среди подписавшихся были практически все именитые ижевчане – Герои СССР, включая Михаила Тимофеевича Калашникова, герои Соцтруда и так далее.

И город победил: бюро Удмуртского обкома партии в конце концов обратилось в ЦК КПСС с просьбой рассмотреть вопрос об обратном переименовании. Ижевску вернули его историческое имя 19 июня 1987 года. Кстати, после возрождения Ижевска в стране больше не переименовали ни одного города.

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