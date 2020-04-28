«Медицинский спецназ»: как работает скорая помощь в Ижевске

28 апреля отмечается День рождения скорой помощи в России. Белая машина с красным крестом и надписью «03» у многих ижевчан ассоциируется с единственной надеждой на спасение при внезапных проблемах со здоровьем. Суровые врачи в белых халатах с оранжевым чемоданчиком, и водитель «скорой», который включив «сирену», лихо объезжает всевозможные пробки – как правило, единственное представление жителей о всей работе «скорой помощи».

Пару лет назад «Комсомолка» побывала на Центральной подстанции ижевской «скорой» и узнала, как на самом деле работают сотрудники, готовые сорваться на вызов в любое время суток и в любую точку города. В честь праздника мы решили еще раз напомнить вам об этом материале.

Фото: Ахмадишина Диля

КРУГЛОСУТОЧНО НА СВЯЗИ

Центральная станция «скорой помощи» - главная из пяти подстанций «скорых» в Ижевске - находится на Холмогорова, 29а. Именно отсюда выезжает большинство врачей. И сюда же при необходимости может приехать за медицинской помощью любой ижевчанин.

При входе в трехэтажное здание посетителей встречает женщина-вахтер и охрана – двое сотрудников в штатском. Внутри – полупустые коридоры и полная тишина. За закрытыми дверями трудятся десятки сотрудников «скорой»: принимают звонки, проверяют оборудование или обновляют чемоданчики с медикаментами. Работают здесь круглосуточно. Сами сотрудники бригад на станции редкие гости. Врачи работают «с колес», поэтому заезжают сюда вначале и в конце смены, да пообедать – если вдруг появятся 20-30 свободных минут.

Фото: Ахмадишина Диля

Каждый день начинается с того, что новый состав прибывшей на смену бригады меняет предыдущую: принимает автомобиль, чемодан с медикаментами и выезжает на вызов. Бригады работают по-разному, график формируется за месяц вперед. Кто-то работает по 8 часов, кто-то по 12, кто-то – в режиме суточных смен. Зарплата зависит от количества часов. Принцип простой: чем больше работаешь – тем больше получишь.

Большинство бригад работают днем и в вечернее время – именно тогда поступает больше всего звонков.

- Спокойнее всего у нас в ночные часы,обычно с 2-00 до 5-00. Поэтому в ночное время суток дежурят меньше всего сотрудников, - признаются в скорой. - Такого понятия, как «простой отгул», у нас нет. Работа сложная, поэтому сотрудник может взять отпуск без содержания только по серьезной и очень веской причине. Да и просто так, по своей прихоти «оголять» бригаду никто не будет. Безответственные у нас не работают, - рассказал главврач «Скорой» Олег Прузан.

В конце коридора – комната для приема пищи, с телевизором и микроволновками. Холодильники разбиты на шкафчики и секции, от которой у каждого сотрудника есть свой ключ. Возможность остаться на прием пищи прибывшим сотрудникам объявляют по громкой связи: «Бригада номер 17, обедайте». Однако если поступает экстренный звонок, то врачей снимают с обеда, и они не доедая, уезжают на вызов.

Фото: Ахмадишина Диля

Фото: Ахмадишина Диля

На первом этаже есть раздевалки, туалеты, душевые, актовый зал и даже большой зимний сад.

- Здесь много цветов и растений, есть аквариум с рыбками. У каждой – свой хозяин, который не забывает их регулярно кормить, - улыбается главврач станции скорой медицинской помощи Олег Прузан. – Мы чаще, чем любая другая медицинская организация сталкиваемся с отрицательными эмоциями. Поэтому зимний сад – это место, где можно банально переключиться, получить хороший настрой.

«МОЗГОВОЙ ЦЕНТР «СКОРОЙ»

Оперативный отдел, куда поступают звонки от пациентов со всего Ижевска и Завьяловского района, состоит из нескольких помещений,разделенных между собой прозрачными звукоизолирующими конструкциями.

Фото: Ахмадишина Диля

В одном из помещений работают шесть диспетчеров, которые круглосуточно принимают звонки по шести каналам, поступающим через 03, 103 (мобильный) и 112. За сутки они принимают более тысячи звонков. При обработке вызова формируется срочность посыла бригады,территориальное распределение по подстанциям. Покидать рабочее место больше чем на 20 минут здесь не принято, на обед ходят по одному или максимум двум сотрудникам за раз.

Фото: Ахмадишина Диля

Рядом отдельное рабочее место, с компьютером, принтером и электрокардиографом с функцией передачи ЭКГ на расстоянии. Сюда приходят электрокардиограммы, когда необходима срочная консультация от старшего и опытного врача. Он же дает рекомендации врачам на вызове.

- В экстренных ситуациях, например, когда у пациента случился инфаркт и нельзя терять ни секунды, врач руководит процессом и дает прямые указания на проведение тромболитической терапии по всей территории Удмуртской республики - объясняет Василий Туев, старший врач смены.

Фото: Ахмадишина Диля

За стеклянной перегородкой – главное связующее звено между диспетчерами и бригадами «скорой». На большом мониторе интерактивная карта Ижевска, за которой следят два сотрудника. Здесь обозначено расположение машин всех подстанций: свободных и занятых и их передвижение. Там же высвечивается адрес пациента, откуда поступил звонок.

Если это экстренный вызов, то направляют бригаду, которая находится на максимально близком расстоянии. Для экономии времени, она получает всю необходимую информацию из центральной подстанции сразу на планшет.

«СВОИХ» ПАЦИЕНТОВ ЗНАЮТ В ЛИЦО

Объем работы у бригад большой – до 800 выездов за сутки. Есть и постоянные пациенты, которых сотрудники «скорой» уже знают в лицо и помнят адрес наизусть.

- Таких пациентов мы обязательно передаем в поликлинику. Но на вызов к ним чаще все равно выезжаем, так как обострение хронических заболеваний могут иметь серьезные последствия. - объясняет главврач. – Хотя есть такие, которые вызывают «скорую» каждый день, а иногда и два раза в день. И при этом, живут в доме над поликлиникой.

Фото: Ахмадишина Диля

В зависимости от тяжести состояния пациента, сотрудники «скорой» находяться на вызове столько времени,сколько необходимо для его окончания,чтобы не было опасности оставить пациента дома либо доставить его в стационар. Но если это, например, температура без осложнений, то бригада чаще на вызове находится не долго.

- Никакого лимита времени по нахождению у пациента у нас нет. Но бригада никогда не развернётся со словами «Время вышло, до свидания!», - подчеркивает руководитель ижевской «скорой».

ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ «СКОРОЙ»

Отдельная гордость «скорой» - это информационные системы, которые они используют в работе – Глонасс и Адис.

Фото: Ахмадишина Диля

В каждой бригаде есть рабочий планшет и сотовый телефон. Планшет - исключить голосовое сообщение между диспетчером и бригадой, увеличить точность передачи информации и сократить время. Телефон – для срочной связи с диспетчером или есть необходимость связаться с пациентом напрямую.

- Чтобы получить вызов, уточнить адрес, у бригады уходило до 1 минуты. Сейчас – доли секунды. В программе на планшете они видят ФИО пациента, адрес и всю информацию, которую он передал диспетчеру, - рассказывает Игорь Васильев, начальник технического отдела. - Такая передача информации есть еще не во всех городах России. Ижевск – один из немногих. Теперь все быстро, точно и без погрешностей в адресе. Например, нет такого, что вызвали на проспект Бабушкина, а приехали на проезд Бабушкина.

Фото: Ахмадишина Диля

Кстати, после нескольких случаев нападения агрессивных пациентов на сотрудников «скорой», о которых сами сотрудники рассказывают неохотно, разработчики программы добавили новую функцию – вызов полиции. Подать сигнал SOS своему диспетчеру можно двумя незаметными способами. Какими – показывать нам не стали.