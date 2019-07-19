Экс-«сваха» и ижевский психолог: «Прежде, чем искать любовь, разберитесь в себе»

Вот уже несколько лет Надежда Печеникина помогает ижевчанам найти свою любовь. Опыт у нее немаленький - три года в роли профессиональной свахи и психолога. Кого чаще всего ищут одинокие ижевчане и ижевчанки, узнала «Комсомолка».

Надежда признается - новую для себя профессию свахи она начала осваивать после развода с мужем. Как объясняет женщина, в какой-то момент супруги просто отдалились друг от друга. Но разрыв не стал поводом для отчаяния. Статус «в разводе» она поменяла на режим «в активном поиске». Однако многочисленные знакомства и свидания тогда не приводили к результату.

- Отчасти это произошло из-за отношения к жизни, к семье, - объясняет Надежда.

Однажды она в качестве эксперимента познакомила свою подругу с одним из бывших поклонников. Опыт оказался удачным - сложилась пара. А потом она свела еще двоих. После нескольких удачных попыток Надежда убедилась в своем призвании быть свахой.

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Как это работает?

- Моими клиентами были женщины 25-35 лет и мужчины от 30 лет, - вспоминает Надежда. - Как правило, работники среднего звена и руководители. Женщины - часто разведенные с детьми или те, кто не был замужем ни разу. Мужчины - руководители предприятий, люди с высоким достатком, привыкшие жить по принципу «работа-дом». Им просто негде было знакомиться - и они обращались за помощью.

Сначала сваха приглашала каждого порознь на 15-минутную встречу. Знакомство проходило в форме разговора о том, что клиенты хотят получить от общения с потенциальной второй половиной, какими видят отношения. Сваха оценивала перспективность клиента: нужны ли ему серьезные отношения. Клиент оценивал сваху.

Вторая встреча назначалась после взаимного «да». Более детальное знакомство занимало час-полтора. Клиент заполнял анкету: место работы, наличие/отсутствие детей, наличие/отсутствие штампа в паспорте, были ли продолжительные отношения. «База данных» - это рукописные анкеты с фотографиями.

- Однажды ко мне пришел мужчина 45 лет, очень сдержанный, - вспоминает Надежда. - У него были долгие отношения, но отцом ему стать так и не удалось. Поэтому детей он не хотел. В это же время обратилась женщина 36 лет, у нее была дочь 12 лет. Клиентка была веселой, энергичной. Я посоветовала им сходить на свидание, хотя они совершенно разные. Избыток энергии в женщине «зажег» мужчину. Они сходили на несколько свиданий. Сначала женщина жаловалась, что партнер скучный, но решила продолжить знакомство. Через два месяца она позвонила и сказала, что они начали жить вместе. Эта пара - яркий пример того, что противоположности притягиваются.

Приходили и люди, которые искали удачную партию для брака по расчету. В требованиях ко второй половинке они говорили о машинах, квартирах.

- Как-то пришла девочка на консультацию, - вспоминает Надежда. - С каждой встречей ее запросы возрастали. Сначала она хотела бизнесмена, потом она придумывала, какую машину он должен водить, какую недвижимость иметь за границей.

Надежда регулярно проводит тренинги и помогает ижевчанам найти свою любовь

Непростая работа

За время работы Надежде удалось «свести» более 10 пар. Несмотря на это, ижевчанка оставила брачный «бизнес».

- Работа оказалась совсем не из легких, - улыбаясь, признается Надежда. - Приходили люди и рассказывали о своих проблемах. А я понимала, что пока женщина не решит свои проблемы, она не сможет выстроить здоровые отношения. Многие же как думают? «Дайте мне мужчину - и все встанет на свои места». Но это работает не так, - уверена она. - Сначала нужно понять, чего ты хочешь от жизни, от партнера. А тут нужна не сваха, тут нужен психолог.

Сейчас Надежда помогает ижевчанам разобраться в себе и восстанавливать отношения.

- Ко мне пришла женщина, которая недавно развелась. У нее осталось двое детей, - рассказывает она. - Когда начали работать с ней, выяснилось, что женщину не устраивает: бывший муж выходным с семьей предпочитал помощь родителям. Я предложила ей взглянуть на ситуацию с другой стороны - ее муж из дружной семьи, в которой принято помогать родственникам. Вместо «я» появилось «мы». В итоге женщина начала разговаривать с бывшим мужем и даже вернулась к нему.

Нашла Надежда и свою любовь. А сейчас она проводит учебы и тренинги, помогая одиноким ижевчанам разобраться в себе и найти свою любовь.

- Я часто даю практические советы, говорит она. - Например, рассказываю, где можно познакомиться с мужчинами. А иногда даже хожу с девочками, чтобы указать на то, как они себя ведут, какие ошибки совершают.

В месяц к свахе приходили 10 женщин и 3-5 мужчин

Кого ищут одинокие ижевчане?

- Мужчины теперь не ищут зацикленную на ведении хозяйства женщину, - рассказывает Надежда. - Она должна быть интересной, чтобы было о чем поговорить - мужчинам хочется гордиться своей женщиной. Обязательным пунктиком является секс. Женщины же, как правило, о нем не говорят. Они делают акцент на том, чтобы мужчина был щедрым, ухаживал за ними, дарил подарки, ищут в партнере надежную, родственную душу - мужчину, с которым спокойно и безопасно. Женщинам с детьми важно, чтобы муж по-доброму относился к ребенку.