«Когда-то через это проходят все»: Почему подростки решили «поиграть в убийство» в Ижевске
Отдел полиции №2 по Октябрьскому району Ижевска проводит проверку по факту видео, которое появилось на днях в соцсетях. На этом видео, снятом из кабины трамвая, видно, как ранним утром компания юношей и девушек стоят на путях, пытаясь поднять лежащего прямо на рельсах сверстника. На вид ребятам – 14-15 лет.
ТОЛЬКО ВЕРСИИ
Все произошло около моста у Центральной площади, после остановки «ЦУМ». Как сообщила водитель трамвая, порядка двух минут подросток просто лежал на рельсах. Ребята начали оттаскивать парня с рельс только тогда, когда трамвай подъехал к ним чуть ближе.
По словам ижевчан, подростки не были знакомы с лежащим на рельсах парнем, другие утверждают, что накануне видели компанию в ночном клубе. Пользователи социальных сетей выдвигают версию, что все шестеро были пьяны. Однако все версии пройдут проверку.
- Когда-то через это [употребление алкоголя] проходят все подростки, и как алкоголь повлияет на ребенка, непонятно. На взрослых-то пагубно влияет. Ребенок, возможно, и не вспомнит, что такой случай произошел, - поделилась мнением ижевчанка Ирина Ардашева. – Если бы такой случай произошел в нашей семье, ребенка бы однозначно ждал серьезный разговор с отцом. Истерик бы не было – все-таки воспитание мальчика вырабатывает иммунитет: то подерутся, то что-то разобьют, то попробуют курить, как взрослые.
В Ижевске дети поиграли в убийство на трамвайных путях.Автор видео: Ирина Вершинина в ИГГС
ЕСТЬ МНЕНИЕ
По мнению врача-психиатра Марии Вебер, до разговора с самими подростками и выяснением всех обстоятельств нельзя сказать, является ли произошедшее шуткой, развлечением или попыткой суицида. А причины такого поведения следует искать не только в мотивах подростка, но и в его увлечениях и хобби, а также в отношениях в семье.
- Вариантов множество. Если это попытка суицида, то вопрос как к самому подростку, так и к родителям. С другой стороны, ребята, которые пытались оттащить друга с рельс, смеялись. Не было заметно, что им страшно, что они чем-то взволнованны. Значит, просто розыгрыш? Щекотали себе нервы? Возможно. Все, что касается детей, стоит рассматривать с максимально возможного количества сторон. И как бы не пели песни о том, что должна воспитывать школа, секция, вуз, все же основной корень таких ситуаций внутри семьи и тех ценностей, которые прививаются ребенку, – поясняет Мария. – Взрослым стоит помнить: если вдруг ситуация выходит из-под контроля, не нужно стесняться выходить на связь со школьными психологами, а если не хотите огласки в школе, то есть множество частнопрактикующих специалистов. Каждое поведение закрывает определенную потребность. Другими словами, ребенок в чем-то нуждается, но не может это донести до семьи, или его не желают слушать. Сможете ее отыскать (в личной беседе или во время консультаций со специалистом), значительно снизите риск появления поведения суицидального характера.
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