2018-07-27T11:00:44+03:00
Общество

Ижевчанин вместе с друзьями построил спортивную площадку в родной деревне

Теперь в планах у Константина Трофимова – обустроить площадку к зиме
АЛИНА МУЗАФАРОВА
Поделиться:
Фото: архив героевФото: архив героев
Изменить размер текста:

В начале июля в небольшой деревушке Удмурт Сюгаил под Можгой прогремел настоящий праздник в песнями, танцами и спортивными соревнованиями. Поводом стало открытие спортивной площадки, которую своими руками построил обычный ижевчанин Константин Трофимов вместе с друзьями.

На месте спортивной площадки – трава и мусор

В конце 1990-х и начале 2000-х на поле с футбольными воротами в Удмурт Сюгаиле кипела жизнь: ребята днями и ночами проводили там время. Но в 2005 году, когда дети подросли и полностью отдались учебе, площадка пришла в запустение. Пара лет, и на месте поля, где носились мальчишки и девчонки, не осталось ничего – все заросло, ворота развалились, местные жители пасли здесь коров.

- Удмурт Сюгаил – моя родная деревня, я там жил до 2009 года, пока не поступил в институт и не уехал в Ижевск, - рассказывает Константин Трофимов. – У меня там остались родные, друзья. И каждые выходные я стараюсь приезжать туда. В деревне никакой инфраструктуры: ни школ, ни детских садов, ни площадок для игр. А детей здесь около 200 из 600 жителей.

Фото: архив героев

Фото: архив героев

Весной 2017 года Константин вместе с друзьями решили – деревне нужен свой центр. Сказано – сделано: взялись восстанавливать старое спортивное поле, на котором когда-то играли сами. По словам ижевчанина, спорт занимает особое место в его жизни – он входит в команду по воркауту (уличная гимнастика. – Прим. ред.), а всю студенческую жизнь защищал честь института на соревнованиях по пауэрлифтингу

- Дети, которые там живут, даже не знают о том, что когда-то было такое поле, где можно было играть и развиваться в спортивном направлении, - рассказывает Константин. – Я знал и понимал, что можно все сделать своими руками и бюджетно. Знал, что мы с друзьями справимся. К администрации и властям обращался, только чтобы нам разрешили работать на этой площадке. Я знаю, чтобы получить помощь от властей или грант, нужно потратить много времени, а мы хотели запустить площадку уже летом 2018 года.

Фото: архив героев

Фото: архив героев

Качели и площадка своими руками

В мае Трофимов вместе с друзьями начали активную работу: местный фермер бесплатно помог вспахать заросшее поле, а после ребята засеяли газон. Изначально хотели поставить футбольные ворота и сделать воркаут-площадку. Но стоило подключиться местным жителям, стало понятно – этого будет недостаточно.

- Жители проходили мимо, когда мы работали на поле, и интересовались, что мы делаем, - рассказывает Константин. – Поэтому мы решили собрать местных, пригласили главу муниципального образования и озвучили идею. Люди неравнодушные решили поддержать рублем – в итоге мы собрали 29 тысяч рублей. А потом создали группу в соцсети, где люди писали, что хотели бы еще песочницу и скамейку, например. А мы брали и делали.

Всего за пару месяцев на заросшем поле в деревне появилось футбольное поле с потрясающим газоном, волейбольная площадка, комплекс снарядов для воркаута, небольшая детская площадка, лавки, столы и урны.

Всего за пару месяцев на заросшем поле в деревне появилось футбольное поле с потрясающим газоном, волейбольная площадка, комплекс снарядов для воркаута, небольшая детская площадка, лавки, столы и урны.

Молодой человек изучил все ГОСТы, чтобы площадка была сделана правильно, а его друг «варил» ворота и качели.

- Ничего заводского на площадке – мы всё делали сами. Закупали материалы, пилорама выдала нам доски – сделали щит для баскетбольного кольца и песочницу, а песок набирал сам на карьере, - рассказывает Константин. – А местные жители участвовали в покраске. Достаточно было выложить информацию об этом в группе в соцсети. Работа тянулась с мая по июль.

Всего на постройку площадку ушло около 100 тысяч рублей

Всего на постройку площадку ушло около 100 тысяч рублей

Заключительные штрихи, как всегда, были перед самым открытием – 14 июля. Константин Трофимов позвал друзей, которые помогли организовать настоящий праздник: проводились мастер-классы, соревнования, показательные выступления по воркауту и концерт.

- Когда-то давно в деревне был клуб, там проводили День деревни. Но не стало клуба, не стало и праздника. А так важно, чтобы все в деревне были знакомы, наладили контакт, поэтому теперь 14 июля мы решили сделать этим самым Днем деревни, - делится Константин. – Планов много, и зимой на этой площадке тоже можно будет отдохнуть – хотим поставить там горку!

Фото: архив героев

Фото: архив героев

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Жители Самарской области чаще всего покупают ижевские универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross
В Ижевск приходят холода
В Ижевске дебошир выбрасывал вещи из окна на автомобиль
Обновлённый троллейбус появился в Ижевске
В Ижевске нашли уникальные предметы старины – предположительно, эпохи Александра I
Впервые Ижевск может войти в отопительный период за 1-2 дня
В Удмуртии под колеса грузовика попала 7-летняя девочка
На Воткинском шоссе в Ижевске заработал новый светофор
3 августа в Удмуртии ожидается жара и грозы
В ДТП под Вольском пострадала женщина из Удмуртии
Историю семьи из Удмуртии покажут в передаче «Жди меня» на НТВ
Европейский суд по правам человека постановил выплатить вице-спикеру гордумы Ижевска Шаталову неустойку
ХК «Ижсталь» не поменяет домашний лед
В Ижевске переделают свежеуложенный асфальт на улице 9 Января
В Ижевске пьяный угонщик пытался спрятаться от полиции в лесу
В Удмуртии женщина спаивала детей из-за стресса
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала лицом косметического бренда Shiseido
Tele2 ускорилась в Приволжье
В Удмуртии вынесли приговор бывшему главе администрации Воткинского района
В День ВДВ в Ижевске ограничат движение на улице Горького
Ведущий Первого канала, бабушки из Бураново и именитые спортсмены: Что ждет ижевчан на открытии гонок на квадроциклах
Тяжелый мотоцикл ижевского производства проекта «Кортеж» выйдет на рынок под брендом «Иж»
Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в список кадрового резерва президента России