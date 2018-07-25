Ижевчанин вместе с друзьями построил спортивную площадку в родной деревне

25 Июль 13:30 2018-07-27T11:00:44+03:00

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В начале июля в небольшой деревушке Удмурт Сюгаил под Можгой прогремел настоящий праздник в песнями, танцами и спортивными соревнованиями. Поводом стало открытие спортивной площадки, которую своими руками построил обычный ижевчанин Константин Трофимов вместе с друзьями.

На месте спортивной площадки – трава и мусор

В конце 1990-х и начале 2000-х на поле с футбольными воротами в Удмурт Сюгаиле кипела жизнь: ребята днями и ночами проводили там время. Но в 2005 году, когда дети подросли и полностью отдались учебе, площадка пришла в запустение. Пара лет, и на месте поля, где носились мальчишки и девчонки, не осталось ничего – все заросло, ворота развалились, местные жители пасли здесь коров.

- Удмурт Сюгаил – моя родная деревня, я там жил до 2009 года, пока не поступил в институт и не уехал в Ижевск, - рассказывает Константин Трофимов. – У меня там остались родные, друзья. И каждые выходные я стараюсь приезжать туда. В деревне никакой инфраструктуры: ни школ, ни детских садов, ни площадок для игр. А детей здесь около 200 из 600 жителей.

Фото: архив героев

Весной 2017 года Константин вместе с друзьями решили – деревне нужен свой центр. Сказано – сделано: взялись восстанавливать старое спортивное поле, на котором когда-то играли сами. По словам ижевчанина, спорт занимает особое место в его жизни – он входит в команду по воркауту (уличная гимнастика. – Прим. ред.), а всю студенческую жизнь защищал честь института на соревнованиях по пауэрлифтингу

- Дети, которые там живут, даже не знают о том, что когда-то было такое поле, где можно было играть и развиваться в спортивном направлении, - рассказывает Константин. – Я знал и понимал, что можно все сделать своими руками и бюджетно. Знал, что мы с друзьями справимся. К администрации и властям обращался, только чтобы нам разрешили работать на этой площадке. Я знаю, чтобы получить помощь от властей или грант, нужно потратить много времени, а мы хотели запустить площадку уже летом 2018 года.

Фото: архив героев

Качели и площадка своими руками

В мае Трофимов вместе с друзьями начали активную работу: местный фермер бесплатно помог вспахать заросшее поле, а после ребята засеяли газон. Изначально хотели поставить футбольные ворота и сделать воркаут-площадку. Но стоило подключиться местным жителям, стало понятно – этого будет недостаточно.

- Жители проходили мимо, когда мы работали на поле, и интересовались, что мы делаем, - рассказывает Константин. – Поэтому мы решили собрать местных, пригласили главу муниципального образования и озвучили идею. Люди неравнодушные решили поддержать рублем – в итоге мы собрали 29 тысяч рублей. А потом создали группу в соцсети, где люди писали, что хотели бы еще песочницу и скамейку, например. А мы брали и делали.

Всего за пару месяцев на заросшем поле в деревне появилось футбольное поле с потрясающим газоном, волейбольная площадка, комплекс снарядов для воркаута, небольшая детская площадка, лавки, столы и урны.

Молодой человек изучил все ГОСТы, чтобы площадка была сделана правильно, а его друг «варил» ворота и качели.

- Ничего заводского на площадке – мы всё делали сами. Закупали материалы, пилорама выдала нам доски – сделали щит для баскетбольного кольца и песочницу, а песок набирал сам на карьере, - рассказывает Константин. – А местные жители участвовали в покраске. Достаточно было выложить информацию об этом в группе в соцсети. Работа тянулась с мая по июль.

Всего на постройку площадку ушло около 100 тысяч рублей

Заключительные штрихи, как всегда, были перед самым открытием – 14 июля. Константин Трофимов позвал друзей, которые помогли организовать настоящий праздник: проводились мастер-классы, соревнования, показательные выступления по воркауту и концерт.

- Когда-то давно в деревне был клуб, там проводили День деревни. Но не стало клуба, не стало и праздника. А так важно, чтобы все в деревне были знакомы, наладили контакт, поэтому теперь 14 июля мы решили сделать этим самым Днем деревни, - делится Константин. – Планов много, и зимой на этой площадке тоже можно будет отдохнуть – хотим поставить там горку!

Фото: архив героев

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