2018-07-27T11:00:44+03:00
Политика

Почему Артем Богданов оставил пост начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска?

Эксперты считают, что в управлении продолжаются кадровые перестановки
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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20 июля стало известно, что свой пост покидает начальник управления благоустройства и транспорта Артем Богданов. С чем связано это решение, и какие еще перестановки ждут управление?

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ?

Информация о том, что Богданов уходит из администрации, появилась в соцсетях вечером 20 июля.

Фото: сриншот личной страницы

Фото: сриншот личной страницы

Напомним, что Артем Богданов занимал эту должность с октября 2017 года. Это не первый его опыт работы в администрации - свою карьеру Богданов начинал в 2013 году с поста советника главы города по транспорту и дорожному хозяйству. Тогда он занимался развитием велодорожек. Кроме того, именно благодаря Артему Богданову в городе появились ограждения в виде желтых полусфер, пластиковая разметка и катафоты (светоотражатели), а еще большие дублирующие знаки пешеходного перехода на асфальте и диагональная разметка.

ПОЧЕМУ ЖЕ УШЕЛ?

Несмотря на то, что за 10 месяцев своей работы в должности начальника управления Богданов не успел получить негативных отзывов от республиканских властей, и его деятельность не вызывала вопросов, для экспертов решение Богданова неожиданностью не стало. По их мнению, на него могли повлиять постоянная нехватка средств на деятельность Управления, а также кадровые перестановки.

– Мне кажется, что ситуация связана с тем, что начинает происходить в городе. Та нездоровая атмосфера. Новый глава еще и не избран, но, возможно, Артем Богданов уже понимает, с кем ему придется работать и не хочет брать на себя ответственность. Поэтому и принял такое решение, – считает политконсультант Андрей Светиков.

Это мнение разделяет и депутат Гордумы Ижевска Дмитрий Сурнин.

- Через месяц в администрацию города придет новая команда, - считает он.

– Уход Богданова, как и уход многих других, связан с обновлением кадров Удмуртии на всех уровнях. И естественно, что он решил уйти сейчас и сам, чем ждать, когда его попросят или создадут условия для ухода, - считает тем временем политолог Александр Балицкий.

Эксперты также не исключают варианта трудовой миграции Богданова в Севастополь. Напомним, в свое время туда перебрался бывший глава УБиТа Михаил Тарасов. А недавно в город на побережье Черного моря переехал экс-замминистра образования республики Игорь Белозеров, который возглавил городской департамент образования Севастополя.

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