26 Июль 10:34 2018-07-27T11:00:44+03:00

Евгений Шумилов: «Я вернулся из Колымы 60 лет назад, но до сих пор впечатлен Ижевском» Фото: Константин ИВШИН

«Комсомолка» пообщалась с историком и узнала, как началась его любовь к городу

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- Этот год будет, пожалуй, самым плодовитым на книги. Недавно прикупил еще шесть баночек черных чернил, - на стандартный вопрос о делах текущих я получила от Евгения Шумилова, недавно отпраздновавшего 75-летний юбилей, нестандартный ответ.

- ???

- Да, сначала я пишу от руки и только потом набираю текст на компьютере, - объясняет ученый. - Почему чернилами? Да потому что шариковая ручка вся одинаковая, ею невозможно что-то выделить. Я же художник, мне важно все эстетически сделать красиво. Я бы и гусиным пером писал, если бы оно у меня было.

«Знаю каждый день истории Ижевска»

Три новых книги Евгения Шумилова, как 25 предыдущих, тоже посвящены истории Ижевска.

- Евгений Федорович, откуда у вас такая любовь к Ижевску?

- Я родился в Ижевске, это мой родной город.

- Но многие здесь родились.

- У меня есть вот какой нюанс. В 1949 году, когда мне было шесть лет, я оказался на Колыме. Мама уехала туда на заработки. А Колыма - это голые сопки, никаких деревьев. Только стланик (единственное крупное вечнозеленое растение Колымы. - Прим. авт.) и бараки.

И вот когда в 1957 году мы вернулись в Ижевск, я был потрясен. Ахнул от увиденного примерно так же, как жители нашей страны, когда в начале 1990-х годов начали выезжать за границу. Теплый пруд, большие, выше домов, деревья, уютные деревянные избы. Это все меня настолько потрясло, что я до сих пор хожу под впечатлением.

Вернувшись в Ижевск, я начал эту красоту зарисовывать (до 31 августа в музее ИЗО проходит выставка картин Евгения Шумилова - Прим. авт.). Позже, в 1970-е годы, начал изучать, что за ней стоит. Стал коллекционировать дореволюционные открытки, фотографии, сидеть в архивах.

По образованию я искусствовед, но постепенно переквалифицировался и стал историком. Причем не просто историком - историков много, но историк Ижевска я один. Я говорю об этом с гордостью, без всякого самохвальства, поскольку знаю все периоды, каждый день истории Ижевска. И продолжаю ее изучать.

До 31 августа в музее ИЗО проходит выставка картин Евгения ШумиловаФото: Константин ИВШИН

«Нельзя и дальше любоваться руинами»

- Как бы вы охарактеризовали период, который Ижевск переживает сейчас?

- Термин «кризис» по отношению к государству появился еще в 2008 году. Кстати, впервые произнес его Дмитрий Медведев, будучи Президентом России, именно в Ижевске. Этот кризис за десять лет не прекратился. Ижевск - часть России, поэтому выскочить из него, построить тут какой-то отдельно взятый коммунизм невозможно.

- Пожар и обрушение колонны на главном символе Ижевска - башне Ижевского оружейного завода - можно назвать кульминацией кризиса?

- Кто-то удачно назвал это точкой невозврата. Недавние события - пожар на башне «Ижмаша» - можно охарактеризовать как трагикомические. Сгоревшая колонна была колонной триумфа, символом победы России в Отечественной войне 1812 года. Но 3 июля 2018 года она превратилась в колонну позора - всему обществу, тем, кто несет ответственность за разрушающийся на наших глазах уникальный памятник архитектуры федерального значения.

Нельзя дальше просто смотреть на башню и любоваться руинами. Хорошо, что общественность забила тревогу. Но за счет общественности восстановить такое здание невозможно, нужна государственная рука.

Многие рисуют такую картину: мол, найдется с десяток спонсоров, которые возьмут в аренду главный корпус и каждый, всяк на свой лад, будет эти прекрасные залы приспосабливать под свои цели. И получится вместо единого ансамбля турецкий базар. Южнее этого корпуса этот процесс уже идет. Старые корпуса, имеющие не меньшее историческое значение, перешли в частные руки, и этот турецкий базарчик там сейчас формируется.

«Я оптимист. Верю в будущее»

- Не нравится вам то, что происходит на набережной?

- Раньше вся прибрежная зона - плотина, набережная - была моим любимым местом в Ижевске. Но плотина превратилась в мощную автомагистраль, да еще и с обрубленными деревьями и обезглавленной башней. Нынешняя набережная мне тоже не по душе. Она кажется какой-то пустынной, странной по дизайну.

Лицо Ижевска, его водный фасад, куда важнее. Он должен быть гармоничным, ритмичным, удобным. А у нас там все какое-то недоделанное, неуклюжее. Поэтому сейчас мое любимое место в городе - линия вдоль Ижа на восточном берегу пруда, там, где сейчас находится памятник ижевским оружейникам. Здесь еще наши деды гуляли. Я называю это место Венец. Он похож на холмы, которые можно увидеть вдоль рек в поволжских городах.

- Какой период в истории Ижевска для вас, как для историка, наиболее интересен?

- Времена трех великих деятелей: Андрея Дерябина, Семена Дудина и Захария Лятушевича. Эта троица захудалое поселение при ижевском железоделательном заводе превратила в цивилизованный европейский город-завод, город-сад. Сейчас, к сожалению, Ижевск уже нельзя назвать ни городом-заводом, ни городом-садом. Но как бы то ни было, я оптимист. Верю в будущее.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Ровно 900 дней Ижевск именовался Устиновым. Одним из решающих аргументов в споре горожан с властями за возвращение городу исторического имени стала папка, которую в апреле 1987 года в приемную ЦК КПСС привез Евгений Шумилов.

- В этой папке было пять тысяч подписей за возвращение Ижевску его имени, - вспоминает Евгений Федорович. - Среди подписавшихся были практически все именитые ижевчане - Герои СССР, включая Калашникова, герои Соцтруда…

Так вот отвез папку в Москву, а потом периодически названивал в приемную ЦК: «Где наша папка? Как реакция?». Мне отвечали: «Егор Кузьмич Лигачев (секретарь ЦК КПСС с 1983 по 1990 год - Прим. авт.) рассматривает ваш вопрос». В итоге решение о возвращении городу старого названия приняли в мой день рождении - 19 июня 1987 года. Это единственный подарок от партии и правительства лично мне.

Три новых книги Евгения Шумилова, как 25 предыдущих, тоже посвящены истории Ижевска.Фото: Диля Ахмадишина

ДОСЬЕ «КП»

Евгений Шумилов родился в Ижевске 19 июня 1943 года.

Доктор исторических наук, кандидат искусствоведения, профессор УдГУ, почетный гражданин Ижевска.

Имеет немало наград. В их числе орден преподобного Сергия Радонежского, медаль «За вклад в наследие народов России» и медаль Калашникова.

Меломан (любимые композиторы - Моцарт, Бетховен, Малер, Стравинский) и путешественник (побывал более чем в 20 странах).

Женат. Воспитал троих сыновей, которые подарили ему пятерых внуков