«Улетай-2018»: новая площадка, свадьбы в стиле «НАШЕго Радио» и афтепати

26 Июль 14:12 2018-07-27T11:00:44+03:00

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Прошли очередные жаркие летние выходные, а вместе с ними и главный рок-фестиваль в Удмуртии – «Улетай 2018». Для гостей фестиваля этот уикенд был жарким не столько из-за погоды, хотя и она порадовала, сколько из-за теплой атмосферы, мощных коллективов, отличной организации и ярких слушателей. Можно сказать, что новоселье фестиваля удалось!

Поле с высоты птичьего полета. Фото: vk.com/uletayfest

Твои друзья спасут тебя, ты знаешь

Прошедший фестиваль был отличным примером того, насколько важна дружба. На «Улетае» было несколько случаев, когда группы приходили друг другу на выручку. Группа «Наив» не могла отыграть свой сет, но друзья из группы «Йорш» и «Элизиум» пришли на помощь.

Группа «Слот» оказалась в похожей ситуации. Перед выступление «пропал» гитарист коллектива, но и тут ребят не бросили на произвол судьбы. Гитарист группы «Пилот» отыграл весь концерт вместе со «Слот».

«Слот» благодарят своих поклонников. Фото: Ирина Тронина

С группой «Пилот» тоже не обошлось без приключений. В аэропорту остались их музыкальные инструменты, но коллектив придумал, как выйти из этой непростой ситуации. Музыканты решили провести так называемый «квартирник», а зрители в итоге написали огромное количество положительных отзывов.

Квартирник группы «Пилот». Фото: Ирина Тронина

Смотри на меня!

Не обошелся фестиваль и без флешмобов и перформансов. Один из самый ярких произошел на выступлении группы «Anacondaz». У группы есть свое сообщество поклонников «Pauzern Crew», поддерживающее группу на каждом выступлении. И на этот раз они удивили. Во время песни «Смотри на меня» ребята зажгли фаеры и дымовые шашки.

Группа «Anacondaz». Фото: Елизавета Бобылева

Владимир Котляров, фронтмен группы «Порнофильмы», зарядил самый огромный сёрклпит (участники начинают бегать по кругу, образуя своеобразный «хоровод» - Прим. ред.), который охватывал почти всю площадь перед сценой. Сам Владимир признался, что перед такой большой публикой выступает впервые.

Владимир Котляров и группа «Порнофильмы». Фото: Елизавета Бобылева

Этому фестивалю нужен герой

А если герой нужен, то он, конечно же, найдется, да не один. Многие гости фестиваля очень креативно подошли к своему внешнему виду. Среди поклонников рок-музыки можно было встретить Человека-паука и Чубакку. Одна компания была одета в разнообразные кигуруми (покрывающие всё тело костюмы в виде животных, героев мультфильмов и других персонажей – Прим. ред.). Они же, кстати, привезли с собой огромного надувного единорога.

Человек-паук! Фото: Сергей Грачев

Надувной единорог. Фото: Ирина Тронина

Горько!

На «Улетае» можно было зарегистрировать свой брак благодаря команде «НАШЕго Радио» Ижевска. Они, как и в прошлом году, организовали «походный» ЗАГС. Любая желающая пара могла бесплатно зарегистрировать свой союз, получить сертификат, подтверждающий союз, и небольшой подарок. Более ста пар произнесли клятву и сказали: «Да».

Чубакка и его «земная» жена. Фото: Сергей Грачев

Один из ребят в кигуруми. Фото: Сергей Грачев

Кто-то пришел уже второй раз, чтобы укрепить свой брак. Фото: Сергей Грачев

Были и пары с детьми. Фото: Сергей Грачев

Самые находчивые пыталась в ЗАГСе заработать. Фото: Сергей Грачев

Улетай 2.0

Хорошая новость для тех, кому не хватило музыки или драйва на «Улетай-2018». Организаторы объявили старт продаж на «Улетай 2.0 - 2018», который пройдет в СК «Нечкино» с 24 по 25 августа.

Афиша «Улетай 2.0». Фото: vk.com/uletayfest

Билеты можно приобрести в группе фестиваля или на сайте uletayfest.ru. Цена билета 1500 рублей.

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