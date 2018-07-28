2018-07-28T10:09:03+03:00
Общество

В Ижевске наблюдали лунное затмение и противостояние Марса

Мы собрали для вас лучшие фотографии уникального явления
Диана ФИЛИМОНОВА
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Фото: vk.com/a.brechalovФото: vk.com/a.brechalov
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Вечером 27 июля жители Ижевска и Удмуртии наблюдали уникальное астрономическое явление – лунное затмение и противостояние Марса. Возможность увидеть на небе одновременно два этих события выпадает лишь один раз в 25 тысяч лет! Фотографиями увиденного ижевчане делились друг с другом в соцсетях, мы же собрали для вас подборку лучших фотографий!

Фото: vk.com/sergei_petrowi4

Фото: vk.com/sergei_petrowi4

Фото: vk.com/chimikhi

Фото: vk.com/chimikhi

Фото: vk.com/chimikhi

Фото: vk.com/chimikhi

Фото: vk.com/suhoypage

Фото: vk.com/suhoypage

Из-за красноватого оттенка, луна получила название "кровавой".

Фото: vk.com/sergei_petrowi4

Фото: vk.com/sergei_petrowi4

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