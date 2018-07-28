В Ижевске наблюдали лунное затмение и противостояние Марса
Мы собрали для вас лучшие фотографии уникального явления
Фото: vk.com/a.brechalov
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Вечером 27 июля жители Ижевска и Удмуртии наблюдали уникальное астрономическое явление – лунное затмение и противостояние Марса. Возможность увидеть на небе одновременно два этих события выпадает лишь один раз в 25 тысяч лет! Фотографиями увиденного ижевчане делились друг с другом в соцсетях, мы же собрали для вас подборку лучших фотографий!
Фото: vk.com/sergei_petrowi4
Фото: vk.com/chimikhi
Фото: vk.com/chimikhi
Фото: vk.com/suhoypage
Из-за красноватого оттенка, луна получила название "кровавой".
Фото: vk.com/sergei_petrowi4
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