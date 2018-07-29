2018-07-29T13:48:16+03:00
Общество

К нам возвращается тепло: погода в Ижевске на неделю

К среде температура поднимется до 30 градусов
Юлия ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Самым теплым днем недели станет средаСамым теплым днем недели станет средаФото: Архив «КП» в Ижевске
Изменить размер текста:

Воскресенье, 29 июля, подарило Ижевску практически сентябрьскую погоду. Однако все изменится уже с понедельника - с 30 июля в город вернется тепло. По данным Гисметео, всю неделю в столице Удмуртии будет преимущественно солнечно, практически без осадков. Самым жарким днем станет среда, 1 августа. К выходным в Ижевске вновь станет свежее.

Понедельник. В ночь с воскресенья на понедельник температура опустится до +14 градусов тепла. Днем, 30 июля, ожидается +23 градуса. Солнечно, без осадков. Ветер до 15 метров в секунду.

Вторник. 31 июля столбик термометра продолжит расти вверх и покажет +26 градусов днем, +14 градусов ночью. Солнечно, без осадков. Скорость ветра составит до 9 метров в секунду.

Среда. 1 августа станет самым жарким днем недели. Ночью температура составит +14 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов. Небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра составит до 9 метров в секунду.

Четверг. 2 августа в столице Удмуртии будет малооблачно, местами небольшие осадки. Ночью температура составит +18 градусов, днем будет прохладнее, чем в среду - до +24 градусов. Скорость ветра до 9 метров в секунду.

Пятница. Пятница в Ижевске будет облачной, но без осадков. В городе "похолодает" до +22 градусов. Ночью столбик термометра остановится на отметке +15 градусов.

Суббота. 4 августа станет самым "холодным" днем недели. Дневная температура составит всего +20 градусов. Ночью за окном будет +12 градусов. День будет солнечным, без осадков, с ветром до 11 метров в секунду.

Воскресенье. 5 августа в Ижевске будет облачно, с прояснениями. Ночью температура составит +11 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.

Кстати! Если вы все же прогулялись под жарким солнцем без панамы и схватили тепловой удар, рекомендуем к прочтению несколько советов от специалистов (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Жители Самарской области чаще всего покупают ижевские универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross
В Ижевск приходят холода
В Ижевске дебошир выбрасывал вещи из окна на автомобиль
Обновлённый троллейбус появился в Ижевске
В Ижевске нашли уникальные предметы старины – предположительно, эпохи Александра I
Впервые Ижевск может войти в отопительный период за 1-2 дня
В Удмуртии под колеса грузовика попала 7-летняя девочка
На Воткинском шоссе в Ижевске заработал новый светофор
3 августа в Удмуртии ожидается жара и грозы
В ДТП под Вольском пострадала женщина из Удмуртии
Историю семьи из Удмуртии покажут в передаче «Жди меня» на НТВ
Европейский суд по правам человека постановил выплатить вице-спикеру гордумы Ижевска Шаталову неустойку
ХК «Ижсталь» не поменяет домашний лед
В Ижевске переделают свежеуложенный асфальт на улице 9 Января
В Ижевске пьяный угонщик пытался спрятаться от полиции в лесу
В Удмуртии женщина спаивала детей из-за стресса
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала лицом косметического бренда Shiseido
Tele2 ускорилась в Приволжье
В Удмуртии вынесли приговор бывшему главе администрации Воткинского района
В День ВДВ в Ижевске ограничат движение на улице Горького
Ведущий Первого канала, бабушки из Бураново и именитые спортсмены: Что ждет ижевчан на открытии гонок на квадроциклах
Тяжелый мотоцикл ижевского производства проекта «Кортеж» выйдет на рынок под брендом «Иж»
Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в список кадрового резерва президента России