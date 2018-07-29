К нам возвращается тепло: погода в Ижевске на неделю

29 Июль 15:00 2018-07-29T13:48:16+03:00

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Воскресенье, 29 июля, подарило Ижевску практически сентябрьскую погоду. Однако все изменится уже с понедельника - с 30 июля в город вернется тепло. По данным Гисметео, всю неделю в столице Удмуртии будет преимущественно солнечно, практически без осадков. Самым жарким днем станет среда, 1 августа. К выходным в Ижевске вновь станет свежее.

Понедельник. В ночь с воскресенья на понедельник температура опустится до +14 градусов тепла. Днем, 30 июля, ожидается +23 градуса. Солнечно, без осадков. Ветер до 15 метров в секунду.

Вторник. 31 июля столбик термометра продолжит расти вверх и покажет +26 градусов днем, +14 градусов ночью. Солнечно, без осадков. Скорость ветра составит до 9 метров в секунду.

Среда. 1 августа станет самым жарким днем недели. Ночью температура составит +14 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов. Небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра составит до 9 метров в секунду.

Четверг. 2 августа в столице Удмуртии будет малооблачно, местами небольшие осадки. Ночью температура составит +18 градусов, днем будет прохладнее, чем в среду - до +24 градусов. Скорость ветра до 9 метров в секунду.

Пятница. Пятница в Ижевске будет облачной, но без осадков. В городе "похолодает" до +22 градусов. Ночью столбик термометра остановится на отметке +15 градусов.

Суббота. 4 августа станет самым "холодным" днем недели. Дневная температура составит всего +20 градусов. Ночью за окном будет +12 градусов. День будет солнечным, без осадков, с ветром до 11 метров в секунду.

Воскресенье. 5 августа в Ижевске будет облачно, с прояснениями. Ночью температура составит +11 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.

Кстати! Если вы все же прогулялись под жарким солнцем без панамы и схватили тепловой удар, рекомендуем к прочтению несколько советов от специалистов (подробнее).