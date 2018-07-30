Покупатель - банк - застройщик: как повлияют на жителей Удмуртии законодательные изменения по долевому строительству?

30 Июль 17:02 2018-07-30T17:01:55+03:00

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С 1 июля 2019 года законодательство, касающееся долевого строительства, ужесточат. Первые изменения начинают постепенно вводить уже с этого года. Генеральный директор группы компаний «Острова» Дмитрий Данилов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM) (12+), как это отразится на жителях Удмуртии.

В цепочку включили банк

Главные изменения, которые нас ждут, касаются расходования средств дольщиков. Они помогут ужесточить контроль за застройщиками и избавиться от понятия «обманутый дольщик».

- Теперь в цепочку застройщик-покупатель включили еще и банки. Это значит, что все застройщики должны заключить персональные договоры и открыть расчетные счета в банках по каждому объекту. На каждое разрешение на строительство появится персональный счет, - пояснил Дмитрий Данилов. - Банк становится участником операции, который наблюдает за движением денег по расчетному счету и не позволяет направлять их на сторонние цели.

Таким образом, наблюдать за деньгами будут пристальнее. А через год внимание усилится.

- Те объекты, которые будут строиться или на которые будут получены разрешения после 1 июля 2019 года, переходят на так называемые эскроу-счета в обязательном порядке. В этой ситуации деньги дольщиков даже не будут поступать на счета застройщика, они будут аккумулироваться на специальных счетах в уполномоченных банках.

Кстати, к долевому строительству с 1 июля 2018-го по 1 июля 2019 года будут допускать только застройщиков, чей опыт работы составляет не менее 3 лет, а объемы уже введенного ими жилья - не менее 10 тыс. квадратных метров.

Всего таких банков порядка 55. Перечень утвердил и сформировал Центробанк России. Но опасения все равно остаются - а если в случае банкротства без денег в итоге останутся и застройщик, и покупатель?

- Банковскую сферу начали приводить в порядок несколько раньше. Поэтому сейчас «качество» банков, которые находятся на рынке, повысилось. Кроме того, закон о банковской деятельности подразумевает определенный уровень государственных гарантий - наблюдение за деятельностью банков. Наверное, от банкротства любого коммерческого учреждения никто не застрахован, но в рамках банков существует достаточное количество мер поддержки: это и страхование вкладов, и прочие механизмы, - успокаивает генеральный директор группы компаний «Острова».

Безопасность средств будет гарантировать Агентство по страхованию вкладов. Страховыми случаями, при которых покупатель сможете претендовать на выплаты, будут считать отзыв лицензии и банкротство. Возвращать деньги будут в размере 100%.

В любом случае, забрать деньги из банка дольщику будет проще. Сделать это он сможет в случае, если дом не сдан в ранее оговоренные сроки или строительство прекратилось. Отказаться можно в одностороннем порядке, если прошло уже более двух месяцев свыше установленного срока, а ключи от квартиры все еще не на руках. В судебном порядке придется расторгать отношения, если прекратилось строительство.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как повлияет на цены?

Новая схема повлияет и на застройщика. Теперь средства он будет получать от банка только по завершению строительства. Известно, что многие компании ведут работы как раз на те средства, которые получили от покупателей. Откуда они будут брать деньги после 1 июля 2019 года?

Предлагается несколько вариантов:

- собственные средства, в том числе и те, которые есть у юридического лица от иной деятельности;

- кредиты, так называемое «проектное финансирование»;

- если застройщик - дочернее предприятие, то он может взять заем от основного общества;

- за счет безвозмездной финансовой помощи - вкладов участников с целью пополнения оборотных средств.

- Кому-то кажется, что квартиры подорожают. Кому-то кажется, что они подешевеют. Я не могу дать какого-то прогноза, - отметил Дмитрий Данилов. - На стоимость жилья влияет два фактора: себестоимость строительства и уровень спроса. После перехода на проектное финансирование у застройщиков появятся дополнительные затраты по выплате процентов банку, что увеличит себестоимость проектов. Однако окончательный вывод по вопросу о стоимости жилья можно будет сделать на основании динамики спроса после введения изменений.

Советы от застройщика, как выбирать жилье

Генеральный директор группы компаний «Острова» Дмитрий Данилов дал несколько рекомендаций для читателей «Комсомолки», как не ошибиться при выборе новой квартиры.

1. «Удачного» сезона для покупки жилья не существует, нужно ориентироваться на собственные потребности - если квартира нужна срочно, лучше брать сейчас. Есть время, а на рынке пока нет того самого идеального варианта, который вы нарисовали в своей голове? Новые проекты вводятся постоянно, просто подождите и постоянно знакомьтесь с предложениями застройщиков.

2. Есть желание сэкономить? Приобретайте квартиру на начальном этапе строительства - придется подождать, зато цены обычно в таких случаях ниже, чем на финальной стадии работ.

3. Стоимость квадратного метра не должна быть определяющим фактором, обращайте внимание на месторасположение будущего жилого комплекса и на планировочные решения.

4. Многие боятся монолитных домов из-за плохой звукоизоляции, но сейчас есть много современных звукоизоляционных материалов, поэтому ориентируйтесь не на конкретный материал строительства, а на то, комфортно вам или нет.

5. Внимательно относитесь к выбору застройщика - не верьте только рекламным буклетам. Ознакомьтесь с портфолио, съездите и посмотрите дома, которые уже сданы, пообщайтесь с их жителями. Внимательно почитайте отзывы в интернете и социальных сетях. Хороших откликов обычно бывает меньше, поэтому оцените объем негативных отзывов в адрес той или иной компании.

6. У застройщика обязательно должны быть два документа - разрешение на строительство и проектная декларация. Обходите стороной тех, кто не может вам их предоставить. Хотя и наличие всего этого не гарантирует, что все будет хорошо. Поэтому и рекомендуют знакомиться с предыдущими домами застройщика.

7. Если вы решились из-за заманчивой цены пойти к застройщику с небольшим опытом, то нужно понимать - часть рисков вы в таком случае берете на себя.

8. Если вам что-то обещают, но это не прописано в договоре, настаивайте на том, чтобы это было включено в документ. В противном случае вы не сможете доказать, что у застройщика перед вами были какие-то обязательства.