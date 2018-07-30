«Было очень много крови». Артисты ансамбля «Танок» из Удмуртии рассказали о ДТП с автобусом в Подмосковье

30 Июль 15:23 2018-07-30T17:28:59+03:00

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28 июля в Подмосковье произошла страшная авария: автобус, который вез ансамбль народной песни и танца «Танок», перевернулся на трассе. В салоне находились 29 человек. Как именно произошла авария, рассказала одна из пострадавших – Анна (по просьбе нашей героини мы изменили ее имя – прим. Ред.).

- Мы возвращались домой с гастролей из Италии, - рассказала Анна. – До Московской области нас вез белорусский автобус. А потом мы пересели на другой, заказанный из Ижевска. Мы его ждали около 5 часов, а когда сели, то удивились: автобус был очень старым. Мне очень не понравились водители - показалось, что один из них был пьян.

Однако далеко уехать ребятам не удалось.

- Была не очень хорошая погода, - вспоминает девушка. – Ехали в гору. Водитель набрал скорость. Но когда автобус оказался на вершине горы, водитель увидел, что впереди пробка. Резко дал по тормозам, чтобы ни в кого не врезаться, вывернул руль, съехал с дороги…

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Дальше – как в тумане. Девушка потеряла сознание и когда очнулась, поняла, что автобус лежит на боку. Она поняла, что самостоятельно выбраться наружу не сможет: получила травму. К счастью, помогли коллеги, да и скорая, и спасатели приехали быстро.

ПОЛНОГО ОСМОТРА НЕ БЫЛО

- Несколько человек получили травмы - было много крови, - рассказывает Аня. - Нас очень быстро увезли в больницу, кто-то прямо из машины начал звонить родителям. Уже в больнице оказали первую помощь.

Однако полного осмотра так и не было. Кому-то наложили гипс, кому-то просто вкололи обезболивающее.

Фото: Ксения Затонских Вконтакте

- Осмотрели только те места, на которые ткнули, только где болит. – продолжает девушка. - У нас берут анализы на СПИД, ВИЧ и алкоголь. Но помощь оказать в полном объеме не могут. Говорят, что доктор занят, поэтому на перелом даже не могут наложить гипс.

Еще двое из артистов находятся в другой больнице, у них серьезные черепно-мозговые травмы.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным пресс-службы Минздрава Московской области, в настоящее время в больницах остаются 14 пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом, который вез артистов удмуртского ансамбля «Танок» из Москвы в Ижевск. Из них 11 человек, в том числе один ребенок, находятся в больнице города Домодедово. Нескольких пострадавших перевели в центральный военный клинический госпиталь им. Вишневского. Пассажиры, которые не получили серьезных травм, уже сегодня должны вернуться в Ижевск на поезде.

Фото: www.vesti.ru

Отметим, что по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

В настоящее время прокуратура начала проверку в отношении компании перевозчика.

– Проверку будет проводить прокурор Ленинского района Ижевска. Проверка уже начата. В рамках нее мы запросим все необходимые документы на осуществление деятельности, которые есть у перевозчика. Проведем опрос, оценим иные документы, которые еще поступят в ходе проверки. Когда она будет завершена, сделаем выводы, соблюден ли закон по обеспечению безопасности людей при перевозке, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Удмуртии. – Уже известно, что автобус зарегистрирован в Удмуртии, организационно-правовая форма компании сейчас устанавливается. Максимальный срок проверки – месяц.

Кроме того, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств».

Фото: www.vesti.ru

– Компанию, которая везла нас из Москвы в Ижевск, мы нашли сами, - отмечает тем временем художественный руководитель коллектива. - Мы уже не раз пользовались услугами этого перевозчика: они возили нас, например, в Свердловскую область, в Казань и все было хорошо. Все было нормально, не знаю, что пошло не так в этот раз. Это было неожиданно.

По словам худрука, ансамбль обращался с просьбой предоставить им автобус в региональный Миндортранс, но там автобус предоставить не смогли.

– Я такой информации, что к нам обращали, не знаю, – прокомментировал начальник управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Сергей Альчиков. – Если это были гастроли, то вопрос с транспортом должно было решать Министерство культуры и туризма, а не мы.